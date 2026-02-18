セレクションアンドバリエーション株式会社

組織・人事コンサルティングファームであるセレクションアンドバリエーション株式会社（以下、当社、東京都千代田区丸の内、大阪市西区、名古屋市西区 / 代表取締役社長：平康慶浩/ URL：https://sele-vari.co.jp/ ）は『【行動を本気で変えるための実践型研修】AI時代に求められる見えない力！非認知能力×人材育成の新常識』セミナーを2026年3月17日（火）12:15～12:45に開催することをお知らせいたします。

概要

AIの社会実装が急速に進む現在、知識やスキルといった“数字で測れる”「認知能力」だけでなく、自己理解・共感力・粘り強さ・主体性などの“数字で測れない”「非認知能力（非認知スキル）」が改めて注目されています。これらはAIには持ち得ない力であり、人間とAIの差別化につながる重要な能力です。

非認知能力というと幼児教育の分野で語られることが多いですが、実は社会人として働くうえでの仕事の進め方・対人関係・キャリア自律といったあらゆる場面に影響する「土台となる力」です。そしてこの能力は、大人になってからでも十分に育成できるとされています。

本セミナーでは、非認知能力を高め、社員の行動変容や成長を促すためのアプローチ方法についてご紹介します。

【お申し込みはこちらから】

https://sele-vari.co.jp/seminar/202603171/

プログラム



1. 非認知能力とは？なぜいま注目されているのか

・認知能力との違いと、AI時代に求められる力

・ビジネスにおける非認知能力の具体例

・大人でも伸ばせる！非認知能力育成の可能性



2. 4つの視点で整理する非認知能力

・「自己／他者」×「感情面／実行面」の4象限モデルとは

・それぞれの象限で求められる力と育成アプローチ

・職種や階層別で求められる力の違い



3. 育成・研修施策にどう落とし込むか

・非認知能力を高める教育の仕組み設計

・他社事例



※プログラム内容は一部変更となる場合があります。

開催概要

開催日程： 2026年3月17日（火）12:15～12:45

開催形式： Zoomによるオンライン開催

参加費用： 無料

【お申し込みはこちらから】

https://sele-vari.co.jp/seminar/202603171/

＜ご注意事項＞

※同業他社様、学生の方、個人事業主様にはお申込みをご遠慮頂いております。

※本セミナーは「Zoom」にて実施いたします。事前にZoomアプリのダウンロードおよび、接続をご確認ください。

※視聴URLのご本人様以外への共有は固くお断りいたします。

※本セミナーの録画・録音・撮影、セミナー資料等の無断転用は固くお断りいたします。

登壇者

柳瀬 大地

地方公務員を経て中央省庁に入省。土地政策や情報化政策の立案・とりまとめなどに従事したのち、セレクションアンドバリエーション（株）入社。

主に、建設業及び建材／食品機器／特殊繊維などの各種製造業に対し、人事制度改革や幹部研修、評価者研修を通じて支援。また、上場・非上場を問わず、取締役及び執行役員制度の改革やガバナンスのあり方についての改革も進めている。京都大学法学部卒

セレクションアンドバリエーション株式会社について

「組織・人事領域」に特化した高い専門性を持つ人事コンサルティングファーム。東証一部上場企業から従業員数数十名規模の中小企業まで多様な業種、規模の企業に対して戦略実現と業績向上に資する変革を支援。

企業の人事戦略策定、人事制度設計、人事制度運用、組織風土改善、その他経営幹部教育など、人と組織にかかる変革を促進している。

■「ジョブ型雇用」にいち早く対応した実績をもとに改革を支援

代表の平康は、90年代の成果主義人事制度が広がっていた時代にいち早く大手電機メーカーに対し、ジョブ型雇用に対応した人事制度導入を実現しました。以来、新卒一括採用、年功序列昇格、定期昇給、終身雇用に対し「本当に企業は成長できるか」「事業を伸ばし利益を出すために人事にできることは何か」を問いかけつつ200社以上の変革を支援してきました。

今私たちはコロナショックによる働き方の変化、ライフスタイルの変化をもとに、ピンチをチャンスとして伸ばすためのマネジメント変革を支援しています。

■2020年度以降のご支援実績企業の一部

製薬業（東証プライム上場）

ITプラットフォーマー（東証プライム上場）

専門商社（東証プライム上場）

システム開発業（東証プライム上場）

監査法人系コンサルティングファーム

通信建設業（東証プライム上場）

その他非上場企業（製造業、サービス業等）

【会社概要】

ミッション： 企業と個人の成長をあたりまえにする

会社名： セレクションアンドバリエーション株式会社

本社所在地： 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目2-17 本町グランドビル 7F

事業内容： 組織・人事コンサルティング

設立： 2006年3月有限会社として設立（2011年6月株式会社化）

会社HP： https://sele-vari.co.jp/