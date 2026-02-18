アフリカ・インド等の新興国に進出する日本企業を支援する「J-Partnership」事業の令和７年度事業成果報告会およびネットワーキング交流会を開催いたします！

J-Partnership事務局

第一部では、本年度採択企業の皆さまに、F/S又は実証事業を行っていただいた成果発表をしていただきます。過去採択企業の方もゲスト登壇者としてお招きし、これまでのアフリカでの取り組みや、アフリカで苦労した点などをお話いただきます。

第二部では、参加者の皆さまによる交流会を予定しています。アフリカでのビジネス展開を検討している、または、既に進出をしている企業様にとって、参考となる情報を得られるよい機会になりますので、是非この機会をご活用ください。

【開催概要】

令和７年度「J-Partnership」事業成果報告会

◆ 日 時：２０２６年３月１８日（水）１５:３０～１８:３０（受付開始１５：００）

◆ 場 所：AP虎ノ門 １１階C＋D会議室

東京都港区西新橋1-6-15日本酒造虎ノ門ビル（NS虎ノ門ビル）

https://www.tc-forum.co.jp/ap-shinbashitoranomon/access/

◆ 開催方法 ：ハイブリッド開催

※交流会は「対面参加者」のみご参加いただけます。

◆ 主 催：J-Partnership事務局 株式会社JTB霞が関事業部

◆ 後 援：国連工業開発機関（UNIDO）東京投資・技術移転促進事務所

◆ 参加費 ：無 料

◆ タイムスケジュール

第一部 事業成果報告会（ハイブリッド）

15:30-15:35 開 会

15:35-16:38 採択事業者の成果報告（参加企業※順不同）

株式会社立花商店

株式会社Ready to Bloom

テラオライテック株式会社

カンリウ工業株式会社

LINDA PESA株式会社

辻プラスチック株式会社

株式会社Path Being

おかもとポンプ株式会社

AA Health Dynamics株式会社

16:38-16:52 過去採択企業事例紹介

株式会社Aitrax

鉱研工業株式会社

16:52-17:13 有識者講話

17:13-17:25 国連工業開発機関（UNIDO）東京投資・技術移転促進事務所 制度説明

17:25-17:28 経済産業省あいさつ

17:28-17:30 閉 会

第二部 ネットワーキング交流会（対面）

17:40-18:40 ネットワーキング交流会

18:40 閉 会

【参加申し込み方法】

事前に参加申し込みが必要となりますので、以下のFormsまたはQRコードよりお申込みお願いいたします。オンライン参加の方には、後日申込時に記載いただいたメールアドレス宛に報告会参加リンクをお送りいたします。

お申し込みは、こちらのQRコードよりお申込みください。

【参加申し込み締め切り】

2026年3月13日（金）PM12:00（日本時間）

【問い合わせ先】

J-Partnership事務局 株式会社JTB 霞が関事業部

電話 ０３-６７３７―９２６３

メール jpartnership@jtb.com