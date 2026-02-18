カラーストーンジュエリーのBIZOUX（ビズー）、春の訪れを彩る「SPRING COLLECTION」を2月6日より展開

株式会社ドリームフィールズ

天然のカラーストーン100種類以上を取り扱うジュエリーブランド「BIZOUX（ビズー）」は、2026年2月6日（金）より、春の季節に向けた SPRING COLLECTION を展開いたします。



本コレクションでは、春の装いにおすすめの既存ラインナップに加え、新作ジュエリーおよび期間限定商品を順次発売。花々が芽吹く力強さや、やわらかな光と風に包まれる春の情景を、ビズーならではのカラーストーンで表現しました。



「2026 SPRING COLLECTION」

https://bizoux.jp/collections/sakura

新作ジュエリー・期間限定アイテム

2/13 (金) 発売｜ピンクダイヤモンド(ラボグロウン) ・トランジュ [K18リング]

ピンクダイヤモンド(ラボグロウン) K18 リング・トランジュ

うららかな春の日差しと、風に舞う桜の情景から着想を得たリング。揺らめくペアシェイプのラボグロウン・ピンクダイヤモンドを主役に、5石のダイヤモンドを配し、軽やかな動きと奥行きのある表情を表現しました。繊細なピンクのグラデーションと、ダイヤモンドならではのみずみずしい煌めきが調和し、刹那的な自然の美しさを指元に映し出します。

2/20 (金) 発売｜「シャンパンガーネット・リエール」 [K10/K18リング]

シャンパンガーネット K10/K18リング・リエール

風にそよぐ葉と、やわらかなピンクのきらめきをイメージしたリング。ニュアンスカラーが魅力の「シャンパンガーネット」を3石あしらい、精緻なシルエットに落とし込みました。ほんのりベージュを含んだモーブピンクは、落ち着きのある華やかさが特徴。連なる葉のモチーフが瑞々しい輝きを引き立て、上品で洗練された印象を演出します。





3/6 (金) 発売｜「ロードクロサイト・フルリッテ」 [K18リング] ※一部店舗限定

ロードクロサイト×ダイヤモンド K18リング・フルリッテ

透明度と発色に優れたアメリカ産ロードクロサイトを厳選し、8石のメレダイヤで取り巻いた「フルリッテ」。内側から光が湧くような蛍光感と奥行きある薔薇色を備えたルースのみを厳選しました。華やかなダイヤの取り巻きが、その美色を一層引き立てます。

＜取り扱い店舗＞

GINZA SIX店、表参道店、横浜店、梅田店、期間限定POP UP STORE（阪神梅田）

3/6 (金) 発売｜「パパラチアサファイア・エマL」 [K18リング] ※一部店舗限定

パパラチアサファイア K18リング・エマL

カラーエタニティシリーズ「エマ」より、世界三大希少石のひとつでもある「パパラチアサファイア」が登場します。ピンクとオレンジが溶け合う繊細なニュアンスカラーの宝石を厳選し、宝石が指を覆うような圧巻の華やぎを叶えました。

＜取り扱い店舗＞

GINZA SIX店、梅田店

3/6 (金) 期間限定発売｜「ピンクトルマリン・パピヨン」 [K10/K18リング/ピアス]

ピンクトルマリン×K10/K18リング/ピアス(片耳)・ブーケパピヨンS

蝶が花から花へと軽やかに舞う姿をモチーフにした「パピヨン」コレクション。その優雅な佇まいはそのままに、春のシーズン限定カラーとして、柔和なピンクが美しいトルマリンを用いたモデルが登場します。

サイズの異なる宝石を組み合わせ、繊細な色の濃淡と奥行きのある表情を表現。トルマリンならではのやさしい煌めきが、春らしい上品な甘さを添えます。

「2026 SPRING COLLECTION」

2026年2月6日（金）より、ビズーでは「2026 SPRING COLLECTION」を展開。コレクション内では、花々が芽吹く力強さや、やわらかな光と風に包まれる春の情景を表現した、カラーストーンジュエリーを紹介します。

マルチカラージュエル K10/K18/PTパヴェリング・サクラブーケ

ブランド創業以来のベストセラーアイテムとなる「ブーケ」は、宝石の花束をモチーフに、桜を取り巻く色を丁寧に紡ぎ出し、36石の宝石を用いて豊かな自然美を表現したジュエリーです。伝統的なパヴェ（=石畳）の技工を用いて隙間なく留める職人の技術に裏打ちされ、煌めく宝石は、うららかな桜の情景を浮き立たせます。

マルチカラージュエル K18/K10/PTリング・サクラコフレ

「桜色の宝石箱」をテーマに、本能的に心がときめくアシンメトリーな配置で、17石の宝石を敢えてランダムに配置した「サクラコフレ」。まるで春の季節のお気に入りを宝石箱に詰め込むような、絶妙なバランスの組み合わせは、理屈抜きで身につける人に高揚感を感じさせてくれます。

クンツァイト×マルチカラージュエル K18/PTリング/ペンダントトップ/ピアス・サクラベルエゼン

簪(かんざし)をモチーフに、時を超えて愛され続ける日本古来の美意識を、桜のカラーリングで再現した「サクラベルエゼン」。クンツァイト、サファイア、ガーネットなど、希少な薄紅色の宝石を集めて、春風になびくしだれ桜のしなやかな佇まいを、モダンなジュエリーへと再解釈しました。

新作・期間限定商品情報

◼️ 新作商品

＜2月13日（金）発売＞

ピンクダイヤモンド(ラボグロウン) K18 リング・トランジュ \203,500（税込）

＜2月20日（金）発売＞

シャンパンガーネット K10/K18リング・リエール \126,500～\181,500（税込）

＜3月6日（金）発売＞

ロードクロサイト×ダイヤモンド K18リング・フルリッテ \231,000（税込）

※取り扱い店舗：GINZA SIX店、表参道店、横浜店、梅田店、期間限定POP UP STORE（阪神梅田）

パパラチアサファイア K18リング・エマL \407,000（税込）

※取り扱い店舗：GINZA SIX店、梅田店

◼️ 期間限定商品

＜販売期間：3月6日（金）～ 4月30日（木）＞

ピンクトルマリン×K10/K18リング・ブーケパピヨンS \113,300～\179,300（税込）

ピンクトルマリン×K10/K18ピアス(片耳)・ブーケパピヨンS \66,000～\88,000（税込）

◼️販売場所

・オンラインストア（URL: https://bizoux.jp/）

・ビズー直営店（店舗情報：https://bizoux.jp/pages/store）

GINZA SIX店（GINZA SIX）、表参道店（表参道ヒルズ）、新宿店、日本橋店（コレド日本橋）、名古屋店、心斎橋店、梅田店（グランフロント大阪）、京都店、福岡店（VIORO）

・期間限定 POPUP STORE

阪神梅田本店（2026年2月25日～2026年3月10日）

※「ロードクロサイト・フルリッテ」「パパラチアサファイア・エマL」は一部店舗限定での取り扱いとなります。

◼️2026 SPRING COLLECTION

URL：https://bizoux.jp/collections/sakura

カラーストーンジュエリーブランド BIZOUX（ビズー）

2009年創業のカラーストーンジュエリーブランド。世界20カ国以上・100種類以上のカラーストーンを用いた彩り豊かなジュエリーと、熟練の職人による繊細な仕上げが特徴です。東京（GINZA SIX、表参道ヒルズなど）をはじめ、全国に10店舗の直営店を展開しています。

創業当初、ダイヤモンドが市場にあふれていた時代に、「すべての人が自分らしく、自由に楽しめるジュエリーを」という未来を描き、ひとも宝石も個性を魅力として楽しめるカラーストーンジュエリーの取り扱いをスタートしたことがブランドの原点です。

当時の想いは今も変わらず、多様な美しさを讃える活動を、色とりどりのカラーストーンジュエリーを通じて行っています。

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/54098/table/76_1_f6c0f70675135abb93f011414fe8fc62.jpg?v=202602181151 ]