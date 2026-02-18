累計611万部突破の大人気シリーズ『どっちが強い!?』『どっちが強い!?W（ワイルド）』が2冊同時発売！ 関連シリーズを対象とした春のフェアも開催！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、角川まんが科学シリーズ『どっちが強い!? 一角獣サバイバル 雪山の大ヅノ対決』『どっちが強い!?W 死神！ハゲワシの襲来』を2026年2月18日（水）に発売しました。

あわせて、2月・3月に刊行される関連シリーズを対象とした「どっちが強い!? 2026春いちばん 新刊フェア」を2026年4月24日（金）まで開催します。

動物バトルまんがの王道！「どっちが強い!?」本編シリーズ待望の最新刊

『どっちが強い!? 一角獣サバイバル 雪山の大ヅノ対決』

今度の舞台はシベリアの雪山。ヤギ・ウシ・古代のサイによる大ヅノオールスターが、飛んで跳ねて、大激突しての超絶バトルを展開します。

●あらすじ

ジェイクの父・ディグスと、チャールズ博士は、暗黒科学者連合が主催する会議に参加し、先史時代の動物が復活している関連事件を調べている。

一方ジェイクたちは、シベリアにわたり獣王の行方を調べるが、獣王が暗黒科学者連合の会議を襲撃しようとしていることを聞きつけて――!?

●あの神獣ユニコーンのモデル!? 古代のサイ・エラスモテリウムが雪山で全力激突バトルする姿がカッコいい！

今回の主役でもあるエラスモテリウムは、シベリアなどに存在していた古代の草食性の動物。化石が発見された当時、その大きい一本のツノから、神獣ユニコーンが実在した証拠と騒がれました。

サイ科に分類されますが、見た目や習性は現代のサイと大きく違っていたと言われています。体長は4.5～5mに達し、体重は3.5～5tの間と推定され、マンモスと同じくらいの体格だったそう。

そんな巨体の動物が雪山で大暴れするなんて、危険すぎる！

圧倒的なパワーを持つエラスモテリウムに対して、ピレネーアイベックスは得意の崖のぼりから奇襲攻撃をしかけるが――!?

左右のツノの先端の間の距離は、なんと170～200cm！ 長～～～いツノを持つテキサス・ロングホーンも、負けじと足元を崩す作戦で勝負に出ます！

●「エラスモテリウムってどんな動物だったの？」「どうして絶滅したの？」気になる疑問も、美麗なイラスト付きの解説ページでスッキリ解決！

「2回絶滅した動物」とよばれるピレネーアイベックス。どうしてそのように言われているのでしょうか。人間が動物と共存する大切さや、環境問題を考えるきっかけにもなります。

●監修者紹介＆コメント

動物学者 今泉忠明（いまいずみ ただあき）

国立科学博物館でほ乳類の分類や生態を学び、環境庁（現・環境省）のイリオモテヤマネコ生態調査に参加。上野動物園の動物解説員などを務め、現在は奥多摩や富士山麓で動物調査を行う。

▼コメント

永久凍土から現れるところからモグラの兄弟とされていたのが伝説の一角獣エラスモテリウムだ。その強さは言葉では語れない！

●ためし読みもヨメルバにて公開中！

https://yomeruba.com/hiroba/learn/docchiga-ikkakuju/

●書誌情報

書名：どっちが強い!? 一角獣サバイバル 雪山の大ヅノ対決

監修：今泉忠明

ストーリー：ヴェズィル、べオン

まんが：ブラックインクチーム

発売日：2026年2月18日（水）

定価：1,188円（本体1,080円＋税）

体裁：四六判／ソフトカバー／オールカラー／160ページ

ISBN：978-4-04-116816-5

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/study/mangagakushu/docchiga/322507001275.html)

大自然とともに生きるための「サバイバル・生き物の生態・自然環境」がテーマ

『どっちが強い!?W 死神！ハゲワシの襲来』

『どっちが強い!?W』シリーズ第5巻!! 砂漠の死神・ハゲワシが襲いくる絶体絶命のピンチ！ 極限環境の中で、生きて脱出できるか!?

●あらすじ

幼なじみのハニーファと「アラル海調査」に向かったディグスたちは、ダーウィン博士の手配ミスで、見知らぬ町で列車を降ろされてしまう。そこで出会った男の飛行機に何とか乗せてもらえたけど、まさかのエンジントラブルで砂漠に不時着！ 体力も気力もギリギリのディグスたちの死を待つかのように、ハゲワシの不気味な影がしのびよる……。

●プロ監修による、深く学べる学習内容！

サハラ砂漠を単独でラクダと半年間歩いた探検家の石川仁氏と、旭川市旭山動物園元園長で獣医師でもある小菅正夫氏が監修を務めます。

極限の環境である砂漠のひみつや、ハゲワシの意外な生態など、好奇心をくすぐる内容を収録しています。

●最強のバディが知恵をしぼって、絶体絶命のピンチを生き延びる！

昼は灼熱・夜は極寒の極限環境である砂漠の中でどう生き延びるか。ディグスのサバイバル技術の応用とチャールズの知識を使って、仲間と共に進みます。

●環境問題やサバイバル、動物の知識まで――まんがを読むことで幅広く学べる！

迫力満点のまんがの中に、アラル海縮小の世界的環境問題や、窮地を生き残るための知恵が随所にちりばめられています。

●砂漠の人々・生き物の暮らしや地理など、世界に対する解像度を高めます！

読み物では、まんがだけでは描ききれない知識を補完します。砂漠ならではの自然現象、地域特有の生活や生き物の情報も盛りだくさんで、大自然から学びを得ます。

●ためし読みもヨメルバにて公開中！

https://yomeruba.com/hiroba/learn/docchiga-w-hagewashi/

●書誌情報

書名：どっちが強い!?W 死神！ハゲワシの襲来

監修：石川仁、小菅正夫

ストーリー：ウィルソン・リュウ

まんが：マウンテントップスタジオ

発売日：2026年2月18日（水）

定価：1,188円（本体1,080円＋税）

体裁：四六判／ソフトカバー／オールカラー／144ページ

ISBN：978-4-04-116954-4

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/study/mangagakushu/docchiga-w/322509000298.html)

オリジナル図書カードNEXT3,000円分や、ジェイクキーホルダーが抽選で

合計40名様に当たる！ 「どっちが強い!? 2026春いちばん 新刊フェア」も開催！

本日発売の新刊を含む対象書籍の購入で、豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします！ 応募の詳細は以下の通りです。

▼応募詳細などくわしくは、こちらの記事をチェックしてください。

https://yomeruba.com/campaign/present/entry-148403.html

●賞品

【A賞】オリジナル図書カードNEXT 3,000円分 30名様

【B賞】ジェイクキーホルダー 10名様

●対象書籍- どっちが強い!? 一角獣サバイバル ＜発売中＞- どっちが強い!?W 死神！ハゲワシの襲来 ＜発売中＞- 恐怖調査ファイル 呪われた絵のヒミツ ＜2026年2月26日（木）発売予定＞- どっちが強い!?W 凶暴ゴリラの反撃 ＜2026年3月11日（水）発売予定＞- どっちが強い!?大乱闘 相撲vsレスリング ＜2026年3月11日（水）発売予定＞●応募締め切り

2026年4月24日（金） 当日消印有効

●応募方法

1～5の対象書籍のうち、いずれか1冊を購入すると、はがきで応募できます。

対象書籍のフェアオビに付いている「応募券」を、郵便はがきにはがれないようにしっかり貼り、以下の必要事項を記入してお送りください。

【はがきへの記入事項】

1．郵便番号

2．住所

3．読者の氏名（フリガナ）

4．電話番号

5．性別（男・女・その他）

6．年齢（学年）

7．欲しい賞品（A・Bどちらか1つ）

※はがき1枚につき応募は1口まで。複数応募も可能ですが当選はおひとりにつき1口まで。当選発表は、賞品の発送（2026年6月上旬予定）をもって代えさせていただきます（発送は日本国内に限ります）。

●お問い合わせ先

KADOKAWA カスタマーサポート(https://wwws.kadokawa.co.jp/support/contact/)

※かならず「どっちが強い!? 2026春いちばん 新刊フェア」とご明記ください。

※ご返信までにお時間をいただく場合があります。

※サポートは日本国内に限ります。

角川まんが科学シリーズ「どっちが強い!?」とは

角川まんが科学シリーズ「どっちが強い!?」とは、「戦闘力が近くて、似たような種の動物が戦うと、どっちが強いのだろう？」という誰もが思ったことがある疑問を、ド迫力バトルで解決できると人気のシリーズです。おかげさまで関連シリーズ累計611万部を突破しました。

本書はオールカラー、ふりがな付きで楽しめます。ストーリーも読みごたえバツグンで、大好きな動物やのりものが登場する内容なので、お子さまは何度も読みたくなり、自然と読書習慣が身に付きます。読書がニガテな子にもしっかりハマる工夫がつまっているので、読書習慣付けの第一歩にも最適です。

▼ヨメルバ「どっちが強い!?」公式ページ

https://yomeruba.com/mangagakushu/entry-25342.html

「どっちが強い!?Ｗ（ワイルド）」シリーズとは

ジャングルや極寒の雪原など、日常では簡単に体験することができない場所に主人公たちは行き、その場に応じたサバイバル技術を使いながら、各地の生態系や環境問題に取り組みます。また実践的なサバイバル技術や生き物の生態を解説した読み物を収録し、多角的に自然と付き合っていける知識が身につくシリーズです。

▼ヨメルバ「どっちが強い!?W」公式ページ

https://yomeruba.com/mangagakushu/entry-25868.html