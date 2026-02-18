「#FR2」が1970年代創業の大衆ステーキハウス「ビリー・ザ・キッド」と初のコラボレーション

株式会社せーの

株式会社せーの（本社：東京都渋谷区）が展開する「#FR2（エフアールツー）」は、老舗大衆ステーキハウス「Billy The Kid（ビリー・ザ・キッド）」とのコラボレーションアイテムを、2月21日（土）に発売いたします。

「ビリー・ザ・キッド」は、1970年代に創業した大衆ステーキハウス。ウエスタン調の店づくりと、鉄板からはみ出るほどの豪快なステーキで知られ、「庶民のステーキ文化」を体現してきました。長年にわたり地域に根差し、多くの人々に親しまれてきた存在です。

今回のコラボレーションでは、「ビリー・ザ・キッド」の象徴的な世界観と「#FR2」のアイコニックなグラフィックのエッセンスを融合。

Tシャツ、フーディ、キャップは、ブラックとホワイトに加え、ステーキをイメージしたブラウンの3色で展開（キャップはブラックとブラウンの2色）。ビリー・ザ・キッドの世界観をカラーパレットでも表現しています。

さらに、「ビリー・ザ・キッド」の店舗で実際にステーキ提供時に使用されているフォークとナイフをセットにしたオリジナルカトラリーもラインアップ。カルチャーとユーモアを掛け合わせ、両者のカルチャーを体現する特別なアイテムが誕生しました。

【商品概要】

Billy The Kid | #FR2 T-shirt \13,200（税込）

コラボレーションを象徴するウサギとステーキのグラフィックを落とし込んだTシャツです。

Billy The Kid | #FR2 Hoodie \20,900（税込）

「ビリー・ザ・キッド」のロゴとうさぎのアイコンを組み合わせたオリジナルグラフィックを配したフーディーです。

Billy The Kid | #FR2 Cap \9,900（税込）、Billy The Kid | #FR2 Cutlery Set \14,300（税込）

オリジナルグラフィックを配したコラボ仕様のキャップ。

「ビリー・ザ・キッド」の店舗で、ステーキを提供する際に実際に使用されているフォークとナイフをセットにした、オリジナルカトラリーです。

【発売情報】

#FR2 ONLINE STORE

発売日：2026年2月21日（土） 午前11:00より販売開始

#FR2 各店舗（Tokyo / Osaka / Kyoto / Fukuoka / Okinawa）

発売日：2026年2月21日（土） 各店オープンより

Billy The Kid（一部店舗）

発売日：2026年2月21日（土） 各店オープンより

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

#FR2（エフアールツー）

世界が写真中心のコミュニケーションになっていることから、Instagramを起点にブランドの世界観を発信。ウサギのカメラマンというコンセプトのもと、「カメラマンの着る服」をテーマにしたアイテムを展開しています。

Web：https://fr2.tokyo/(https://fr2.tokyo/)

Instagram：https://www.instagram.com/fxxkingrabbits/(https://www.instagram.com/fxxkingrabbits/)

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社せーの（#FR2 PR担当）

Email：okuizumi@ceno.jp