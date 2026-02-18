「２０２６年度診療報酬改定の徹底解説と在宅医療戦略」と題して、医療法人社団永生会 特別顧問 中村 哲生氏によるセミナーを2026年3月21日(土)に開催!!
２０２６年度診療報酬改定の徹底解説と在宅医療戦略
医療法人社団永生会 特別顧問 中村 哲生 氏
２０２６年３月２１日（土） 午後２時～５時
在宅医療における診療報酬は年々複雑になっています。各医療機関により患者の獲得方法、人員体制など、細かな計画が必要となっています。施設と居宅の割合、重傷者の割合、看取りの数による減算機能が入り患者数を安易に増加すれば良いという現状ではなくなっています。今改定でも在宅医療はより複雑になることでしょう。診療報酬改定を読み解き最大限の収入をえられるよう研究してください。
１．２０２６年度診療報酬改定のポイント解説
２．診療報酬改定にむけて備えること
３．ＢＣＰ策定義務化
４．質疑応答／名刺交換
