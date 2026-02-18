美食の宝庫・九州から 名店の出来立てイートイン×人気シェフ・職人自慢の味と未来を紡ぐクラフトが日本橋に集結！日本橋三越本店「大九州展 2026」3月4日(水)より開催

株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

日本橋三越本店では、九州の食と工芸の魅力を紹介する恒例イベント「大九州展 2026」を、2026年3月4日（水）～3月9日（月）の6日間、本館7階 催物会場にて開催します。

今回は、博多の人気店ラーメン店・割烹・料亭旅館による出来立てイートインや会場限定メニュー、国内外で評価され、多くのファンを持つ人気シェフ・職人による自慢の味をご紹介します。あわせて、

九州の豊かな自然が育んだ素材を生かした伝統のものづくりを紹介するとともに、新世代クリエーターの感性が光るクラフトも多数出展いたします。

会場では、イートインや実演、作り手や生産者の皆さまによる接客・提供を通じて、五感で味わう“現地さながら”の体験と、作り手との出会いをお楽しみいただけます。

大九州展 2026

会期：2026年3月4日(水)～3月9日(月) 午前10時～午後7時［最終日午後6時終了］

イートインラストオーダーは各日終了30分前

会場：日本橋三越本店 本館7階 催物会場

特設サイト：https://ww(https://ww)w.mistore.jp/shopping/event/nihombashi_e/kyushu_50(https://www.mistore.jp/shopping/event/nihombashi_e/kyushu_50)

◎会場で味わう“出来立て”の名店

会場では、九州を代表する名店の“出来立て”をその場で味わえるイートインを開設します。地元のファンのみならず観光客にも絶大な支持を受け、常に行列が絶えない人気ラーメン店＜福岡／博多らーめん Shin‑Shin＞、昭和38年創業、福岡・天神で長年愛され続ける「鯛茶漬け」の名店＜割烹 よし田＞、歴史ある趣の中で柳川名物「うなぎのせいろ蒸し」を堪能できる老舗料亭旅館＜福岡／柳川藩主 立花邸 御花＞が登場。

■博多の屋台文化を受け継ぐ「博多純情らーめん」を会場で＜福岡／博多らーめん Shin‑Shin＞

博多の屋台文化を受け継ぎ、地元客から観光客まで幅広く支持される人気店。あっさりとしながらもコクのあるスープ、独自の「激細麺」が特徴です。会場では看板メニューをはじめ、店の味をそのまま再現した出来立ての一杯を提供します。

【イートイン】＜福岡/博多らーめんShin-Shin＞よくばりラーメン 1,251円(1人前)

半熟の煮たまごとトロッとしたチャーシューを贅沢にトッピング。旨味と香りが詰まった一杯。

■秘伝のタレで味わう「鯛茶漬け」の名店が登場＜福岡／割烹 よし田＞※イメージ

昭和38年創業、福岡・天神で長年愛される「鯛茶漬け」の名店。会場では、名物の鯛茶に天ぷらを組み合わせたセットを提供し、出汁の香りと素材の旨みが楽しめる品格ある一膳をお届けします。

このメニューは、今回、県外で初お披露目となります。

【イートイン】＜福岡/割烹よし田＞よし田名物 鯛茶 天ぷらセット 4,730円 (1人前)

■歴史と格式を誇る料亭旅館が柳川名物「うなぎのせいろ蒸し」を会場で再現＜福岡/柳川藩主立花邸 御花＞

ふっくらアツアツに蒸しあげた福岡・柳川名物。うなぎの⾻の出汁と九州の醬油を合わせた秘伝のタレを使い、熟練の職人が焼きあげたうなぎと、タレの染みこんだご飯を一緒に蒸した上品な味わい。

お持ち帰り用のお弁当もご用意いたします。

【イートイン】＜福岡/柳川藩主立花邸 御花＞特上 うなぎのせいろ蒸し 5,500円 (1人前)

特別メニューが登場

世界中にファンが多く、入手困難なことで知ら

れる「尾崎牛」と、＜柳川藩主立花邸 御花＞の

うなぎせいろ蒸しが出会った、贅沢なメニュー

が登場します。

【イートイン】＜宮崎/尾崎牧場＞×＜福岡/柳川藩主立花邸 御花＞

尾崎牛とうなぎのせいろ蒸し 50点限り 9,900円(1人前)

◎国内外で高く評価される人気シェフ・職人の自慢の味

国内外で高い評価を得て、九州を拠点に活躍する7人のシェフ・職人をクローズアップ。多くのファンを持つ自慢の味をご紹介します。

■＜福岡/bonne idee 井手裕貴(ボニデ イデヒロキ)＞

＜福岡/bonne idee 井手裕貴(ボニデ イデヒロキ)＞

【実演】

右：カヌレドボニデ 486円(1個)

左：ファーブルトン 584円(1個)

会場で焼きあげる「出来立て」のお菓子をご提供。「カヌレドボニデ」「ファーブルトン」といった

代表商品やフランス・ナントの銘菓「ガトーナンテ」をご紹介します。

素材の上質さを活かすよう、ていねいにお作りします。

ブランドストーリー

シンプルな素材を用いたベーシックなお菓子をベースに、「また食べたい」と思えるお菓子を提案。

ブランド名＜bonne idee(ボニデ)＞は日々の生活の中でのアイディアをお菓子作りに、という意味が込められています。

シェフ 井手裕貴さん

福岡県出身。専門学校卒業後、埼⽟、東京、福岡のパティスリーを経て渡仏。2024年に＜bonne idee(ボニデ)＞を立ち上げ、全国のイベント等を中心に活動している。

■＜⿅児島/TAK BAGERI MEL(タック バゲリ メル)＞※3月4日(水)～6日(金)のみ出店

＜⿅児島/TAK BAGERI MEL(タック バゲリ メル)＞

【実演】

左：パネットーネ カフェ 5,400円(1ホール) 675円(1/8カット)

右：知覧茶のパンドーロ 3,996円(1ホール) 486円(1/8カット)

シェフの上原力さんは、パネットーネ世界大会の出場で培った酵母の管理や素材の使い方を活かし、味・食感・香り、そして食後の余韻までを大切にしたパン作りをしています。

本展では、繊細な製法が求められるパネットーネに、あえて難しいとされるコーヒーを合わせた「パネットーネカフェ」をはじめ、⿅児島の食材を活かした惣菜パンをご紹介。味わいと香りの余韻を楽しみながら、パンの奥深さをご堪能ください。ひとつひとつに愛情を注ぎ、ていねいに仕上げています。

ブランドストーリー

⿅児島市武岡の住宅街に店舗を構えるパン屋。大型製粉機で自家製粉した小⻨やライ⻨、古代小⻨を使

ってさまざまな国のパンやお店オリジナルのパンを作っています。

シェフ 上原力さん

イタリアの伝統菓子「パネットーネ」の日本国内予選で優勝し、イタリアのミラノで2年に1回開催される世界大会「コッパデルモンデルパネットーネ2024」にチョコレート部門の日本代表として出場。

■＜鹿児島/SWEETSWEETS(スイートスイーツ)＞

＜鹿児島/SWEETSWEETS(スイートスイーツ)＞

【実演】

ジェラート・エ・ラングドシャ 各日50点限り 880円(1カップ)

スペシャリテである知覧紅茶のフルーツティージェラートと、旬の金柑を使用したマスカルポーネジェラートのダブルジェラート。そこに桜島小みかんのスパイスを使ったラングドシャクッキーをトッピングし、ホイップクリームとレモンメレンゲを添え、爽やかなパフェ仕立てに。

ブランドストーリー

鹿児島市谷山中央にあるお店では、鹿児島の素材を使ったスイーツと、週末だけの特別なご褒美ランチを提供しています。

シェフ 本多エリカさん

2022年ジェラートマエストロコンテストで優勝し、日本一を獲得。大会初の審査員賞と約6000名の一般投票から選ばれる一般投票最優秀賞をダブル受賞。翌年、イタリアジェラート協会から騎士の称号を授与。2025年全国菓子博覧会で農林水産大臣賞を受賞。菓子職人として腕を振るう。

■＜福岡/pain stock(パンストック)＞※3月7日(土)～９日(月)のみ出店

＜福岡/pain stock(パンストック)＞

１. 【実演】めんたいフランス お一人さま2点限り/各日200点限り 627円(1個)

２. 白ストック 303円(1個)

３. バジルジャンボソーセージ 411円(1個)

４. キャラメルナッツ 292円(1個)

５. アールグレイとホワイトチョコ 357円(1個)

※＜パンストック＞時間帯整理券配布について

3月7日(土)～9日(月)の3日間限り

各日午前9時30分～午前9時45分の間、新館地下1階 半蔵門線口にて時間帯別整理券を配布。

販売方法について詳しくは、「大九州展」特設サイト(https://www.mistore.jp/shopping/event/nihombashi_e/kyushu_50) をご覧ください。

「美味しさを追求するためにどうしたらいいか？もっと美味しくできるかも…」と、これまでの技術や知識、手順などに固執せず、完成を求めるよりも、変化しながら研究を続けている＜パンストック＞の平山哲生さん。「努力しているわけでもなく、ただ気になる。やりたくてしているだけ」。シェフは、終わりなき旅をしながら、パンを作り続けています。

ブランドストーリー

「自分の子どもに食べさせても罪悪感のない、身体に優しいパン」「今までにないおいしいパン」がコンセプト。国産小麦を中心に、厳選した素材のみを使い時間をかけて発酵させた複雑な旨味としっかりとした食感のパンを提供しています。

パン職人・オーナーシェフ 平山哲生さん

東京にて＜シニフィアン シニフィエ＞志賀勝栄シェフのもとで修業したのち、フランスに渡り各地のパン屋で研修。2010年に自身の店＜パンストック＞をオープン。

この他、焙煎世界大会の日本代表としての出場経験を持ち世界基準の焙煎技術と焙煎度合で、独自のブレンド方法でオリジナリティあふれる1杯を提供するオーナー焙煎士 江口崇臣さんによる＜福岡/COFFEEMAN(コーヒーマン)＞や世界に認められた品質とおいしさにこだわったソーセージやベーコンを製造するドイツ食肉・食肉加工製造マイスター森孝臣さんによる＜熊本/阿蘇の逸品＞、全国でも年間10頭程しか出荷できない希少な血統で、役牛(えきぎゅう)時代の牛の姿を色濃く残す「竹の谷蔓牛」系統の和牛を肥育する生産農家 畜産家 駒崎なつきさんによる＜いぶさな牛 森木畜産＞が出展します。

◎九州の豊かな自然が育んだ素材を使用した工芸品やクリエーション

地域に育まれ・時代を紡ぐ テキスタイルとパール

丈夫で美しい縞を紡ぐ福岡県＜小倉 縞縞＞の小倉織と、大分県佐伯の海が育む＜オーハタパール＞の真珠。地域に根差し、想いや技術、伝統を未来へ紡ぐ一貫したものづくりを紹介します。

■北九州発祥・丈夫で美しい縞を紡ぐ＜小倉 縞縞＞

江戸時代に豊前小倉藩で生まれた小倉織は、経糸(たていと)の密度が緯糸(よこいと)の2倍以上におよぶ細いたて縞と丈夫さで、武士の袴や帯に重宝されました。

昭和初期に一度途絶えたものの、北九州出身の染織家・築城則子さんが1983年に端布(はぎれ)を発見して研究を重ね、1984年に経糸を緯糸の約3倍用いることで小倉織の復元に成功しました。

築城則子さん監修の機械織りブランド＜小倉 縞縞/KOKURA SHIMA SHIMA＞は、衣料品をはじめインテリアやアートなど、幅広いものづくりに挑戦し、小倉織の伝統を国内外に広めています。

小倉織を復元再生した染織家・築城則子さんが、縞の立体感をバッグの平面上に表現できないかと考え生まれたステラバッグ。見る人を縞の世界へ誘うようなデザインを、よりカジュアルに機能的に持ち歩けるようにと考案された2Way仕様です。

＜福岡/小倉 縞縞＞ステラ2Way Bag 10点限り 46,200円

(本体：綿100%、持ち手・ストラップ部分：牛革/約18×27×8cm、持ち手を含めた高さ：約29cm、ショルダーの長さ：約100～120cm)

■大分の豊かな自然が育む＜オーハタパール＞の真珠

アコヤ真珠の養殖には自然環境が重要です。四季から二季になりかけている昨今、大分県佐伯市にある漁場は環境に恵まれ、養殖期間の長い越物づくり(通常1年間で浜揚げする真珠を、年月をかけて真珠層を厚く巻かせたもの)が可能な真珠養殖に適した海です。

豊かな自然と経験を活かした技術や管理により育まれる真珠が、高く評価されている＜オーハタパール＞。「真珠養殖は循環型社会に即した仕事」と、大分県ならではの真珠づくりに邁進しています。

養殖から加工販売までを一貫しておこなっている＜オーハタパール＞が、ひと粒ひと粒大切に育てた純国産アコヤ真珠。中でも貴重な大粒の9mm玉で作られたネックレスとイヤリングのセットです。均整のとれた粒揃いと深い照りが、お顔まわりを上品に演出。ボリューム感もあり、華やかな印象を与えます。

【実演】＜大分/オーハタパール＞

アコヤ真珠ネックレス・イヤリングセット 1セット限り 330,000円

(ネックレス：9mm玉・K14WG/長さ約42cm、イヤリング：9mm玉・K14WG)

新世代クリエーターたちの感性が光るクラフトワーク

豊かな自然が育まれた九州・沖縄。郷土にインスパイアされたモノづくりで地域に根付く、新しいクリエーターたちのクラフトワークを紹介。



■＜鹿児島/CLOVER FURNITURE(クローバーファニチャー)＞

家具職人の町田英輝さんが鹿児島の木材で小物家具やテーブルウェアを製作する工房の「木 GLOW PEN」。その名の由来には、木の苦労した部分が輝き、使う人を後押しし、その人自身が輝いていく…そんな願いがこめられています。美しい木目に沿うような滑らかなボディが、手にしっくりと馴染みます。

＜鹿児島/CLOVER FURNITURE(クローバーファニチャー)＞

「木 GLOW PEN」

屋久杉 木軸万年筆 5点限り 20,001円(全長約14cm)

蒲生の大楠 木軸ボールペン 5点限り 13,801円(全長約14cm)

※天然木を使用しているため、1点ずつ風合いが異なります。

■＜沖縄/LEQUIO(レキオ)＞

先人の技術や思想に敬意を表し、世代を越え受け継がれるモノ作りを大切にする、沖縄出身・嘉数義成(かかずよしなり)さんのブランド。琉球藍は鮮やかで美しく深みのある青色が特徴。沖縄の強い日差しにも負けない堅牢な色で、美しい色合いを長くお楽しみいただけます。

＜沖縄/LEQUIO(レキオ)＞

琉球藍シャツワンピース 1点限り 59,400円(綿100％/フリーサイズ：Ｍ～Ｌ対応)

■＜大分/にゃんボール＞※ご注文を受けてからの生産となりますので、お渡しまで約3週間お日にちを頂戴いたします。

大分県別府市で65年続く谷口紙業が一匹の猫との出会いで開発した猫ハウス。猫ちゃんの好きな段ボールで作られているので、爪研ぎとしても使えます。高度な研磨技術で仕上げ、表面はツルツル。研ぎクズが出にくいのもの特徴です。

＜大分/にゃんボール＞

猫ハウス兼爪研ぎ「にゃんボールニクキュウHD」17,600円

(強化段ボール・再生紙/約幅41×奥行44.5×高さ41cm/約3.5kg/全10色)

【開催概要】

イベント名：大九州展 2026

会期：2026年3月4日（水）～2026年3月9日（月）［6日間］

会場：日本橋三越本店 本館7階 催物会場

開場時間：午前10時～午後7時（最終日閉場：午後6時）

※イートインのラストオーダーは各日終了30分前

出展（予定・一部）：食品 51ブランド・工芸 43ブランド

※出展社・商品は変更となる場合があります。

※価格はすべて税込です。

※標準税率(10％)と軽減税率(8％)が混在しております。

※画像は一部イメージです。実際の内容・仕様は変更となる場合がございます。

※数に限りがある商品もございますので、品切れの際はご容赦ください。

※諸般の事情により、営業日・営業時間、予定しておりました内容など、掲載されております情報や商品のご提供を、予告なく変更・中止とさせていただく場合がございます。

■日本橋三越本店

住所：東京都中央区日本橋室町1-4-1

電話：03-3241-3311 大代表

営業時間：午前10時～午後7時（食品・1階は午前10時～午後7時30分）

https://www.mistore.jp/store/nihombashi.html