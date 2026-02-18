アフリカ・インド等の新興国に進出する日本企業を支援する「J-Partnership」事業の令和７年度事業成果報告会およびネットワーキング交流会を開催いたします！
第一部では、本年度採択企業の皆さまに、F/S又は実証事業を行っていただいた成果発表をしていただきます。過去採択企業の方もゲスト登壇者としてお招きし、これまでのアフリカでの取り組みや、アフリカで苦労した点などをお話いただきます。
第二部では、参加者の皆さまによる交流会を予定しています。アフリカでのビジネス展開を検討している、または、既に進出をしている企業様にとって、参考となる情報を得られるよい機会になりますので、是非この機会をご活用ください。
【開催概要】
令和７年度「J-Partnership」事業成果報告会
◆ 日 時：２０２６年３月１８日（水）１５:３０～１８:３０（受付開始１５：００）
◆ 場 所：AP虎ノ門 １１階C＋D会議室
東京都港区西新橋1-6-15日本酒造虎ノ門ビル（NS虎ノ門ビル）
https://www.tc-forum.co.jp/ap-shinbashitoranomon/access/
◆ 開催方法 ：ハイブリッド開催
※交流会は「対面参加者」のみご参加いただけます。
◆ 主 催：J-Partnership事務局 株式会社JTB霞が関事業部
◆ 後 援：国連工業開発機関（UNIDO）東京投資・技術移転促進事務所
◆ 参加費 ：無 料
◆ タイムスケジュール
第一部 事業成果報告会（ハイブリッド）
15:30-15:35 開 会
15:35-16:38 採択事業者の成果報告（参加企業※順不同）
株式会社立花商店
株式会社Ready to Bloom
テラオライテック株式会社
カンリウ工業株式会社
LINDA PESA株式会社
辻プラスチック株式会社
株式会社Path Being
おかもとポンプ株式会社
AA Health Dynamics株式会社
16:38-16:52 過去採択企業事例紹介
株式会社Aitrax
鉱研工業株式会社
16:52-17:13 有識者講話
17:13-17:25 国連工業開発機関（UNIDO）東京投資・技術移転促進事務所 制度説明
17:25-17:28 経済産業省あいさつ
17:28-17:30 閉 会
第二部 ネットワーキング交流会（対面）
17:40-18:40 ネットワーキング交流会
18:40 閉 会
【参加申し込み方法】
事前に参加申し込みが必要となりますので、以下のFormsまたはQRコードよりお申込みお願いいたします。オンライン参加の方には、後日申込時に記載いただいたメールアドレス宛に報告会参加リンクをお送りいたします。
お申し込みは、こちらのQRコードよりお申込みください。
【参加申し込み締め切り】
2026年3月13日（金）PM12:00（日本時間）
【問い合わせ先】
J-Partnership事務局 株式会社JTB 霞が関事業部
電話 ０３-６７３７―９２６３
メール jpartnership@jtb.com