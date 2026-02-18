カロリパークス、第8回［名古屋］総務・人事・経理Weekに出展

株式会社びねつ

福利厚生サービス「カロリパークス」を展開する株式会社びねつ（本社：沖縄県那覇市、代表取締役社長：高嶺 克也）は、2026年2月25日（水）～2月27日（金）にポートメッセなごやにて開催される「第8回［名古屋］総務・人事・経理Week」に出展いたします。

カロリパークス :https://www.calorie-perks.com/lp

出展内容

「カロリパークス」は、従業員の日常行動「歩く・食べる・眠る」を自然に健康づくりへとつなげる福利厚生サービスです。

ご来場特典

＜展示会では実務視点でのご説明を行います＞- 実際の管理画面・アプリ画面のデモ体験- 福利厚生制度への組み込み方のご相談- 健康経営・定着施策との連動活用 など＜このような課題をお持ちの企業・ご担当者様におすすめです＞- 日常で使えるサービスが限られており利用が広がりにくい- 雇用形態や働き方の違いにより利用に偏りが出てしまう- 福利厚生の管理・運用に手間をかけられない- 費用をかけても効果が見えにくい

展示会ご来場者様向けの特典として、事前の来場登録および当社ブースの訪問予約のうえ、当日ブースへお越しいただいた方全員に「Amazonギフトカード（1,000円分）」を進呈いたします。

※お一人様1回限り

※法人のお客様限定

ご来場・ブース訪問予約（無料）

本展示会への入場には、事前の来場登録（来場バッジ発行）が必須となっております。

下記URLよりご登録いただくことで、来場登録と カロリパークスブース訪問予約が同時に完了いたします。ぜひこの機会に弊社ブースへお立ち寄りください。

【来場・ブース訪問予約URL】

https://www.office-expo.jp/nagoya/ja-jp/register.html?code=1552799610630528-LZ2

開催概要

会 期：2026年2月25日（水）～ 2月27日（金）10:00～17:00

会 場：ポートメッセなごや（愛知県名古屋市港区金城ふ頭2丁目2）

ブース番号：2-54

主 催：RX Japan株式会社

公式サイト：https://www.office-expo.jp/nagoya/ja-jp.html

お申し込み：展示会場へ入場するには事前登録が必要です（無料）

「カロリパークス」について

「カロリパークス」は、スマートフォンアプリを活用した福利厚生サービスです。従業員の健康増進をサポートする機能と、日々の生活を豊かにするサービスを組み合わせることで、企業の健康経営をサポート、従業員の満足度と定着率向上に貢献します。導入企業では、利用率82％・満足度98％・継続率96％（※）という高い実績を誇り「導入しただけで終わらせない、“届く福利厚生”」として注目を集めています。

※：2024年自社調べ

1. カロリパークス「福利厚生サービス」- AI食事記録・管理機能・撮影した食事の写真からカロリーを自動推定し、1日の摂取カロリーを記録・管理- ポイントプログラム・ランキング機能・日常の「歩き」をポイント化し、従業員同士で競えるランキング機能を搭載・貯まったポイントは抽選でPayPayポイントに交換可能- AI健診データ管理・健康診断・人間ドック結果を可視化・再検査項目を自動でアラートし受信忘れ防止・定期診断時期のお知らせ- AIサジェスト機能・目標クリアのための歩行量・時間をAIが自動提案- 歩数・距離・時間計測・1日の成果を数値とゲージで表示し、達成感を実感- 消費カロリー計算・登録情報から週・月・年単位のカロリーを算出- 脱炭素量表示・歩行距離をもとに、交通機関利用時の脱炭素量を可視化- 睡眠計測・心拍数や体の動きから睡眠状態を分析し、睡眠の質をスコアとして算出- チャット・掲示板機能・社内コミュニケーションや情報共有をアプリ 上で一元化・リモート環境でも一体感のある情報伝達を実現2．カロリパークス会員限定「レシート買取サービス」

会員を対象に、日常生活で使う光熱費・通信費・コンビニなどのレシートをマーケティング調査として買い取る仕組みを導入（※給与所得には該当しません）。年間流通額は約6億2,190万円（2025年実績）と、多くのユーザーに活用されています。対象は全国約131万店舗・施設あるため、 「特別な施設を探さなくても、いつものお店で使える」実用性の高さが支持されています。

株式会社びねつについて

インターネットと少しのアイデアによって、情報を『無料化』『最新化』『最量化』し、1人でも多くの人々に、新たな出会い、新たな経験、新たな気づきを提供しています。



【会社概要】

会社名 ：株式会社びねつ

設 立 ：2015 年 2 月

代表者 ：代表取締役社長 高嶺 克也

資本金 ：3,410万円（資本準備金含む）

所在地 ：那覇市久茂地2-2-2 タイムスビル10F

URL ：https://be-netz.com/index.php

事業内容 ：法人向け福利厚生サービス、成果報酬型求人サイト、転職支援サービス