アフリカ・インド等の新興国に進出する日本企業を支援する「J-Partnership」事業の令和７年度事業成果報告会およびネットワーキング交流会を開催いたします！

J-Partnership事務局

第一部では、本年度採択企業の皆さまに、F/S又は実証事業を行っていただいた成果発表をしていただきます。過去採択企業の方もゲスト登壇者としてお招きし、これまでのアフリカでの取り組みや、アフリカで苦労した点などをお話いただきます。



第二部では、参加者の皆さまによる交流会を予定しています。アフリカでのビジネス展開を検討している、または、既に進出をしている企業様にとって、参考となる情報を得られるよい機会になりますので、是非この機会をご活用ください。




【開催概要】


令和７年度「J-Partnership」事業成果報告会


◆ 日　　時：２０２６年３月１８日（水）１５:３０～１８:３０（受付開始１５：００）


◆ 場　　所：AP虎ノ門　１１階C＋D会議室


　　　　　　 東京都港区西新橋1-6-15日本酒造虎ノ門ビル（NS虎ノ門ビル）


　　　　　　 https://www.tc-forum.co.jp/ap-shinbashitoranomon/access/


◆ 開催方法 ：ハイブリッド開催


　　　　　　 ※交流会は「対面参加者」のみご参加いただけます。


◆ 主　　催：J-Partnership事務局　株式会社JTB霞が関事業部


◆ 後　　援：国連工業開発機関（UNIDO）東京投資・技術移転促進事務所


◆ 参加費　：無　料


◆ タイムスケジュール


第一部 事業成果報告会（ハイブリッド）


15:30-15:35 開　　会


15:35-16:38 採択事業者の成果報告（参加企業※順不同）


　　　　　　　株式会社立花商店


　　　　　　　株式会社Ready to Bloom


　　　　　　　テラオライテック株式会社


　　　　　　　カンリウ工業株式会社


　　　　　　　LINDA PESA株式会社


　　　　　　　辻プラスチック株式会社


　　　　　　　株式会社Path Being


　　　　　　　おかもとポンプ株式会社


　　　　　　　AA Health Dynamics株式会社　


16:38-16:52 過去採択企業事例紹介


　　　　　　　株式会社Aitrax


　　　　　　　鉱研工業株式会社


16:52-17:13 有識者講話


17:13-17:25 国連工業開発機関（UNIDO）東京投資・技術移転促進事務所　制度説明


17:25-17:28 経済産業省あいさつ


17:28-17:30 閉　　会


第二部 ネットワーキング交流会（対面）


17:40-18:40 ネットワーキング交流会


18:40 閉　　会



【参加申し込み方法】


事前に参加申し込みが必要となりますので、以下のFormsまたはQRコードよりお申込みお願いいたします。オンライン参加の方には、後日申込時に記載いただいたメールアドレス宛に報告会参加リンクをお送りいたします。



お申し込みは、こちらのQRコードよりお申込みください。



【参加申し込み締め切り】


2026年3月13日（金）PM12:00（日本時間）






【問い合わせ先】


　J-Partnership事務局　株式会社JTB　霞が関事業部


　電話 ０３-６７３７―９２６３


　メール jpartnership@jtb.com