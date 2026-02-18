大槻ケンヂ氏激賞！　『電気グルーヴのオールナイトニッポン』の放送作家が綴る回顧録が２月18日発売！

株式会社双葉社(C)落合翔平

多くの芸人やタレントに影響を与えた『電気グルーヴのオールナイトニッポン』の放送作家として、この業界に潜り込んだ著者による、「当時と、それまでとそれから」を綴った過剰で刹那的な青春の日々描く回顧録『オールナイトロング ―私にとっての電気グルーヴのオールナイトニッポンとその時代―』が2月18日に発売となります。

電気グルーヴがメジャーデビューを果たした年に始まり、わずか３年で終わったこの番組は、著者にとって青春の日々そのものでした。著者は、電気グルーヴのお二人と学生時代からの先輩後輩の間柄ですが、彼らには地元の仲間、東京でできた仲間が数多くおり、みな同じく、終わることない青春の日々を過ごしていました。彼らは何を求め、何を夢見たのか。そして、今、何を思うのか。

本書は、番組自体を振り返ることはもとより、「新しい音楽、新しいカルチャー」の狂熱にうなされ多幸感にあふれた熱狂の日々を越え、過ぎ去った日々と亡くなった友達、そして愛すべき90年代から00年代のカルチャーに深い愛情を捧げる極私的回顧録であり、普遍性の高い青春群像劇になっております。

本書・帯コメント

大槻ケンヂ氏

「貴重な記録！ 『電気グルーヴのオールナイトニッポン』原理主義で“あの頃”のサブカルが蘇る、激レアの資料！ この本の帯文は僕じゃなくて電気グルーヴが書くべきだよ！ 絶対に！ ……もう書いちゃったけど」

本書概要

四六判／496ページ／2500円

著者紹介

文／椎名基樹 | Motoki Shiina

1968年、静岡県生まれ。ライター、構成作家。高校生の時、「人生」のメンバーとして活動。当時の芸名は「ポートピア83才」。上京後、見習い放送作家として、「電気グルーヴのオールナイトニッポン」のスタッフに加わる。主な著作に「モテたくて・・・」（ 天久聖一との共著、光栄）、「ぼろぼろのダチョウ」（ 扶桑社）、「バカはサイレンで泣く」シリーズ（扶桑社）、「俺たちのプロレス変態座談会」（ 玉袋筋太郎、堀江ガンツとの共著、エンターブレイン）等。

絵／落合翔平 | Shohei Ochiai

画家。埼玉県大宮生まれ。多摩美術大学生産デザイン学科プロダクトデザイン専攻を卒業。ダイナミックで予想不能な形状や立体感、力強い筆圧で描かれた線画が特徴。Pharrell Williams主催のJOOPITERにも作品を提供し、国際的な注目を集めている

(C)落合翔平