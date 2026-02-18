アパレルウェブの二次流通サービス導入支援が、株式会社ビームスの公式リセールサービス「BEAMS digroo」に採用

株式会社アパレルウェブ

ファッション業界のDX支援を行う株式会社アパレルウェブ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小平 勝也、以下 アパレルウェブ）は、Free Standard 株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：張本 貴雄、以下「フリースタンダード」）と協業した二次流通サービスの導入支援の提案が、株式会社ビームス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：設楽 洋、以下「ビームス」）が2026年2月18日（水）より開始する公式リセールサービス「BEAMS digroo（ビームス ディグロー）」に採用されたことをお知らせいたします。

株式会社アパレルウェブとFree Standard 株式会社の協業の背景

昨今、アパレル業界において、ブランド自身が過去に販売した商品を回収・再販売する「オウンドリセール（自社による二次流通）」への注目が高まっています。

アパレルウェブでは、フリースタンダードとの協業体制のもと、アパレル企業向けに二次流通サービスの導入支援を推進してまいりました。株式会社シップスを皮切りに、この度、株式会社ビームスの新サービス立ち上げに採用されたことは、当社が推進するブランドの価値を次世代へ繋ぐ「オウンドリセール」の普及における大きな一歩となります。

主な支援内容

「BEAMS digroo」において、アパレルウェブは以下の領域を支援いたしました。

- サイト構築とUI/UX設計

ECサイト構築プラットフォームには、高いカスタマイズ性と安定性を誇る「Shopify」を採用しました。アパレルウェブは、ブランドの世界観を忠実に再現したUI/UXを設計・実装。リユース品でありながらも、新品購入時と変わらない高揚感や信頼感を感じられるサイトデザインを実現しました。

また、リユース機能の運営には、フリースタンダードが提供するリコマースオペレーティングシステム「Retailor（リテーラー）」を活用しています。

今後の展望

アパレルウェブは、今後もブランドの価値を永続させる「オウンドリセール」の普及・定着に尽力してまいります。

愛着のあるアイテムを次の持ち主へと繋ぐこの取り組みを、ファッション業界、ひいては社会全体の新たなスタンダードとして確立させ、持続可能な産業の発展への貢献を目指します。

■「BEAMS digroo」について

ビームスでお買い上げいただいた衣料品を買い取り、メンテナンスをして、新たなオーナーへと繋ぐビームスの公式リセールサービスです。

「時をこえて、服と出会う」を合言葉に、ビームスの過去のアーカイブを掘り起こす（ディグる）楽しさを提案します。

サイトURL：https://digroo.beams.co.jp

■ビームスについて

1976年、東京・原宿で創業。1号店「American Life Shop BEAMS」に続き、世界の様々なライフスタイルをコンセプトにした店舗を展開し、ファッション・雑貨・インテリア・音楽・アート・食品などにいたるまで、国内外のブランドや作品を多角的に紹介するセレクトショップの先駆けとして時代をリードしてきました。特にコラボレーションを通じて新たな価値を生み出す仕掛け役として豊富な実績を持ち、企業との協業や官民連携においてもクリエイティブなソリューションを提供しています。日本とアジア地域に約175店舗を擁し、モノ・コト・ヒトを軸にしたコミュニティが織り成すカルチャーは、各地で幅広い世代に支持されています。

公式サイト：https://www.beams.co.jp/

■各社概要

【Free Standard株式会社】

「新たな消費のフリースタンダードを創造する」をミッションに、消費財の一次生産者であるブランド・メーカーが独自の二次流通市場を構築可能にするリコマースオペレーティングシステム「Retailor（リテーラー）」を提供。

公式サイト：https://freestandard.co.jp/

株式会社アパレルウェブについて

2000年に設立された、ファッション業界に特化したデジタルマーケティングカンパニーです。デジタル戦略立案、ECサイト構築・運用、グローバルマーケティング支援、データ分析サービスなどをワンストップで提供しています。2025年より船井総研グループの一員となり、より強固な経営基盤のもと、業界の持続的な成長に貢献しています。

社名：株式会社アパレルウェブ

所在地：東京都中央区日本橋本町一丁目9番-13号 日本橋本町1丁目ビル5階

代表者：代表取締役社長 小平 勝也

設立：2000年1月27日

事業内容：デジタルマーケティング事業、グローバルマーケティング事業、データベースマーケティング事業、他

URL：https://www.apparel-web.co.jp/