「採用一括かんりくん」、AI分析機能をアップデート! 適合チャネルを判定する『エントリー経路分析』、中途採用向けAI分析機能をリリース

企業の採用力強化を支援するHRクラウド株式会社（所在地：東京都千代田区 、代表取締役社長：中島悠揮 以下、当社）は、同システムに搭載されている「AI分析機能」をアップデートし、新卒採用向けの「エントリー経路分析」および、中途採用向けのAI分析機能の提供を開始いたしました。

機能リリースの背景

近年の採用市場において、ダイレクトリクルーティングや人材紹介、求人媒体など、企業の採用チャネルは多様化・複雑化しています。一方で、多くの企業では「どのチャネルが自社のカルチャーに合う人材を連れてきているか」の検証が、採用担当者の肌感覚や単純な応募数のみに依存しており、予算配分の最適化が課題となっていました。

また、中途採用においても、即戦力人材の見極めや紹介会社との連携強化において、データに基づいた意思決定が求められています。

これらの課題の解決には「自社にマッチした良質な採用チャネルを選定・集中する」ことが不可欠ですが、従来は担当者の感覚や、単純な応募数だけで判断されがちでした。 そこで今回、かんりくんに蓄積された膨大な「評価データ」や「面接コメント」をAIが深く解析することで、表面的な数値だけでなく、質的なマッチ度に基づいたチャネル選定を可能にする機能を実装いたしました。

アップデート１.：新卒採用向け「エントリー経路分析」

AIがエントリー経路ごとのパフォーマンスを分析し、自社の採用ターゲットに合致する人材が「どのチャネルから来ているか」を可視化します。

本機能では、単に「合格率が高いチャネル」を表示するだけでは解決できない、現場のリアルな課題に応えるため、以下の3つの点にこだわり開発を行いました。

1. 「職種ごと」の適性チャネルを自動分類

同じエージェントや求人媒体であっても、「エンジニア採用には強いが、営業職採用には弱い」といったケースは多々あります。 本機能では、AIが面接時の評価コメント本文まで参照し、「どの職種の面接が行われているか」を自動で解析します。これにより、経路ごとの評価を職種別に切り分けて出力することを可能にしました。

2. 評価尺度の「揺れ」と「ノイズ」を調整

企業や年度によって異なる「評価の尺度（S～C評価、5段階評価など）」をAIが標準化して分析します。 また、サンプル数が極端に少ない経路によるミスリードを防ぐため、データ数が不十分な場合は参考情報として扱う制御を組み込んでいます。これにより、統計的に信頼できるデータのみを意思決定に活用いただけます。

3. 一般論ではない、自社だけの「勝ち筋」を言語化

「内定率が高いので、この媒体が良いです」といった当たり前の示唆は行いません。

評価されている候補者の共通項（例：「技術的な好奇心が強い」「当事者意識がある」など）をAIが抽出し、「なぜ、このチャネルが自社に合っているのか」という定性的な根拠を提示します。これにより、納得感を持って新規チャネル選定や予算配分を行うことができます。

これにより、採用担当者は「次はどの媒体に予算を投下すべきか」「どのエージェントとの連携を強化すべきか」を、確かな根拠を持って客観的な視点での分析を参考に決定できるようになります。

アップデート２.：中途採用向け「AI分析」の開始

※出力例

これまで新卒採用向けに提供していたAI分析機能を、中途採用領域にも拡大いたします。第一弾として「人柄マッチング分析」をリリースしました。

・人柄マッチング分析： 紹介会社ごとに候補者の「人柄傾向」を分析し、自社とのマッチ度を可視化します。「どの紹介会社が、自社の風土に合う人材を紹介してくれているか」が明確になり、エージェントへのフィードバックの質を高め、紹介精度の向上に寄与します。

「採用一括かんりくん」について

当社が提供する自動化と候補者とのコミュニケーション最適化をサポートする採用管理システム（ATS ）です。複数の求人媒体からの応募者情報を自動で取り込み一元管理できるほか、LINEを活用した候補者との円滑なコミュニケーション機能などを備え、採用業務の効率化と質の向上を支援します。

この度、新たに「採用AIエージェント」機能を搭載しました。採用プロセスを【集める】【自動化する】【惹きつける】の3ステップで再定義し、AIが採用担当者のパートナーとして採用活動の全フェーズを強力に支援します。

HRクラウド株式会社について

会社名 ： HRクラウド株式会社

所在地 ： 東京都千代田区紀尾井町３－６ 紀尾井町パークビル7階

代表者 ： 代表取締役社長 中島悠揮

設立 ： 2014年4月2日

事業内容：クラウド型採用管理システム/採用AIエージェント「採用一括かんりくん」の開発・提供

、採用コンサルティング・採用代行サービス「採用代行かんりくん」の提供

https://www.career-cloud.asia

https://www.career-cloud.asia/bpaas

【本件に関するお問い合わせ先】

企業名： HRクラウド株式会社

部署名： HRテック事業部 マーケティンググループ

担当者： PR 担当 市原萌花

TEL ： 03-6261-5989

E-mail： mk@hr-cloud.co.jp