防災のセレクトショップ「セイショップ」、 自宅で受検できる革新的な新時代のがんリスク検査『N-NOSE』の販売を開始

“災害時の健康と安心を考える”株式会社セイエンタプライズ（東京都千代田区／代表取締役社長：平井雅也）が運営する、防災のセレクトショップ「セイショップ」（https://www.seishop.jp/）は、自宅で受検できる新時代のがんリスク検査『N-NOSE(R)』の販売を2026年2月18日より開始いたします。

■N-NOSE(R)（エヌノーズ）世界初の革新的ながんリスク検査

N-NOSE(R)（エヌノーズ）は、自宅で尿を採ってポスト投函するだけで、全身23種のがんリスクを網羅的に検査できる、線虫の嗅覚を使った世界初の革新的ながんリスク検査です。

生物の嗅覚は、微量の物質を検知するのに優れています。N-NOSE(R)は線虫の驚異的な能力を使ってがんの匂いを検知。だから早期がんのかすかなシグナルにも反応します。

■N-NOSE(R)（エヌノーズ）の特長

■セイショップがN-NOSE(R)（エヌノーズ）を取り扱う理由

「セイショップ」は、「よりよい備え、よりよい暮らし」をコンセプトに運営されている防災のセレクトショップです。

災害はいつ起こるとも知れません。だからこそ、常に「備え」が必要です。備えとはモノを備えるだけでなく、その時に正しい判断と行動がとれる状態でいることが含まれると考えています。健康であってこそ、モノの備えが活きてきます。

災害時は、医療へのアクセスが制限され、ただでさえ体調不良や病変の発見が遅れることになりかねません。普段から健康管理や予防をすることは、常に体調を整え、災害時にも正しい判断をし、行動がとれるようになる防災の一部であると言えるのです。

数ある健康管理の中で、自覚症状が出にくく、気付いた時には行動に制限がかかることの多い悪性新生物（がん）は日本人の死亡原因の中でも最も多い疾患です。

現状を確認し、災害時に“健康で動ける体”に常に整える──普段から N‑NOSE(R) （エヌノーズ）によって健康をチェックし、がんリスクを把握しておくことは、“災害時の健康と安心を考える”こと、私たちの考える防災につながります。

■N-NOSE(R)（エヌノーズ）商品概要

価格：16,800円(税込)

製品サイズ：約23.5 x 17 x 2.3 cm

検査項目詳細：23種類のがんに線虫が反応することが臨床研究で確認されています。

口腔（舌・歯肉を含む）、咽頭、喉頭（声門を含む）、甲状腺、食道、肺、乳、胃、消化管間質腫瘍（GIST）、肝臓、胆嚢、胆管、膵臓、腎臓、大腸、子宮頸、子宮体、卵巣、精巣、前立腺、膀胱、皮膚、血液（悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病を含む）

検体の種類：尿

対象年齢：20歳以上

注意事項：

※本検査は、検査時のがんのリスクを評価するものであり、がんの診断を行うものではありません。また、がんの種類とその部位、進行具合を評価しまたは特定することはできません。リスクの高低を判定します。

※リスクの検査ですので高リスクだからといってもがんに罹患していることを証左するものではありません。 また低リスクでもがんに罹患していないことを示すものでもありません。

販売ページ：https://www.seishop.jp/view/item/000000001199(https://www.seishop.jp/view/item/000000001199)

防災のセレクトショップ「セイショップ」 https://www.seishop.jp/(https://www.seishop.jp/)

2001年のECサイトのオープンより、多くの法人、自治体、個人のお客様にご愛顧頂いております。2015年に東京・市ヶ谷にオープンしたショールームでは、非常食の試食をしたり、防災グッズを手に取って試したり、購入できます。

2001年のECサイトのオープンより、多くの法人、自治体、個人のお客様にご愛顧頂いております。2015年に東京・市ヶ谷にオープンしたショールームでは、非常食の試食をしたり、防災グッズを手に取って試したり、購入できます。

＜会社概要＞

商号：株式会社セイエンタプライズ

本社：東京都千代田区九段南4-3-1

代表取締役社長：平井雅也

設立日：1978（昭和53）年9月18日

WEBページ：https://www.sei-inc.co.jp/

＜ショールーム概要＞

所在地：東京都千代田区四番町8-13（吉野ビル1F）

営業日：平日 AM10：00-PM5：00 ※土日祝休み

アクセス：都営新宿線 市ヶ谷駅(A3出口) 徒歩2分/JR市ヶ谷駅 徒歩5分

ショールーム案内：https://www.seishop.jp/realshop/