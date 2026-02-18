【e-Learningシステム：Learn365_v.3.70アップグレードのお知らせ】株式会社ソフィア

株式会社ソフィア

株式会社ソフィア（東京都中央区日本橋人形町、代表取締役：廣田 拓也、以下ソフィア）は本国内で唯一、Learn365の販売代理を行っています。

2月16日 月曜日 21：00 より Learn365 v.3.70へアップグレードしたことをお知らせします。ご利用頂いているお客様からのご要望や、用途や運用の実態を踏まえ、更に使いやすく改善されました。



■Learn365（旧LMS365）とは

Learn365（旧LMS365）はMicrosoft(R) SharePoint Online上で動作するe-Learningシステムです。

Microsoft365の各機能とともに動作し、シームレスに使用することが出来ます。また、情報やデータはMicrosoft Cloud上で安全に保管されます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=lvRnwhyfXn4 ]

■ソフィア×Learn365の効果とは

ソフィアは、インターナルコミュニケーション（組織内コミュニケーション）の活性化を専門とする会社として、Learn365を活用しています。

Learn365の活用による効果は研修や教育の改善にとどまらず、組織内のコミュニケーションを向上させ、以下のようなメリットを発揮しやすくなります。

- 受講者が業務を行う「場」に対するエンゲージメントを高めます。- 受講者のビジネスプロセスの中で、受講必須コースから各部署や職種別の専門コースに至るまで、多様なプログラムを適切に配置します。- 受講者同士の相互コミュニケーション促進を支援し、社内の生産性を高めます。

Learn365導入事例はこちらをご覧ください

株式会社トリドールホールディングス：

Learn365導入支援 全国3万人のスタッフが等しく学べる環境づくりに貢献

https://www.sofia-inc.com/casestudy/comment28.html

■Learn365の最新アップデート内容- AI アシスタンスAI アシスタンス機能を使ったインラインコンテンツの生成(https://support.lms365.jp/hc/ja/articles/54396949522201)が可能になりました。- Flow365ユーザーの一括インポートオプションを使用して Flow365 ユーザーアカウントを作成する際、LMS 管理者はこちらができる(https://support.lms365.jp/hc/ja/articles/38841110783513)ようになりました。- 代理人代理人はこちらの操作(https://support.lms365.jp/hc/ja/articles/53153318753817)が可能になりました。- 監査証跡監査証跡に記録されるイベント(https://support.lms365.jp/hc/ja/articles/17186125463065)が追加されました。- 監査証跡監査証跡に記録されるイベント(https://support.lms365.jp/hc/ja/articles/17186125463065)に、こちらのイベントが追加されました。- ユーザーページページに表示されているユーザーだけでなく、利用可能なすべてのユーザーを選択できるようになりました。- 評価学習項目の「評価」(https://support.lms365.jp/hc/ja/articles/12278602417817)は、ラーニング モジュールのコンテンツに追加できるようになりました。- トレーニング所要時間レポートトレーニング ダッシュボードからエクスポート可能な「トレーニング所要時間レポート（推定時間）」レポートに、「合計所要時間」列が追加されました。- Learn365 APIAPI リクエスト のレスポンスボディに、"TotalDuration"（整数値）が含まれるようになりました。Learn365 API の Items に、”Assessments（評価）” が含まれるようになりました。- Learn365 Teams アプリ組織において SharePoint および Learn365 Teamsアプリで新しい UI の利用を有効にし、受講者が「トレーニングダッシュボード」で新しい UI を使用している場合、以下の動作が適用されます。- Go1 連携Learn365 と Go1 の統合をさらに強化するために、2026年3月16日以降、すべてのお客様において Go1 コースのインポート方法(https://support.lms365.jp/hc/ja/articles/54707062006169)は Learn365 コンテンツハブ経由のみとなります。同日をもって、Learn365 ユーザーインターフェイスから Go1 コースをインポートするオプションは削除されます。- Content365 AuthoringContent365 Authoring で生成されたコンテンツパッケージを スタンドアロン SCORM に変換できる(https://support.lms365.jp/hc/ja/articles/4406847926809)ようになりました。これにより、オフラインでの利用 や Learn365 以外での配布・利用 が可能になります。- 解消された問題・特定のケースで、過去にコース管理者であったユーザーが、Entra ID でアカウントが無効化または削除されたにもかかわらず、登録申請通知が送信される問題。・クイズの問題に画像を挿入する際、同じファイル名の画像が既に存在する場合、blobストレージ内の既存画像が上書きされる問題。ファイル名が重複する場合でも、適切に処理され、上書きされることはありません。・ライン マネージャー ダッシュボードの管理メニュー「スキル習熟度」で、ユーザーの役職名が表示されない問題。・コース設定パネルの「設定」セクションで「登録解除を許可しない」トグルがオンに設定されている場合、ライン マネージャーが受講者の登録を解除できない問題。ライン マネージャーの権限を更新し、受講者をコースから登録解除できるようになりました。・新しいUIにおけるコースホームページ上のコース説明欄で、&記号とスペースの扱いに関する不具合を修正しました。・Assigner managed ソリューション 使用時に、2,000 名以上の大規模なカスタム グループでは、メンバーが正しく受講登録されない問題。・ラーニング モジュールの「組織の M365 アセット」パネルに、直近でアクセスされたファイルしか表示されない問題。組織内で利用可能なすべてのファイルが正しく表示されるようになりました。

上記アップグレード内容のほか、解決された問題など、詳細につきましては

「 February 2026 （v.3.70(https://support.lms365.jp/hc/ja/articles/55224270503193-February-2026-release)）」でご確認ください。

■参考資料

本資料が、皆様の組織におけるコミュニケーション改善の一助となれば幸いです。

『Learn365 製品紹介』 無料資料ダウンロード

https://lms365.jp/contact/wp-download/download-document-product/

『学習環境の最適化～Learn365の成功事例～』 無料資料ダウンロード

https://lms365.jp/contact/wp-download/download-document-8/

■関連情報

Learn365に関する情報はこちらをご覧ください。

●Learn365とは？

https://lms365.jp/learn365/

●Learn365の主な機能

https://lms365.jp/introduce/

■会社概要

株式会社ソフィア https://www.sofia-inc.com/

組織変革・組織開発コンサルティングを中心に、インターナルブランディング支援や研修・ワークショップの企画・運営、メディア・コンテンツ企画制作、業務プロセス改革支援、ICTシステム開発・活用支援など、幅広いサービスを提供しています。詳細は公式ウェブサイトをご覧ください。

●本件に関する問い合わせ先

株式会社ソフィア 担当：近田

TEL：03-5574-7031 FAX：03-5574-7034 e-mail：bizdev@sofia-inc.com

東京都中央区日本橋人形町1-8-4 東商共同ビル 4階 https://www.sofia-inc.com/