【3月3日】『令和7年度岩手県南中小企業製造業等ＤＸ伴走支援事業成果報告会』をハイブリッド開催
２０２６年３月３日（火）に北上市で開催される令和7年度岩手県南中小企業製造業等ＤＸ伴走支援事業成果報告会』の運営事務局を務めることをお知らせいたします。
お申込みURL：https://forms.office.com/r/jG4LRwmQnJ(https://forms.office.com/r/jG4LRwmQnJ)
■令和7年度岩手県南中小企業製造業等ＤＸ伴走支援事業について
『令和7年度岩手県南中小企業製造業等DX伴走支援事業』（以下「本事業」）は、中小企業のデジタルトランスフォーメーション（以下「DX」）促進を通じた県内企業の生産性向上や付加価値を創出することを目指しています。
岩手県県南地域は自動車・半導体関連企業を中心に多くの製造業が集積する一方、人口減少等による従業員の確保が困難となる中で、デジタル技術を活用した生産性の向上が求められています。こうした環境の中で、本事業では、岩手県南地域のものづくり企業に対しＤＸの理解を促進させるとともに、デジタル技術等の専門家による伴走支援を行うことで企業のＤＸを推進し、様々な経営課題の解決に取り組んでいます。
■『令和7年度岩手県南中小企業製造業等ＤＸ伴走支援事業成果報告会』概要
【日時】
２０２６年３月３日（火） １３:３０～１６:００（受付１３：００～）
【場所】
北上市文化交流センター/さくらホールfeat.ツガワ 会議室（オンライン中継あり）
岩手県北上市さくら通り２丁目１-１
※オンライン中継をご希望された方には別途当日のアクセス方法についてご連絡申し上げます。
【内容】
・受付開始 13:00～
・本事業について 13:30～
・事業参加企業による成果発表 13:45～
・パネルディスカッション 14:50～
・総括、アンケート 15:30～
【定員】
会場 ３０名
【参加費】
無料
【お申込み方法】
お申込みフォームまたはチラシ裏の参加申込書を岩手県県南広域振興局経営企画部産業振興室までFAXにてお申込みください。（FAX番号：0197-22-3749）
【チラシ】
■参加をおすすめしたい方
DXに興味はあるが何から始めればよいか悩んでいる企業
業務改善や効率化のヒントを探している方
中小企業のリアルなDX事例を知りたい方
地域産業の動向に関心のあるメディア関係者
取材対応も可能です。ご来場を心よりお待ちしております。
【新聞・メディアの皆様へのメッセージ】
現在、中小企業を取り巻く経営環境はますます厳しくなっています。
深刻化する人手不足
原価高騰に対して価格転嫁が進みにくい構造
その結果として進まない賃上げ
こうした状況から、企業が持続的に成長していくためには、業務効率化や生産性向上は待ったなしの課題となっています。
その解決策として、いま中小企業の現場では“リアルで実践的なDX”が求められています。
本報告会は、まさにその課題に挑戦し成果を上げつつある県南企業の「生の事例」を発信する場です。
地域企業がどのようにDXに踏み出し、どんな壁にぶつかり、どんな成果が生まれたのかーー。
そのリアルなプロセスは、同じ悩みを抱える全国の中小企業にとって価値ある示唆になるものと考えています。
ぜひ本会にご取材いただき、広く社会に伝えていただけますと幸いです。
■株式会社アベヤスについて
アベヤスは、創業1923年7月1日から100年にわたって、企業や地域の皆様の働く環境に必要とされる価値ある商品・サービスを提供し続けてまいりました。
ICT、IoTの導入・利活用促進からDX、GX、SDGsに対応した次世代オフィス空間のご提案、中小企業版ＥＳＧ経営の推進支援やそれに基づく個々にマッチした多様な働き方の構築、策定、導入コンサルティングを行っています。地球にやさしい製品・サービスとデジタル技術を駆使した、地域社会やお客様が求める安心安全な働く場、健康経営を促進するための経営全般の可視化と分析による働く環境や経営の改善・改革、また事業継承や人材育成などの未来につなぐための課題解決に対してもご支援してまいります。
■会社概要
社名：株式会社アベヤス
代表：代表取締役社長 橋本 竜博
設立：昭和43年 9月18日（創業：大正12年(1923年)7月1日）
所在地：岩手県北上市本通り3-3-9
URL：http://www.abeyasu.co.jp/