CxOレター（手紙営業）の反応率は「東京都」が突出して高い？シン・セールス総合研究所が「地域別反応率」の検証データを公開

株式会社Emooove

新時代の営業手法を提案する株式会社Emooove（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：藤澤諒一）は、同社が運営するオウンドメディア「シン・セールス総合研究所」において、決裁者向けCxOレター（手紙営業）における「地域別の反応率差異」に関する分析レポートを公開しました。

詳細なレポート全文は「シン・セールス総合研究所」にて公開しています。

■調査背景

詳細はこちら :https://emooove.co.jp/new-sales-lab/cxo-letter-area-response-rate?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260218&utm_term=letter&utm_content=header&organizationId=2542

決裁者へのダイレクトアプローチである「CxOレター（手紙営業）」において、リスト作成は成果を左右する重要因子です。通常、業種や売上規模といった条件が重視されますが、「地域（本社所在地）」による反応率の差異については、定量的なデータがあまり公開されていません。そこで当研究所では、過去の送付実績データをもとに、エリアごとの送付数とアポイント獲得数の関係性を分析しました。

■検証結果

1. 東京都の獲得効率は、他地域の「約4.5倍」

最も送付数の多い「東京都」と、それ以外の46道府県（大阪・愛知等の大都市圏も含む）を比較検証しました。その結果、東京都内への送付は、他地域への送付と比較して高い獲得効率（約4.5倍の差）を示しました。4,421件の送付母数において明確な差が出ていることから、偶然の誤差ではなく、エリアによる反応傾向の違いがあることが示唆されました。

2. 地方大都市圏でも東京ほどの反応は見られず

「地方であっても、大都市なら東京と同様の反応が得られるのではないか」という仮説についても確認を行いましたが、大阪・愛知・福岡などの主要都市圏であっても、東京ほどの反応率は見られませんでした。都市規模の大小以上に、「東京」か「それ以外か」で反応傾向に明確な境界線があることがうかがえます。

■結果に対する考察

詳細はこちら :https://emooove.co.jp/new-sales-lab/cxo-letter-area-response-rate?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260218&utm_term=letter&utm_content=body&organizationId=2542

地域による反応差が生じた要因として、以下の2点が推察されます。

■営業実務への活用・提言

- 物理的・心理的な距離： 手紙が「東京都内」から発送された場合、地方企業側には「なぜ遠方の東京から？」「なぜうちなのか？」といった唐突感や、文脈が見えにくいことによる警戒心が生じやすく、アポイントへのハードルが高くなっている可能性があります。- 課題の親和性： 競争環境の激しい東京エリアの企業のほうが、今回提案された商材に対する「課題の緊急度」や「導入ニーズ」が高かった可能性があります。

今回の分析結果から導き出される、CxOレターのアクションプランとして以下を提言します。

- 「東京」から着手するのが合理的：投資対効果の観点から、まずは確実性の高い「東京エリア」を最優先ターゲットとして検証サイクルを回すことが推奨されます。- 地方攻略には「Why You（なぜ貴社か）」の強化を：東京から地方へアプローチする場合、テンプレート的な文面では「なぜ東京から？」という心理的な壁を越えられない恐れがあります。相手企業のIR情報や直近のニュース、担当者の人物情報まで踏み込んだパーソナライズを行い、「なぜ今、貴社に連絡する必要があったか」という必然性を伝える高度なライティングが求められます。- フォローコールとの組み合わせ：手紙単体での突破が難しい地方エリアにおいては、手紙を「ドアノックツール」として割り切り、フォローコールをセットで行うことも有効です。口頭で熱意や文脈を補足することで、物理的・心理的な距離を縮める効果が期待できます。

なお、本調査の詳細なデータおよび分析については、以下の記事にて公開しております。ぜひご覧ください。

株式会社Emooove（イムーヴ）概要

詳細はこちら :https://emooove.co.jp/new-sales-lab/cxo-letter-area-response-rate?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260218&utm_term=letter&utm_content=footer&organizationId=2542

株式会社Emoooveは、「新時代の営業をご提案 営業5.0の創造」というコンセプトのもと、国内初のLinkedIn営業支援事業を筆頭に、お客様の営業活動全般をご支援しております。

特に、「大手企業～スタートアップ企業の決裁者開拓」に強みを持っており、これまで様々な業種業界、規模感のお客様とお取引をさせていただいております。

著書「BtoBセールスを加速する LinkedIn Sales Navigator 活用術」

国内最多のLinkedIn営業支援実績を誇る弊社が、「新時代の営業手法である”LinkedInセールス”」について詳しく解説しており、

発売二日でAmazonカテゴリ6部門で売れ筋ランキング1位を獲得するなど、多くの方から関心をお寄せいただいています。

書籍購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0CWWBH1XJ

LinkedInを有効活用いただくことで、大手企業～スタートアップの決裁者開拓を加速することが可能です。詳しく知りたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

プレスリリースについてのお問い合わせ :https://emooove.co.jp/top/contact-press/【会社概要】

社名：株式会社Emooove

本社所在地：東京都品川区東品川２丁目２－４ 天王洲ファーストタワー707

代表取締役CEO：藤澤諒一

事業内容：営業/マーケティング支援事業

HP：https://emooove.co.jp/(https://emooove.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260129&utm_term=enterprise&utm_content=footer)

コラム一覧：https://emooove.co.jp/column(https://emooove.co.jp/column?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260129&utm_term=enterprise&utm_content=footer)

お問い合わせフォーム：https://emooove.co.jp/contact(https://emooove.co.jp/contact?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260129&utm_term=enterprise&utm_content=footer)

メールアドレス：info@emooove.co.jp