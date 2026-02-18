人手不足、暑熱対策などの課題を解決する新技術や製品を展示。「大阪ユニークソリューションフェア」開催

ユニソル株式会社

ユニソル株式会社（本社：大阪府中央区、代表取締役社長：古里 龍平）は、当社が運営事務局を務める展示会「大阪ユニークソリューションフェア」を、大阪府大阪市のインテックス大阪にて2026年3月5日（木）、6日（金）の2日間にわたって開催いたします。

大阪府ではプラスチック製容器製造業、非金属用金型、建設機械などの分野で製造品出荷額が全国1位※となっており、事業所数や従業者数も全国トップクラスと全国でも有数の製造業が盛んな地域です。

※参考：https://www.pref.osaka.lg.jp/o040090/toukei/e-census/r3_seizogyo_zenkoku.html

そのような製造現場では令和7年６月に労働安全衛生規則が改正され、対象となる企業は職場における熱中症対策の強化が求められこれからの夏の猛暑に向けた暑熱対策が急務となっています。また深刻な人手不足解消に向け、DX（デジタルトランスフォーメーション）による属人化の解消や生産性の向上が求められています。

本展示会では、「『その手があったか！』現場の『困った』を『よかった！』に変える」をコンセプトに大阪地区の製造業従事者に向けて、現場が抱える「環境改善、暑熱対策、人手不足、製造ＤＸ、省エネ」などの課題に対するソリューションをご提案します。暑熱対策と人手不足対策の特設コーナーの設置や、185を超えるメーカーの出展による工作機械や切削工具・ツーリング、バリ取り、機械周辺機器、測定機器、マテハン機器、機械保全に関する製品展示、出品メーカーによるコラボ展や実演など環境改善や自動化に役立つ製品・サービスが多数集結します。またモンスターエンジン西森氏が登壇する特別セミナーも開催いたします。

なお、ユニソル株式会社からは、プライベートブランドである「ギガ・セレクション」「ギガ・セレクション-リミテッド」を出展いたします。2026年1月に発売した「皮膚保護クリーム ギガプロテクト」、「卓上ドリル研磨機」などの新商品を展示するほか、まとめ買いキャンペーンや「ギガ・セレクション」製品が当たる“ガラポン抽選会”を企画しております。

ぜひこの機会に本展示会へお越しいただき、課題解決に役立つ最新技術や製品をご覧いただけますと幸いです。

「大阪ユニークソリューションフェア」実施概要

■日時：3月5日（木）10:00～17:00、6日（金）9:00～16:00

■場所：インテックス大阪5号館A、Ｂ（大阪市住之江区南港北1-5-102）

南港ポートタウン線「中ふ頭駅」より徒歩約5分／阪神高速湾岸線「南港北出口」

■展示会公式サイト：https://g-expo.net/event/osaka2026/index.html

※出展メーカー等の詳細は上記公式サイトをご確認いただけますと幸いです

※ご来場の際は、当日名刺を2枚お持ちいただけましたら、会場にて来場登録が可能となります

特別セミナー概要

１.切削加工のトラブルシューティング

■日時：3月5日（木）10:30～11:30

■講師：株式会社タンガロイ マーケティング本部スキルアップセンター 古屋 孝一氏

２.モンスターエンジン西森の鉄作品発表会

■日時：3月5日（木）13:00～14:15

■講師：吉本興業株式会社 モンスターエンジン 西森 洋一氏

３.測定工具の社内校正とは

■日時：3月5日（木）15:00～16:00

■講師：株式会社ミツトヨ 営業サービス本部キャリブレーション部

広島キャリブレーションセンタ 校正係 山本 光騎氏

４.基礎から学ぶツーリングの特長と使い方

■日時：3月6日（金）9:30～10:30

■講師：大昭和精機株式会社 営業技術部 主任 中川原 優氏

５.人口減少時代の採用戦略！最小コストで最大の成果を出す仕組み

■日時：3月6日（金）11:00～12:00

■講師：ジャイロ総合コンサルティング株式会社 コンサルタント 大岩 貴文氏

６.社員30名の町工場が挑んだカイゼンで売上3倍 どの企業でも実践できる現場改革

■日時：3月6日（金）13:30～14:30

■講師：大伸ダイス工業株式会社 代表取締役 川島 幸大氏

※各セミナーはインテックス大阪センタービル2Ｆ国際会議ホールにて実施いたします（定員200名）

※WEB事前登録をしていただくと、セミナーの参加申し込みをWEBで行うことが可能です

「ギガ・セレクション」「ギガ・セレクション-リミテッド」出展概要

「ギガ・セレクション」「ギガ・セレクション-リミテッド」ブース内容

「ギガ・セレクション」から発売した新商品「皮膚保護クリーム ギガプロテクト」や「卓上ドリル研磨機」「外径バイト」、「ギガ・セレクション-リミテッド」からアルミの部品加工において高速・高能率加工を実現する超硬非鉄金属用内部給油エンドミル「ALUカッター」の展示を予定しております。

卓上ドリル研磨機

外径バイト

「ギガ・セレクション」まとめ買いキャンペーン概要

下記購入金額に応じて、「ギガ・セレクション」製品の現物をサービスいたします。

１. 定価10万円（税別）以上のご購入で、購入定価×10％以内の製品現物をサービス

２. 定価20万円（税別）以上のご購入で、購入定価×15％以内の製品現物をサービス

「ギガ・セレクション-リミテッド」4＋1キャンペーン概要

当日発注限定で、お好みの「ギガ・セレクション-リミテッド」超硬エンドミルを一括で4本ご発注いただくと、１本サービスいたします。

※サービス品は、ご発注いただいた４本のうち最も安価な商品の定価以下が対象となります

「ガラポン抽選会」概要

「ギガ・セレクション」ブースでは、当ブランドの製品が当たるガラポン抽選会を実施いたします。

1等から3等は、「デジタルノギス」、「皮膚保護クリーム」、「エアゾール」等をご用意しております。ギガにちなんだ焼きそばが当たる特別賞もございます。ユーザー様のどなたでも参加可能ですので、ぜひお立ち寄りいただけますと幸いです。

※お1人様1回限り。当たった賞からお好きなものをお選びいただけます

「ギガ・セレクション」「ギガ・セレクション-リミテッド」について

ユニソル株式会社が展開するプライベートブランド「ギガ・セレクション」は、“ユニーク・ハイクオリティ・リーズナブル”をコンセプトに、高品質な製品をお手軽な価格で提供するとともに、他にはない独創的なコンセプトの製品を取り揃え、多くのユーザーに選ばれ続けています。なお、ギガ・セレクションから誕生した「ギガ・セレクション-リミテッド」は、超硬切削工具に特化したプレミアムブランドです。徹底的に品質にこだわった製品を取り揃えております。

ユニソル株式会社について

ユニソル株式会社は、2026年1月に「株式会社ジーネット」と「株式会社マルカ」を統合して設立した新会社です。産業機械、機器・工具、エンジニアリングに関する深い知見を組み合わせた唯一無二のソリューションを提供し、お客様の課題を解決します。「『その手があったか』を次々と」をスローガンに、感動して頂けるようなソリューションをお客様、社会に届けてまいります。

【ユニソル株式会社 公式サイト】https://www.unisol-corp.com/

【ギガ・セレクション 公式サイト】https://www.unisol-corp.com/original_brand/gigaselection/

【ギガ・セレクション 公式X】https://x.com/giga_selection

【ギガ・セレクション 公式Instagram】https://www.instagram.com/giga_selection/

【ギガ・セレクション 公式YouTubeチャンネル】https://www.youtube.com/@gigaselection

【ギガ・セレクション 総合カタログ】https://unisol.meclib.jp/library/books/gigaselection/book/index.html