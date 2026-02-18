お子さまの読解力アップに！　小学1年・2年生向け マインクラフトの「国語の文章読解ドリル」が発売!!

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、『学習ドリル　マインクラフトで学ぶこくご文しょう読解　小学１年』と『学習ドリル　マインクラフトで学ぶ国語文しょう読解　小学２年』を2026年2月18日（水）に発売しました。




『学習ドリル　マインクラフトで学ぶこくご文しょう読解　小学１年』


『学習ドリル　マインクラフトで学ぶ国語文しょう読解　小学２年』




●国語の読解力がみるみるアップ！　マインクラフトのドリル2冊が同時発売！

人気ゲームの「マインクラフト」のキャラクターたちといっしょに、読解力を身につけることができるドリルが登場しました。


本ドリルは、どの教科でも必要となる読解力の向上を目的としています。


また、マイクラに関連する文章やイラストが満載で、マイクラ好きのお子さまが楽しみながら取り組むことができます。



『学習ドリル　マインクラフトで学ぶこくご文しょう読解　小学１年』







『学習ドリル　マインクラフトで学ぶ国語文しょう読解　小学２年』







解いたあとに貼れるシールもついており、学習のモチベーションを保ちながら、自宅学習の習慣を身につけるのにもおすすめです。



監修者: 園田毅(同志社中学校数学科 数学博物館館長)



※本書は執筆時点の情報に基づき、制作しています。


※この本はMinecraftの公式製品ではなく、Mojang社より承認されておりません。


※NOT OFFICIAL MINECRAFT PRODUCT.


　NOT APPROVED BY OR ASSOCIATED WITH MOJANG




●抽選で豪華なプレゼントが当たる『KADOKAWAマイクラドリル新学期応援フェア』実施中！

『学習ドリル　マインクラフトで学ぶこくご文しょう読解　小学１年』、『学習ドリル　マインクラフトで学ぶ国語文しょう読解　小学２年』も本フェアの対象です。



詳細はこちら↓






●書誌情報


【書名】『学習ドリル　マインクラフトで学ぶこくご文しょう読解　小学１年』


【定価】1,188円（本体1,080円＋税）


【発売日】2026年2月18日


【サイズ】B5判


【ISBN】9784046078285



▼詳細・購入はこちら


https://yomeruba.com/product/study/gakusan/minecraft-drill/322507000488.html






【書名】『学習ドリル　マインクラフトで学ぶ国語文しょう読解　小学２年』


【定価】1,188円（本体1,080円＋税）


【発売日】2026年2月18日


【サイズ】B5判


【ISBN】9784046078292



▼詳細・購入はこちら


https://yomeruba.com/product/study/gakusan/minecraft-drill/322507000489.html







●子ども向け書誌の情報がいっぱい『ヨメルバ』



ヨメルバはKADOKAWA児童図書編集部が運営する「安全に楽しく」本に触れることができるwebサイトです。



絵本、まんが学習シリーズ、つばさ文庫、キャラクター書籍など、0歳～小学校高学年向けのコンテンツを多数取り揃え、これから出る本のためし読みや、最新の本の情報ほか、クイズやレビューなど、読んだり、学んだり、遊んだりできるコンテンツを順次追加していきます。


お子様が「本を読む」「本に触れる」楽しみを知る場所として、ぜひお役立てください。



