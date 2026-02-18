お子さまの読解力アップに！　小学1年・2年生向け マインクラフトの「国語の文章読解ドリル」が発売!!

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、『学習ドリル マインクラフトで学ぶこくご文しょう読解 小学１年』と『学習ドリル マインクラフトで学ぶ国語文しょう読解 小学２年』を2026年2月18日（水）に発売しました。

●国語の読解力がみるみるアップ！ マインクラフトのドリル2冊が同時発売！

人気ゲームの「マインクラフト」のキャラクターたちといっしょに、読解力を身につけることができるドリルが登場しました。

本ドリルは、どの教科でも必要となる読解力の向上を目的としています。

また、マイクラに関連する文章やイラストが満載で、マイクラ好きのお子さまが楽しみながら取り組むことができます。



解いたあとに貼れるシールもついており、学習のモチベーションを保ちながら、自宅学習の習慣を身につけるのにもおすすめです。

監修者: 園田毅(同志社中学校数学科 数学博物館館長)

※本書は執筆時点の情報に基づき、制作しています。

※この本はMinecraftの公式製品ではなく、Mojang社より承認されておりません。

※NOT OFFICIAL MINECRAFT PRODUCT.

NOT APPROVED BY OR ASSOCIATED WITH MOJANG

●抽選で豪華なプレゼントが当たる『KADOKAWAマイクラドリル新学期応援フェア』実施中！

『学習ドリル マインクラフトで学ぶこくご文しょう読解 小学１年』、『学習ドリル マインクラフトで学ぶ国語文しょう読解 小学２年』も本フェアの対象です。

詳細はこちら↓

●書誌情報

【書名】『学習ドリル マインクラフトで学ぶこくご文しょう読解 小学１年』

【定価】1,188円（本体1,080円＋税）

【発売日】2026年2月18日

【サイズ】B5判

【ISBN】9784046078285

【書名】『学習ドリル マインクラフトで学ぶ国語文しょう読解 小学２年』

【定価】1,188円（本体1,080円＋税）

【発売日】2026年2月18日

【サイズ】B5判

【ISBN】9784046078292

