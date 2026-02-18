【香港貿易発展局共催セミナー】国際展示会を視察から投資へ変える|輸入・調達ビジネスの勝ち筋を伝授するウェビナーを開催

株式会社LeaguE

株式会社LeaguE（本社：東京都、代表取締役：武智 翔太郎）は、香港貿易発展局・大阪事務所との共催により、2026年2月19日（木）12:00～13:00に無料ウェビナー「国際展示会での輸入・調達ビジネスのノウハウ伝授！」を開催いたします。

直接申込みはこちら

https://forms.gle/CK3GmdBCuaWgwBCJA

ウェビナーのお知らせはこちら

https://japanese.hktdc.com/ja/promotion/0219EFSE%20Webinar

セミナー概要

本ウェビナーでは、国際展示会を活用した輸入・調達ビジネスの実践ノウハウを分かりやすく解説します。さらに、香港の最新経済動向やビジネス環境について、ニュースでは語られないファクトをもとに現地のリアルを共有します。

本セミナーで得られること

・海外市場×日本市場の違いから見る“勝ち筋”と最新トレンド

・海外市場で成果を出す企業に共通する「現地理解力・交渉力・実行力」

・展示会を「見に行くだけ」で終わらせない！ビジネス展開の実践フレーム

・クラウドファンディングや独占代理店契約を活用した収益拡大法

こんな方におすすめ

・海外展示会に興味はあるが、どう回ればよいか分からない

・良い製品を見つけても商談や契約に繋がらない

・海外ビジネスを新規事業として始めたいが、具体的な方法が分からない

・日本市場に合う商材の選び方がわからない

株式会社LeaguEは、これまで200件以上の独占販売権契約を獲得した実績を背景に、展示会を視察ではなく投資へと変える実践的なノウハウを持つ専門企業です。

今回は、香港と日本の双方向ビジネスを支援する準政府系機関・香港貿易発展局との共催により、参加者がすぐに現場で活かせる具体的なメソッドを無料で提供します。

プログラム

1：香港のプロフィール、最新ビジネス動向（香港貿易発展局大阪事務所、武藤有希）

2：海外展示会攻略セミナー（株式会社LeaguE、武智 翔太郎）

3：香港エレクトロニクスフェア（春）2026展示会と特典のご案内

開催概要

日時：2026年2月19日(木)、日本時間12時00分（正午）～13時00分

場所：ウェビナー方式（※後日アーカイブ配信も予定しております）

参加費：無料

対 象：海外とのビジネスに関心のある方 （個人／法人問わず）

主催：株式会社LeaguE

スピーカー：武藤有希（香港貿易発展局）、武智 翔太郎（株式会社LeaguE）

お問合せ先：

♦本ウェビナーに関するお問い合わせ

株式会社LeaguE

E-mail：info@league-jp.com

♦香港貿易発展局に関するお問い合わせ

香港貿易発展局 大阪事務所（担当：武藤）

TEL：06-4705-7030

Email：osaka.office@hktdc.org

スピーカーについて

香港貿易発展局大阪事務所 マーケティング・アシスタント 武藤有希

香港貿易発展局は、香港と海外各地との間の双方向の貿易促進を担う準政府系機関で、年間約40本の国際展示会と国際カンファレンスを香港で開催しています。武藤氏は、食品メーカー在籍時の香港駐在経験とカナダへの留学経験を生かして、現在は香港貿易発展局で、主にテクノロジー分野を担当し香港と日本を繋ぐ業務に従事。本セミナーでは、香港の基本的な情報と最新ビジネス動向をファクトを用いて解説します。

株式会社LeaguE 代表取締役 武智 翔太郎

2020年、株式会社LeaguEを創業し、「商品と人々の間にあるすべてのギャップを埋めること」「日本発、世界一のマーケティングカンパニーを創ること」をミッションに掲げ、物販事業と海外企業との交渉に邁進する。

困難な状況下でも信念を貫き、大手クラウドファンディングサイトでの資金調達や大手量販店への導入を成功に導く。世界中の展示会に年5回のペースで参加し、200件以上の独占販売権契約を獲得。2024年8月には、国際貿易の最高位の専門資格であるCITP(R)|FIBP(R)を取得し、グローバルビジネスにおける専門性を更に高める。