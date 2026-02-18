ULTRA SOCIAL株式会社 執行役員CFO就任のお知らせ

ULTRA SOCIAL株式会社

ULTRA SOCIAL株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：高橋亮太）は、2026年2月18日付で、水戸部 絵理（みとべ えり）が執行役員CFO（最高財務責任者）に就任したことをお知らせいたします。

【就任の背景】

ULTRA SOCIALは、インタレストコマースおよび生成AI領域を中心に、事業を継続的に拡大してまいりました。事業規模の拡大に伴い、財務戦略の高度化、管理体制の整備、コーポレート・ガバナンスの強化が重要な経営テーマとなっています。

こうした背景のもと、財務・戦略の両面において豊富な経験を有する水戸部が、執行役員CFOに就任いたしました。

【新執行役員CFOの略歴】

執行役員 CFO 水戸部絵里

<プロフィール>

大和証券株式会社の投資銀行部門にて、上場企業の資金調達、M&A、IPOなど幅広い案件に携わる。

その後、未上場企業アナリストとして、AI領域の企業を中心に調査・分析を担当。

以降、A.T.カーニー株式会社にてビジネス戦略の策定支援に従事。

中期経営計画の策定、M&AにおけるビジネスデューデリジェンスおよびPMI、マクロ環境調査など、多様なプロジェクトを経験。

また、在籍中にはCIC Instituteへ出向し、ディープテック領域のスタートアップを対象としたアクセラレーションプログラムの運営にも携わる。

2026年1月、ULTRA SOCIAL株式会社へ入社。

同年2月、執行役員CFOに就任。

【新執行役員CFO 就任コメント】

このたび、ULTRA SOCIAL株式会社の執行役員CFOに就任いたしました、水戸部絵理です。

財務戦略および管理体制の強化を通じて、ULTRA SOCIALのさらなる成長と企業価値向上に貢献できるよう努めてまいります。

当社は現在、事業拡大の大きな局面を迎えています。

今後は、財務基盤の強化やガバナンス体制の整備を着実に進めるとともに、数字に基づく意思決定を支える仕組みづくりを推進し、持続的な成長につなげていきたいと考えています。

また、経営陣や社員一人ひとりと密に連携し、スピード感ある事業運営を支えるCFOとしての役割を果たしてまいります。

今後ともご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

就任note：

https://note.com/ultrasocial_pr/n/nb6c8bc4786c0

【今後について】

ULTRA SOCIAL株式会社は、健全で透明性の高い経営体制の構築を通じて、ステークホルダーから信頼される企業としての成長を目指してまいります。

■ ULTRA SOCIALについて

会社名：ULTRA SOCIAL株式会社

代表者：代表取締役社長 高橋 亮太

所在地：東京都港区六本木二丁目3番2号 VORT 六本木一丁目 10F

URL：https://www.ultrasocial.jp/

事業内容：Interest Commerce(R)︎運営事業／LIVE事業／生成AI事業

※「Interest Commerce(R)︎」はULTRA SOCIAL株式会社の登録商標です。

【本件に関するお問い合わせ】

ULTRA SOCIAL株式会社 広報窓口

メールアドレス：contact@ultrasocial.jp