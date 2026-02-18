ガーミンジャパン株式会社

Garmin Healthは、Fitrockrとの協業により、アジア地域の研究者を対象とした助成プログラム「Asia Research Grant 2026」の募集を開始しました。本プログラムは、日本を含むアジアの主要11カ国において、ウェアラブルデバイスを活用した革新的な健康・スポーツ科学研究の支援を目的としています。

近年、ウェアラブルテクノロジーは臨床研究やスポーツ科学分野において重要な役割を果たしています。しかし、高額な機器導入コストや、高解像度データへのアクセスの難しさが研究推進の障壁となっているケースも少なくありません。本助成プログラムは、こうした課題を解消し、研究者がより高度なデータに基づく研究に取り組める環境を提供します。

大学院生、博士課程研究者、大学教員・研究者の皆さまからの応募を広く募集しています。

■本プログラムの特長

1. 研究に必要なハードウェアとプラットフォームを無償提供

採択チームには、以下のサポートを提供します。

- Garminスマートウォッチ『vivoactive 5』 5台- Fitrockr Health Solutions Platformの6か月間フルアクセス権

Garmin Health APIおよびSDKを通じて、HRV（心拍変動）、血中酸素トラッキング、加速度センサーの生データなど、高解像度の生理学データを取得可能。研究目的や各機関のデータポリシーに応じた柔軟な活用が可能です。

2. 研究成果の国際的発信を支援

優れた研究成果は、Garmin Healthの公式コミュニケーションチャネルで紹介される可能性があります。これにより、国際的な科学コミュニティへの発信機会を得ることができます。

■Fitrockr：ウェアラブルと臨床研究をつなぐデータ基盤

Fitrockrは、ウェアラブルデバイスのデータを接続・管理・分析するための先進的なヘルス＆フィットネスデータ分析プラットフォームです。

「データブリッジ」としての役割を担い、研究者がウェアラブル技術を臨床試験や学術研究へ円滑に統合できる環境を提供します。高度な分析ツールや、被験者の一元管理機能を備え、研究の効率化を支援します。

■想定研究分野（例）

本プログラムでは、以下を含む幅広いテーマを歓迎します。

- 高齢化社会における運動介入と睡眠・活動量の変化- アスリートのトレーニング負荷とHRV回復指標の相関分析- 慢性疾患患者の生活習慣モニタリング- 職場ストレスが生理指標や睡眠に与える影響の研究

デジタルヘルス、スポーツサイエンス、予防医療、メンタルヘルスなど、多様な分野からの応募をお待ちしています。

■助成プログラム概要

- 応募資格：日本、台湾、韓国、東南アジアを含むアジア地域の大学・研究機関に所属する研究者、博士課程研究者、大学院生（Garminウェアラブルを活用した健康・スポーツ科学研究を実施予定の方）- 応募締切：2026年3月31日（火）- 研究開始時期：2026年内に開始予定のプロジェクト- 応募方法：Garmin Health x Fitrockr Research Grant Asia 2026 公式ページより応募詳細・応募はこちら :https://www.garmin.com/ja-JP/health/event-fitrockr-asia-2026/

Garmin Health （ガーミン ヘルス）について

Garmin Healthは、Garminの幅広いウェアラブル製品ポートフォリオと高品質なセンサーデータを活用し、研究、企業向けウェルネス、患者モニタリングなどに向けたエンタープライズソリューションを提供しています。

https://www.garmin.com/ja-JP/health/

Fitrockrについて

Fitrockrはドイツを拠点とするヘルス＆フィットネスデータ分析プラットフォーム企業で、臨床試験や研究向けにウェアラブルデバイスデータの接続・管理・分析を支援しています。

【ガーミンジャパン株式会社について】

Garminはアメリカ合衆国で創業されたGPS機器のパイオニアです。2020年秋、ヘルスプロモーション、ソリューション事業、研究などのニーズに合わせ、独自のソリューションをサポートするグローバルプロジェクト「Garmin Health」を日本でもスタートさせました。Garminならではの使いやすさと多彩な機能性を有するウェアラブルデバイスを活用し、スポーツ＆アクティビティシーンだけでなく日常生活における健康管理・健康増進、そして最先端の研究などをサポートします。

https://www.garmin.co.jp/

※本リリースに掲載されているブランド名、会社名などの固有名詞は各社の商号、商標または登録商標です。

＜本情報に関する読者からのお問い合わせ先＞

ガーミンジャパン株式会社

https://www.garmin.co.jp/

〒354-0036 埼玉県富士見市ふじみ野東1-7-6

TEL：049-267-9114 FAX：049-267-9124 E-mail：jp_Info@garmin.com