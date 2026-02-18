GrowthPartnersコラムが2026年最新のファクタリングサービスのカオスマップを作成

GrowthPartners税理士法人

GrowthPartners（https://growth-partners.co.jp/）が運営を行うGrowthPartnersコラム（https://growth-partners.co.jp/list/）は、2026年度最新「ファクタリングサービスのカオスマップ」を制作・公開しました。



カオスマップの概要




本カオスマップはファクタリングを行う31サービスを10の項目別にまとめたものになります。


なお、項目ごとの基準は以下のとおりです。



■即日ファクタリング


・申込から入金まで最短24時間以内に行えるか



■24時間即時入金


・24時間振込に対応しているか



■土日対応


・土曜日や日曜日に相談や申し込みの対応ができるか



■個人事業主対応


・個人事業主対応しているか


・最低申込金額が10万円以内か



■フリーランス対応


・フリーランス特化のサービスを提供しているか



■法人対応


・法人対応しているか


・最大申込金額が1億円以上もしくは無制限か



■審査通過率の公開


・審査通過率を公式サイトで公開しているか



■オンラインファクタリング


・原則来店せずにオンラインで完結できるか



■AI審査ファクタリング


・AI審査の対応があるか



■少額利用


・最低申込金額が30万円以内か



上記を参考とすることで、利用目的に応じたファクタリング会社を選択しやすくなります。


GrowthPartnersコラムとは


GrowthPartnersコラムはファクタリングをはじめ、ビジネスローンや法人口座などのさまざまな情報をまとめているコラムです。



「即日ファクタリング」や「個人事業主対応のファクタリング会社」など、読者の知りたい情報をピンポイントに提供できるコンテンツを公開しています。



なお、コラム作成時には代表の税理士が1記事ずつコメントを行い、より専門性が高い情報の掲載ができる体制を整えています。



会社概要


運営者：GrowthPartnersグループ（https://growth-partners.co.jp/）


サービス：Growth Partners税理士法人（https://growth-partners.co.jp/zei/）


　　　　　Growth Partners社労士法人（https://growth-partners.co.jp/sharoshi/）


Growth PartnersコラムのURL：https://growth-partners.co.jp/list/


グループ統括代表：山岸 秀地


本社所在地：〒103-0022　東京都中央区日本橋室町四丁目3番18号　東京建物室町ビル8階


支店所在地：〒171-0022　東京都豊島区南池袋3-8-8　THE CORNER池袋2階


　　　　　　〒810-0001　福岡県福岡市中央区天神2丁目11-1　福岡PARCO新館5F



