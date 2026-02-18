AYAweek2026のご案内

一般社団法人AYAがんの医療と支援のあり方研究会

AYAweek2026では、これまでの5年間のAYAweekの経験を活かし、「誰もが生きやすい明日へ ～ともに考えよう、AYA世代とがん～」として様々な企画を発信していきます。AYAweek 期間中には、全国でたくさんのイベントが開催されます。AYAweekを通して、多くの人にとって将来の夢や希望を追求する、特別でかけがえのない時期であるはずのAYA世代に“がん”を病むことによって抱える生きづらさに目をむけてほしいと思います。

私たちは、AYA世代のがんの今を発信することで、若くして”がん“を抱えて生きる若者たちが少しでも力がわき、今と未来の人生を自分らしく選ぶことができるような社会を願っています。

AYAweek2026 KICK OFF Meeting記者レクのご案内

下記の日程で、AYAweek2026の概要など、オンライン記者レク（Zoom開催）にてご説明申し上げたくご案内いたしました。

AYAweek2026に参画する団体が集い、企画内容を紹介するキックオフ会議を開催する予定です。

キックオフ会議の取材も併せて承っておりますので（入退室自由）ご検討をお願い申し上げます。

【日時】2026年2月23日（月・祝）13:00より

【開催形式】オンライン開催（Zoomミーティング）

【内容】主催者 (AYA研・AYAweek2026) からのご説明

参加団体同士でのイベントPR、参加団体同士の交流会

【記者レク・キックオフ会議取材の申込方法】

申込フォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXpXtlWQDjXI0waQAxvKiqDjdWDtvbrwO-BrG5Jwx29IMeXg/viewform)より2月21日（土）までにお申し込みください

AYA世代とは？

AYAweek2026ホームページ :https://ayaweek.jp/

AYA世代とは日本では15歳から39歳を指し、「Adolescent and Young Adult（思春期・若年成人）」を略したものです。AYA世代のがんは毎年約２万人が発症し、国内がん患者の約2%にあたります。がんの種類は、20歳代前半までは、小児がんと似て、血液がん、甲状腺がん、脳腫瘍などの希少がんが多く、20歳代後半からは、子宮頸がん、乳がん、消化器がんなどの成人に多くみられるがんの割合が増加します。

2023年3月に閣議決定された第4期がん対策推進基本計画ではAYA世代のがんに特化したがん対策ならびに療養環境への世代特有の支援の向上が個別目標として挙げられています。しかしながら、AYA世代のがんは希少性と多様性が特徴であり、患者数が少なく、多領域にまたがって存在していることなどが、この世代のがん対策を進めることを難しくしています。また、AYA 世代は就学、就労、結婚、妊娠、出産、育児などライフステージが大きく変化する時期でもあり、この世代でがんを発症した場合は医療分野だけでなく、社会全体の幅広くきめ細やかな支援が求められます。

こうしたAYA世代がん患者のアンメットニーズに応えるためには、社会全体の問題として、医療のみにとどまらない様々なリソースとの連携や新しい取り組みが不可欠です。

AYAweek2026について

AYAweek は「若い世代とがん」の今を、発信していくために2021年より開始された全国規模のイベント週間で、今年で6回目の開催となります。

「誰もが生きやすい明日へ ～ともに考えよう、AYA世代とがん～」をメインテーマに、医療者、当事者、支援団体・企業、学生、クリエーター等々、職業や年齢、性別も関係なく全国のサポーターが様々な企画を通じて、AYA 世代とがんの今を全国に発信していく１週間です。正しい知識や理解が広まること、また当事者や支援者が手を取り合うことで、社会全体でより良い AYA 世代のがん患者支援に繋がることを目的としております。

AYAweek2026では、AYA世代のがんを経験した人々を応援するフラッグを日本全国から集める企画や現地・オンラインでの大交流会、ご協働いただいた団体の皆さまに感謝と経緯を表するAYAアワードと題して表彰する企画など、がんであっても、誰もが、自分らしく、普通に生きられるような社会にするために、社会全体の理解を深めていきたい、という実行委員長の願いに沿った様々な企画SNSを活用してAYA世代のがんに関する情報を発信しています。自分らしさなんて考える余裕がなかったり、前を向くことなんてできないという状況のときもあるかもしれません。でも、いつか向き合えるようになったとき、がんや何らかの理由に自分らしさを諦めるのではなく、がんの当事者でもそうでなくても、誰もが自分らしく生きられるような社会になると良いという思いを届けられたらと思っています。

2026年3月7日から3月15日のAYAweek2026期間中には、全国でたくさんのイベントが開催されます。詳しくは、ホームページをご覧ください（https:/ /ayaweek.jp/(https://ayaweek.jp/)）。

株式会社ファミリーマートと連携した啓発活動について

AYAweek2026YouTube :https://youtube.com/@ayaweek6090?si=k4pH7RUmrLf4wSy0

AYAweek2026の一つの取り組みとして、株式会社ファミリーマートと連携し、昨年に引き続き、会期直前の3月3日(火)から2週間にわたって、AYA世代がんの啓発を行うことになりました。

一部ファミリーマートのレジ液晶画面にて、『若い世代にも、がんはある。』というキャッチコピーを中心とした映像が流れます。入院中の多くの小児・AYA世代の患者さん・ご家族にとって、病院のコンビニは貴重な癒しの場となっています。この活動を通して、少しでも多くの入院中や外来通院中の若い世代のがんの当事者にわれわれの応援の想いが届けられることを祈念します。

またこれまで若い世代のがんについて触れる機会がなかったり、関心をお持ちでなかった多くの一般の方にも「”AYA”世代」ということばを認知していただく貴重な機会になることを目指しています。

一般社団法人 AYAがんの医療と支援のあり方研究会（AYA研）

https://aya-ken.jp/(https://aya-ken.jp/)

AYAweek2026実行委員会事務局

E-mail：office@ayaweek.jp (※メールのみでの対応になります。ご了承ください)