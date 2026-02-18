夜にしか救えない命がある――笑いと涙の救急現場から生まれた、獣医師の記録『それでも「さよなら」が訪れる夜もある』2026年2月18日（水）発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、2026年2月18日（水）に、夜間救急動物医療の現場を舞台としたノンフィクションエッセイ『それでも「さよなら」が訪れる夜もある』（著：夜の獣医師ゆってぃー）を発売いたしました。

本書は、「夜間救急動物病院」の現実を、現役の救急獣医師が自らの経験をもとに綴った一冊です。

『それでも「さよなら」が訪れる夜もある』は、夜間救急動物病院という、普段はほとんど語られることのない医療現場の実像を描いたノンフィクションです。人々が眠りにつく時間帯、動物の命の危機は突然訪れます。かかりつけの病院は閉まり、情報も少ない中で、飼い主は不安と焦りを抱えながら夜の病院へと向かいます。

本書に登場するのは、ブックスタンドに挟まってしまった猫、キーチェーンが絡まったヘビ、仮病を演じる犬といった思わず笑ってしまうような珍事件から、救命が叶わなかった動物との別れまで、極端に振れ幅の大きい現実です。夜間救急の現場では、「助かる命」と「どうしても救えない命」が隣り合わせに存在します。

特筆すべきは、本書が感情を過剰に煽るのではなく、救急獣医という立場から状況を冷静に、しかし誠実に描いている点です。なぜ夜間救急は費用が高くなるのか、なぜ診断や治療に限界があるのか、飼い主はどんな選択を迫られるのか。読者が抱きがちな疑問に対し、実例を通して丁寧に答えていきます。

また、犬や猫だけでなく、鳥類、爬虫類、エキゾチックアニマルまで診察対象とする夜間救急ならではの多様性も本書の大きな特徴です。動物医療の幅広さと同時に、飼育環境や知識不足が引き起こすトラブルについても触れられ、予防の重要性を静かに訴えかけます。

本書は、動物好きのための感動エッセイにとどまりません。命と向き合うとはどういうことか、別れを受け入れるとはどういうことかを、現場の言葉で突きつける一冊です。

著者について

夜の獣医師ゆってぃー（よるのじゅういしゆってぃー）

都内有数の夜間救急体制を担う「港区動物救急医療センター 芝アニマルクリニック」院長・代表。

数々の動物救急病院で最前線の経験を重ね、2023年に同クリニックを開業。救急医療の現場で培った知見をもとに、「知ることが、命を守る第一歩になる」を信条に、YouTube・TikTok・InstagramなどのSNSを通じて、動物医療のリアルと命の尊さを発信している。総フォロワー数は約60万人に迫り、獣医師として国内トップの影響力を持つ発信者としても注目を集めている。

YouTube：@vetsyutty(https://www.youtube.com/@vetsyutty)

TikTok：@nolimitvet_yutty(https://www.tiktok.com/@nolimitvet_yutty)

Instagram：@yinanobe(https://www.instagram.com/yinanobe)

書誌情報

書名：それでも「さよなら」が訪れる夜もある

著者：夜の獣医師ゆってぃー

定価：1,650円（本体1,500円＋税）

発売日：2026年2月18日（水）

判型：四六判

ページ数：208ページ

ISBN：978-4-04-607939-8

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322509001006/)