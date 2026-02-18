世界的アーティストによるデザイン、S-Works Tarmac SL8 Artist Series登場

アートとライドが響き合うとき

スペシャライズド・ジャパン合同会社

S-Works Tarmac SL8はデビュー以来、空力性能・軽さ・ライドクオリティを過去に類のないレベルで融合し、世界最速レースバイクの地位を確立してきました。モニュメント、世界選手権、グランドツアーを制し、Tour誌のベンチマークテストでも新たな記録を樹立。そのTarmacが今、アートのキャンバスへと姿を変えます。

S-Works Tarmac SL8 Artist Seriesは、それぞれ異なる大陸で活躍する三名の世界的アーティストによる、三種の限定フレームセット。全員がサイクリストでもある彼らは、「すべてを征す一台」をそれぞれ独自の視点で解釈し、ライドから得た着想や個人のストーリーをTarmacへと描き出しました。

動き、色彩、リズム、そして走る感覚。三者三様の世界観が一台一台に息づいています。

2026年2月20日(金)正午ごろより、全国のスペシャライズドストア(https://specialized-store.jp/all-store-list/)および公式オンラインストア(https://www.specialized-onlinestore.jp/)にて優先販売を開始いたします。数量限定につき、完売次第終了となります。

また、2月28日(土)にリニューアルオープンするスペシャライズド 新宿(https://specialized-store.jp/shinjuku/about/)では、全カラー(52サイズ)の展示販売を行います。それぞれのフレームに宿る、アーティストたちの情熱と創造のエネルギーを、ぜひ店頭で直接ご体感ください。

YOON HYUP｜ユーン・ヒョプ

クリエイター・ストーリー :https://www.specialized.com/jp/ja/tarmac-sl8-artist-series-ltd

都市を切り裂くように走る静かで鋭いスピード感を、ユーン・ヒョプならではの手描きの質感とリズムで表現。街灯の明かりが滑走路のように伸びる夜明けや深夜のライドから着想を得て、スピードがフローへと変わる瞬間のエネルギーを描き出しています。隠し要素も散りばめられ、彼の躍動するデザインとTarmac SL8のスピードが融合した一台です。

「このコラボレーションを表す一言は「シナジー（共鳴）」。ライダーとバイクが一つになるあの感覚です。」- Yoon Hyup

PARRA｜パラ

詳細を見る :https://www.specialized.com/jp/ja/s-works-tarmac-sl8-frameset-ltd-yoon-hyup/p/4317218

パラにとってサイクリングはスピードを伴う自由。雑音を消し去り、創造性を研ぎ澄ませる儀式のような存在です。長年Tarmacに乗ってきた彼は、自分の愛車の延長線としてデザインを構築。90年代のサイクリングカルチャーをルーツに、彼の象徴的な丸みのある手描きスタイルで創り上げました。

多層に隠されたタイポグラフィやモチーフが、色の渦を駆け抜けるような疾走感と高揚感を体現しています。

「インスピレーションが湧くのは、ライドを終えた瞬間。あの高揚こそが、すべての源です。」- Parra

詳細を見る :https://www.specialized.com/jp/ja/s-works-tarmac-sl8-frameset-ltd-parra/p/4292989?color=5468616-4292989

LUCAS BEAUFORT｜ルーカス・ビューフォート

サイクリングは世界を広げ、人や場所、可能性とつながる手段だと信じるルーカス。日常と冒険の両方をバイクに委ねる彼は、その視点を自身のシグネチャーキャラクターであるGus Gus（ガスガス）を通してデザインに投影しました。人生経験に根ざしたタッチで描かれたフレームには、多層の隠し要素が込められ、見る人それぞれの解釈を誘います。好奇心と希望を持って、自分だけの道を進む勇気を与えてくれる一台です。

「夢、つながり、変化。そのすべては行動から始まる。実現できるかどうかは、あなた次第。」- Lucas Beaufort

詳細を見る :https://www.specialized.com/jp/ja/s-works-tarmac-sl8-frameset-ltd-lucas-beaufort/p/4317217?color=5479690-4317217

スペシャライズド・サイエンス・クラブが証明した性能

エアロ性能だけでも、軽さだけでも、レースには勝てません。勝つために必要なのは「速さ」を生み出す総合性能。

Tarmac SL8は空力・軽量性・剛性・コンプライアンスのすべてを妥協なく高次元で融合。実走データに基づくレースシミュレーションでは、主要レースのコースにおいて歴代最速であることが示されています。

40kmで 16.6秒短縮

ミラノ～サンレモで 128秒短縮

ツールマレー峠で 20秒短縮

Tarmacが再び“速さ”の基準を塗り替えます。

商品詳細

商品名：S-Works Tarmac SL8 Frameset LTD - Yoon Hyup

サイズ：49、52、54、56

価格：\825,000 (税込)

URL：https://www.specialized.com/jp/ja/s-works-tarmac-sl8-frameset-ltd-yoon-hyup/p/4317218

商品名：S-Works Tarmac SL8 Frameset LTD - Parra

サイズ：49、52、54、56

価格：\825,000 (税込)

URL：https://www.specialized.com/jp/ja/s-works-tarmac-sl8-frameset-ltd-parra/p/4292989

商品名：S-Works Tarmac SL8 Frameset LTD - Lucas Beaufort

サイズ：49、52、54、56

価格：\825,000 (税込)

URL：https://www.specialized.com/jp/ja/s-works-tarmac-sl8-frameset-ltd-lucas-beaufort/p/4317217

スペシャライズドについて

アメリカのカリフォルニア州に本社を置くスポーツ自転車ブランド。

「Pedal the Planet Forward (自転車で、この星を前へ）」を存在意義に掲げ、サイクリングを通して人々の健康や生活の質を向上させるとともに、環境や社会問題の改善を目指しています。



スペシャライズドは、より速く走りたいというライダーのニーズに応えるため、2013年には業界で初めて自社内に自転車専用の風洞実験施設Win Tunnel（ウィントンネル）を建設し、エアロダイナミクスを追求。ツール・ド・フランスなどのワールドツアーで勝利を量産するトップチームにバイクをはじめとする機材を提供しています。



特に『S-WORKS（エス・ワークス）』と呼ばれるハイエンドモデルは、プロフェッショナルが実際に使用する最高グレードの製品を意味し、多くの本格的なアマチュアライダーにも支持されています。

技術革新への飽くなき挑戦の姿勢は、「Innovate or Die（革新を、さもなくば死を）」という行動指針にも表れています。



またトップアスリート向けだけではなく世界各国で一般ユーザー向けの幅広いラインアップを展開し、マウンテンバイクやロードバイク、クロスバイク、キッズバイク、E－バイクなど、トッププロライダーが乗るバイクと同じ技術を活かしたモデルを販売しています。



【スペシャライズド・ジャパン】

公式サイト＞https://www.specialized.com/jp/ja/

公式オンラインストア＞https://www.specialized-onlinestore.jp/shop/default.aspx

公式インスタグラム＞@specialized_japan

公式フェイスブック＞https://www.facebook.com/specialized.japan/