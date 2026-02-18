“場所起点”の高度なアプリ利用統制を実現！KAITOセキュアカメラとBizMobile Go! が連携

株式会社ジェーエムエーシステムズ

株式会社ジェーエムエーシステムズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：坂倉猛、以下JMAS）とIoT-EX株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：小畑至弘、以下IoT-EX）は、スマートフォン業務利用におけるセキュリティ統制強化を目的とし、JMAS が提供する「KAITOセキュアカメラ」と IoT-EX のモバイルデバイス管理（MDM）サービス「BizMobile Go!」のサービス連携を開始いたしました。

今回の連携により、ジオフェンス（位置情報）を起点としたアプリ利用統制が可能になります。本機能は、スマートデバイスのカメラ利用について適切な管理やルール整備が求められる機密性の高い製造現場や教育現場においての活用が期待されています。リスクの高いエリアや校内の特定エリアでは、標準カメラアプリを無効化し、情報漏えいリスクを排除しながらスマートフォンでの撮影が行える KAITO セキュアカメラを自動的に有効化することで、運用負荷の大幅な削減と、情報セキュリティの強化を実現します。

連携の特徴（ジオフェンス × 利用者属性）

１.ジオフェンスによる “場所起点” のアプリ自動制御（メイン機能）

BizMobile Go! が端末の位置情報を基にエリアを自動判断し、標準カメラアプリとKAITOセキュアカメラの利用禁止・利用強化を即時に切り替えます。

＜利用シナリオ例＞

２.NFC による区画・工程レベルでの追加制御（オプション機能）

同一エリア内でもさらに細かい区画・工程に応じて制御を強化したい場合、NFC タグを利用した追加判定を組み込むことができます。



＜オプション利用例＞

- 受託生産品ラインでは撮影禁止- 協力会社員は研究開発室内で撮影禁止

ジオフェンスでは判断できない“エリア内の細分化された区画”を補完し、より厳密な制御が求められる現場で効果を発揮します。

キャンペーンのご案内（2026年3月開始）

2026年3月より、KAITO セキュアカメラ × BizMobile Go! の連携導入に関するキャンペーンを開始します。詳細についてはお気軽にお問い合わせください。

JMASとIoT-EXは今後も企業様におけるスマートフォン端末の活用と情報漏洩リスクの低下を目指し、より一層のサービス連携を進めてまいります。

KAITOセキュアカメラについて

KAITOセキュアカメラはiOS、Android、Windowsに対応したモバイル端末専用のカメラアプリケーションです。撮影した情報を安全にサーバに転送する事ができ、業務活用においては業務プロセスの改善によるビジネススピードの向上、作業工数の低減が期待できるソリューションです。機密情報の多い金融業界や製造業で活用されています。

KAITOセキュアカメラの詳細や活用事例につきましては、下記のURLをご参照ください。

https://www.jmas.co.jp/kaito/camera/

BizMobile GO！について

BizMobile Go!は、企業や自治体、教育機関など、あらゆる現場でのモバイル活用を安全かつ効率的に支援するMDM/EMMプラットフォームです。端末の初期設定から日々の運用管理までをWeb上で完結でき、数台規模から10万台クラスまで幅広い導入実績を有しています。 「いつ、どこで、どのデバイスでも、あんしん安全に仕事ができる環境づくり」をコンセプトに、モバイル運用の負荷軽減とセキュリティ強化を同時に実現します。

BizMobile go!の詳細や活用事例につきましては、下記のURLをご参照ください。

BizMobile Go!公式サイト：https://bizmobile.co.jp/