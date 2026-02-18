Amazonランキングキャンプ部門で1位※ 【YouTube登録者数約70万】ショート動画が話題の「アウトドアがツマミ」初エッセイ、2026年2月18日（水）発売！
株式会社KADOKAWA（取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、本社：東京都千代田区、以下KADOKAWA）は、書籍『庭でビールを飲むたびに世界が優しく見える理由を説明しようとしたら、逆にビールが進んだ件』（著：アウトドアがツマミ）を2026年2月18日（水）に発売いたします。
「アウトドアがツマミ」とは？
「ハラヘッター」
この特徴的なフレーズからはじまるショート動画をみたことがある方は多いはず。
アウトドアがツマミさんは、自宅の庭で大好きなビールを飲みながら、我々の食欲を激しく揺さぶるビジュアルの料理を作り出している動画クリエイターです。
YouTubeでショート動画を中心に投稿しており、「アウトドア×AI音声×一人称視点」の斬新な動画で人気急上昇中。
アウトドアがツマミさんは、船舶1級、フグの調理師免許、登録販売者資格などを持ち、塗装や溶接、フォークリフトの運転も得意とする異世界で無双しそうな「ハイスペック」おじさん。
顔出しをされていない彼だからこそ、謎は深まるばかりで、注目が高まっています。
本作が初めての著書となり、予約開始時から話題沸騰。
Amazon売れ筋ランキング キャンプ部門にて1位も獲得いたしました。
本書について
てっきりおふざけチャンネルかと思っていたら……実は深い！ という声も。
掴みどころのない奔放さ、読めない面白さ、今を楽しく生きる姿に夢中になる視聴者さんが増加しています。
アウトドアがツマミさんとは一体何者なのか？
本書を通じて紐解いていきます。
著者の「真実」をみなさんの目で見届けてください。
【本人コメント】
庭で料理をしていたら、YouTuberになっていました。気づけば書籍の出版。
面白いことはだいたい、想定外から始まります。想定外を楽しめる人に、人生はよく微笑むと感じています。
もくじ
はじめに
CHAPTER1 ツマミの中身
CHAPTER2 ツマミの作り方
CHAPTER3 ツマミの裏側
CHAPTER4 ツマミの味わい方
アウトドアがツマミ考案 キリン 一番搾りと合うレシピ
YouTuberアウトドアがツマミ×「アウトドアスパイスほりにし」堀西晃弘 2人の意外な共通点
おわりに
注目コラム（1）アウトドアがツマミ考案 キリン 一番搾りと合うレシピ
アウトドアがツマミさんといえば、ビール。
ビールとは、季節・天候・気温・気分によって味が変わる宝物。
色は黄金で、見た目だけでも楽しませてくれるのだが、これはまだ……序章にすぎない。
あ、一番搾りと合うレシピですから、工程でビールを使わないとは言っていませんよ。
（2）対談企画 YouTuber・アウトドアがツマミ×「アウトドアスパイスほりにし」堀西晃弘 2人の意外な共通点
毎回のように動画内で使っているほど、「ほりにし」ヘビーユーザーのアウトドアがツマミさん。
「ほりにし」をかけたツマミはもちろん好きで、そのまま舐めてツマミにすることも！
なんと、「ほりにし」の開発リーダー・堀西晃弘さんとの特別対談が実現。
大ヒットのきっかけ、おすすめの使い方、これからのキャンプなど、お二人にたっぷり語っていただきました。
堀西晃弘さん
和歌山県を拠点とする「アウトドアショップ Orange」のスタッフにして、「アウトドアスパイス ほりにし」の開発リーダー。キャンプでは、“なにもしないで過ごしたい派”。
好きな「ほりにし」は赤
「アウトドアスパイス ほりにし」について
「アウトドアスパイス ほりにし」は、“これ1本で、味が決まる！” と評判の万能スパイス。和歌山県の「アウトドアショップ Orange」で当時店舗マネージャーを務めていた堀西晃弘が開発リーダーとしてプロジェクトを進め、20種以上のスパイス・調味料を独自配合。肉、魚、野菜など、どんな食材にも合う、まさに“魔法のような1本”として、アウトドア界隈から火がつき、今や家庭料理の必需品に。ひとふりで、料理に奥行きと旨みをプラスしてくれます。
対象店舗で超豪華栞をプレゼント
「アウトドアがツマミ×キリン一番搾り×ほりにし」スペシャルコラボデザインの栞配布が決定しました！
本を読むのがもっと楽しくなる栞を書店でぜひチェックしてください。
書誌情報
『庭でビールを飲むたびに世界が優しく見える理由を説明しようとしたら、逆にビールが進んだ件』
著者：アウトドアがツマミ
発売日：2026年2月18日（水）
定価：1,760円（本体1,600円＋税）
判型：四六判
ページ数：200ページ
ISBN：978-4-04-607957-2
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322510000092/)
著者プロフィール
アウトドアがツマミ
九州在住の酒飲み系動画クリエイター。船舶1級、フグの調理師免許、登録販売者資格などを持ち、塗装や溶接、フォークリフトの運転も得意とする「ハイスペック」おじさん。普通には生きられないけれど、今を楽しく幸せに生きる2児の父。キャンプや釣り、料理を中心に、一人称視点の動画を投稿中。自由な発想で、あえて手間をかける工程にして、自宅の庭で作る「極上のおつまみレシピ」が人気。同世代のファンに支持され、チャンネル登録者は約2年間で約70万人に迫る勢いで急増中。
YouTube：@reinran(https://m.youtube.com/@reinran)