MotoGP(TM) 2026シーズン開幕！ オフィシャルタイムキーパー のTISSOT が2/28と3/1 渋谷でPop-Upを開催

スウォッチグループジャパン株式会社

会場イメージ：渋谷PARCO 1階公園通り広場

1853年の創業以来、革新と精度を追求し続けてきたスイスの時計ブランド TISSOT（ティソ）は、世界最高峰のバイクレース MotoGP(TM) のオフィシャルタイムキーパーとして、長年にわたりレースを支え続けてきました。

このたび、MotoGP(TM) 2026シーズンの開幕戦となる「MotoGP(TM) Thailand Grand Prix」（以下、タイグランプリ）の開催に合わせ、TISSOT が創り出すモータースポーツの世界観を体感していただける Pop-Up イベントを、2月28日(土)、3月1日(日)の2日間、渋谷PARCOにて開催いたします。

また、タイグランプリの決勝が行われる3月1日(日)には、渋谷PARCO 10F P-BOXにてパブリックビューイングイベントを実施。

世界最高峰のレースとともに、正確無比な時を刻み続けてきたオフィシャルタイムキーパー、TISSOT。

その情熱とスピリットを凝縮した「ティソ T-レース コレクション」とともに、MotoGP(TM) 新シーズンの幕開けを、ぜひ本イベントでお楽しみください。

【TISSOT×MotoGP(TM) Pop-Upイベント／パブリックビューイング】

TISSOT×MotoGP(TM) Pop-Up

期間：2月28日(土)・３月１日(日)

時間：11時～20時

場所：渋谷PARCO 1F公園通り広場

MotoGP(TM) 2026シーズンの開幕を記念した「TISSOT × MotoGP(TM) Pop-Up」を開催。

会場では、TISSOTのレーシングスピリットを体現する「T-レース」コレクションの新作をはじめ、迫力あるMotoGP(TM)のレースマシンを展示予定。モータースポーツの世界観を間近でお楽しみいただけます。

また、TISSOT公式LINEの友だち登録をいただいた方を対象に、TISSOTオリジナルグッズやMotoGP(TM)関連グッズが当たる抽選会も実施いたします。

展示マシン（予定）

■2月28日(土)・3月1日(日) 渋谷PARCO 1F公園通り広場にて展示

Honda HRC Castrol RC213V #36（ジョアン・ミル） ※2025年リバリー仕様

■3月1日(日)のみ渋谷PARCO 10階 P-BOXにて展示

Monster Energy Yamaha MotoGP(TM) YZR-M1 #20（ファビオ・クアルタラロ） ※2025年リバリー仕様

※天候等の状況により、マシン展示を中止する場合がございます。あらかじめご了承ください。

左：Honda HRC Castrol RC213V #36（ジョアン・ミル）※2025年リバリー仕様

右：Monster Energy Yamaha MotoGP(TM) YZR-M1 #20（ファビオ・クアルタラロ）※2025年リバリー仕様

TISSOT×MotoGP(TM) パブリックビューイング

開催日：3月1日(日)

場所：渋谷PARCO 10階 P-BOX(東京都渋谷区宇田川町15-1)

開催時間：13時45分～18時30分 予定 受付開始：13時(入退場自由)

入場料：無料

* 当日の3月1日(日)10時より渋谷PARCO 1F公園通り広場にて入場整理券を先着にてお配りいたします。

* 当日の混雑状況により、入場整理券をお持ちでない方は、入場をお断りする場合がございます。あらかじめご了承ください。

今シーズンの開幕戦となる MotoGP(TM) タイグランプリ 決勝のパブリックビューイングを開催。

世界最高峰のロードレースがいよいよ幕を開ける記念すべき開幕戦を、迫力のある大画面でお楽しみいただけます。

当日は、司会にフリーアナウンサーの久野静香さん、実況に元MotoGP(TM)ライダーの中野真矢さんをお迎えし、レースの見どころや臨場感あふれる解説とともに、会場ならではの一体感を演出します。

MotoGP(TM)ファンはもちろん、初めて観戦される方にもお楽しみいただける内容となっておりますので、ぜひご来場ください。

左：久野静香さん(フリーアナウンサー)、右：中野真矢さん(元MotoGP(TM)ライダー)

TISSOT［ティソ］について

TISSOTは、1853年の創業以来、伝統とパイオニア精神を融合させた時計づくりを続けてきたスイスの時計ブランドです。スイスの山脈のふもとル・ロックルで生み出されるTISSOTの時計は、「人生において重要なのは、何を成し遂げるかではなく、どのような過程を経てきたか」という哲学を体現し、人生の航海を物語るストーリーテラーのような存在となることを目指しています。

代表的なコレクションには、PRX、T-タッチ、シュマン・デ・トゥレルなどがあり、すべての時計はスイス製です。手ごろな価格帯ながらも、伝統と革新を融合させたタイムピースとして、時代を超えて多くの人々に愛されています。

また、TISSOTはNBA、MotoGP(TM)、ツール・ド・フランスとの深い関係を築き、それぞれの競技でオフィシャルタイムキーパーを務めています。さらに、アメリカのバスケットボール選手デイミアン・リラード、イタリアのバイクレーサーエネア・バスティアニーニ、スロベニアの自転車ロードレース選手プリモシュ・ログリッチ、そして日本のプロバスケットボール選手 河村勇輝 選手をブランドアンバサダーに迎え、彼らの日々の献身的な努力や成功への挑戦をサポートしています。

TISSOTは、時計製造や計時の枠を超え、人々の人生のあらゆる瞬間に寄り添います。そして成功だけでなく、成功に至るまでの過程そのものを称える時計ブランドとして、これからも多くの人々に寄り添い続けます。