交換が一気にラクに！「ポイシャ」ギフト券交換がPayPay対応で進化

「画像投稿」や「いいね」をするだけでポイントが貯まる画像×ポイ活アプリ『ポイシャ（POISHA）』（ https://poisha.jp/media/ ）を運営する株式会社アドバンは、先日PayPayポイントへの交換対応を含むギフト券交換機能の大幅アップデートを実施しました。

本アップデートにより、これまで多くのユーザーから要望のあったPayPayポイントへの交換が可能となり、あわせて複数の電子マネー・ギフト券への交換先も拡充しています。

調査サマリー

・ポイシャのギフト券交換機能がアップデートし、ユーザー要望の多かった PayPayポイントへの交換に対応し、「貯めやすい」だけでなく、“実生活で使いやすい”ポイ活体験を強化。

・交換先ランキングを初公開したところ、 giftee Boxでは「1,000種類以上から選べる」特性を背景に、幅広いギフトが分散して選ばれる傾向が見られた。

・えらべるPayでは、PayPay関連の交換先が上位2枠で約46%を占め、「即使える」「生活決済に直結する」交換先へのニーズが強い結果となった。

・交換先の拡充により、ユーザーの利用シーンに合わせてポイント活用の自由度が高まり、交換のハードルが下がることが期待される。

「ポイシャ（POISHA）」とは

ポイシャは、ユーザーのコミュニティ参加・貢献度に応じてポイントが貯まる画像×ポイ活アプリです。

投稿写真に対して「いいね」をする・されるといった日常的なアクションを通じてポイントが付与され、楽しみながらポイ活を続けられる仕組みが特徴です。

ユーザーの日常写真を中心としたライトな投稿設計により、誰でも気軽に参加でき、ユーザー同士がゆるくつながりながらポイ活できることで高いアクティブ率・継続率を実現しています。

PayPay対応で「使いやすさ」が大幅向上

ポイシャではこれまで、ギフト券や各種ポイントへの交換が可能でしたが、PayPayポイントには対応していないという課題がありました。

今回のアップデートにより、以下の交換先を新たに含む形で、ギフト券ラインナップを大幅に拡充しています。

・PayPayポイント

・Amazonギフトカード

・dポイント／Vポイント／Pontaポイント

・au PAY／FamiPay／WAON／nanaco

・飲食店・コンビニ系ギフト券 など

これにより、ポイシャは 「貯めやすい」だけでなく「実生活で使いやすい」ポイ活アプリへと進化しました。

【データ公開】ギフト券交換先 人気ランキング

本プレスでは、実際のアプリ内交換実績データをもとに、ギフト券交換先の人気ランキングを初公開します。

giftee Box：ギフト券交換ランキング

1,000種類以上の豊富な商品ラインナップから選べるデジタルギフトです。

※その他、飲食店系・電子マネー系ギフトが分散して選択される結果となりました。

えらべるPay：ギフト券交換ランキング

複数のスマホ決済サービスやポイントに交換できる「Pay」に特化したギフトです。

PayPay関連の交換先が上位2枠で約46%を占めており、 「即使える」「生活決済に直結する」ギフトへの高いニーズが明確に表れる結果となりました。

まとめ

ポイシャは、スキマ時間で手軽にポイントを貯め、 「本当に使いたい先に交換できる」ことを重視したポイ活アプリです。

今後もポイシャは、

・ユーザー参加ハードルを下げるミッション設計

・実用性の高い交換先の継続的な拡充

・データに基づくプロダクト改善

を通じて、より身近で続けやすいポイ活体験を提供してまいります。

調査概要

・調査名 ：ポイシャ ギフト券交換先 人気ランキング（アプリ内交換実績データ集計）

・調査主体 ：株式会社アドバン（写真共有リワードSNS『ポイシャ（POISHA）』運営）

・調査方法 ：「ギフト券交換機能」の交換実績ログを集計

・調査対象 ：ポイシャユーザーによるギフト券交換実績

└ 対象ギフト ：giftee Box／えらべるPay の交換履歴

・集計期間 ：直近の交換実績データ（2025年11月4日～2026年1月地点）

・集計内容 ：交換先カテゴリ別・交換先別の選択割合、人気ランキング

・集計・分析方法：交換完了件数をもとに集計（交換先ごとの構成比を算出）

株式会社アドバンは、Webマーケティングや投資教育サービスの運営を行っています。

【運営会社の概要】

会社名 ：株式会社アドバン

所在地 ：東京都品川区西五反田1丁目2-10 CIRCLES五反田11階

設立 ：2010年7月12日

代表者 ：田中勇輝

事業内容 ：自社サービス事業、マーケティング支援事業、オウンドメディア構築事業

会社HP ： https://ad-van.co.jp/