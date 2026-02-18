地域密着編集型バッグセレクトショップ「ACE BAGS&LUGGAGE 四条烏丸店」2026年2月21日（土）オープン

エース株式会社

バッグメーカーのエース株式会社（本社:東京都渋谷区 代表取締役社長:森下 宏明）は、店舗ごとに地域やロケーションを生かした自社製品の提案を行う地域密着編集型バッグセレクトショップ「ACE BAGS & LUGGAGE」（エース バッグスアンドラゲージ）の路面店を、京都府・四条烏丸エリアに2026年2月21日（土）よりオープンいたします。

【 ショップコンセプト 】

“あなたの街のカバンコンシェルジュ”をテーマに、鞄国内最大手のエース株式会社が手掛けるバリエーション豊かな製品から、その場所に来られるお客様の感覚に寄り添い編集し提案する、地域密着編集型バッグ＆ラゲージのセレクトショップです。

高品質スーツケースを取り扱う日本製トラベルバッグブランド「プロテカ」や、移動を快適にする機能的なバッグを提案する「ace.」といった自社ブランド中心に、多種多様なバッグが揃います。

「ACE BAGS & LUGGAGE 四条烏丸店」では、多くの旅行者が訪れる立地であることから、機能性に優れたスーツケースを豊富に取り揃えました。

店頭ではデジタルサイネージを活用し、豊富な製品を効果的に訴求するとともに、季節や時間帯、お客様の声を反映させたフレキシブルな商品提案を行い、フレンドリーな店づくりを目指します。

【 オープン特典 】

・税込6万円以上ご購入のお客様に桜柄の扇子プレゼント（数量限定 ／無くなり次第終了）

・2月21日（土）～23日（月）まで、パスポート提示で店内商品10％OFF（一部対象外商品あり）

【 ショップ概要 】

ショップ名：ACE BAGS&LUGGAGE四条烏丸店

住所：〒600-8009 京都府京都市下京区函谷鉾町87 ケイアイ興産京都ビル1階

電話番号：075-354-5195

営業時間：11:00～20:00

定休日：なし

取り扱いブランド：プロテカ、ace.

【取り扱い製品例】

＜プロテカ フレスターEX＞

前面からメイン収納にアクセスできる「フロントオープン仕様」を採用した、日本製高機能スーツケース。

機内持込サイズは立てたまま出し入れできる「縦開き」、預け入れサイズは省スペースで開閉できる「横開き」仕様で、狭い空間でも快適に使えます。

他にも、手元で簡単に操作できる特許取得のキャスターストッパー機能「マジックストップ」や、体感音量を約30％削減した「サイレントキャスター」、滑らかな走行を可能にする「ベアロンホイール(R)」、人間工学に基づきデザインした「エルゴノミックハンドル」といった独自開発機能を搭載しています。

＜ace. テオフィールド＞

旅行やアウトドアレジャーだけでなく、避難時の使用を想定したフェーズフリー・スーツケースです。

アウトドアシーンや避難所で簡易机代わりになり、自宅保管時は防災用品を入れておくことで、非常時に物資を避難所まで運ぶことができます。

アウトドアアイテムや防災用品といった嵩張る荷物を収納できる「フロントオープン（1気室収納）」と、旅行時のパッキングに便利な「センターオープン（2気室収納）」の2通りの開閉方法を選べる特徴的な構造となっています

【 エース株式会社とは 】

1940年創業のバッグの総合メーカー。1953年には当時「バッグの一大革命」といわれたナイロン製バッグを日本で初めて開発。また1964年より国内でのスーツケース製造を開始し、半世紀以上にわたり国内で厳しい品質管理のもとスーツケースを製造し、数々のヒット商品を輩出しています。

バッグのリーディングカンパニーの地位を確立し、今や米国をはじめ、アジア中東欧まで、日本から世界へと発信しています。

https://www.ace.jp/