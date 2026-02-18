【神戸・垂水 勝田塾】塾講師デビューを応援！3月限定《授業見学付き・お仕事説明会》を開催。
株式会社勝田塾
- “プロの技術”を間近で体感「ライブ授業見学」
勝田塾最大の特徴である、ホワイトボードを使った個別授業を実際に見学いただけます。「生徒の隣に座って丸付けをするだけ」ではない、一人ひとりの理解に深く寄り添う“勝田塾の個別授業”を体感してください。
- 塾長＆先輩講師による「アットホーム座談会」
「学業との両立は？」「未経験でも大丈夫？」「髪型やネイルはどこまでOK？」など、気になる質問に塾長や現役の大学生講師が本音でお答えします。アットホームな職場の空気感を感じていただけます。
- あなたの「得意」を見つける個別カウンセリング
共通テストで頑張ったあの教科や、これまでの学習経験。あなたの強みをどう活かせるか、塾長の勝田が一緒に考えます。
「人前で話すのが苦手だった」という先輩も、今では自信を持って活躍しています。板書のコツから教え方のステップまで、丁寧な研修制度があるので安心です。
- 就活に役立つ「人間力」が手に入る
プレゼンスキル、対話力、PDCAを回す力。勝田塾での経験は、将来の就活における強力な「ガクチカ（学生時代に力を入れたこと）」になります。
- 自分らしく働ける、自由な環境
週2日・2～3コマから勤務可能。髪型、服装、ネイル、ピアスもOKです（※清潔感は必要です）。個性を大切にしながら、いきいきと働ける職場です。
- 対象： 大学1年生～（現・高校3年生も歓迎！）
- 会場： 勝田塾（兵庫県神戸市垂水区瑞ケ丘7-14 2F）
- 参加費： 無料
- 給与：
1対1授業：時給1,420円～（コマ給：2,600円～）
1対2授業：時給1,500円～（コマ給：3,500円～）
※交通費支給・その他手当等あり
※詳細は公式サイトでご確認ください
- 応募・教室見学のお申し込み：
説明会は予約制です。公式サイトの採用フォーム、またはお電話にて「お仕事説明会の参加希望」とお伝えください。
採用専用フォームはこちら :
https://katsudajuku.co.jp/recruit/
◆ 本件に関するお問い合わせ・無料相談のお申し込み
個別授業の勝田塾（神戸市垂水区、代表：勝田 雅也）では、この春から塾講師としての第一歩を踏み出したい大学生を対象に、『授業見学付き 勝田塾お仕事説明会』を2026年3月の期間限定で開催いたします。
「塾講師って大変そう？」「人前でうまく話せるかな？」そんな不安を解消するために、実際の授業風景を間近で見学し、現役講師や塾長と直接話せる場を用意しました。
◆ 「勝田塾お仕事説明会」3つの見どころ
勝田塾は、生徒の隣で丸付けをするだけでなく「ホワイトボードの前に立ち、板書をしながら解説する」本格的な指導スタイル。だからこそ、まずはその楽しさを知っていただくためのプログラムをご用意しています。
- “プロの技術”を間近で体感「ライブ授業見学」
勝田塾最大の特徴である、ホワイトボードを使った個別授業を実際に見学いただけます。「生徒の隣に座って丸付けをするだけ」ではない、一人ひとりの理解に深く寄り添う“勝田塾の個別授業”を体感してください。
- 塾長＆先輩講師による「アットホーム座談会」
「学業との両立は？」「未経験でも大丈夫？」「髪型やネイルはどこまでOK？」など、気になる質問に塾長や現役の大学生講師が本音でお答えします。アットホームな職場の空気感を感じていただけます。
- あなたの「得意」を見つける個別カウンセリング
共通テストで頑張ったあの教科や、これまでの学習経験。あなたの強みをどう活かせるか、塾長の勝田が一緒に考えます。
◆ 勝田塾で働く魅力と、私たちが大切にしていること- 未経験からのスタートを全力応援
「人前で話すのが苦手だった」という先輩も、今では自信を持って活躍しています。板書のコツから教え方のステップまで、丁寧な研修制度があるので安心です。
- 就活に役立つ「人間力」が手に入る
プレゼンスキル、対話力、PDCAを回す力。勝田塾での経験は、将来の就活における強力な「ガクチカ（学生時代に力を入れたこと）」になります。
- 自分らしく働ける、自由な環境
週2日・2～3コマから勤務可能。髪型、服装、ネイル、ピアスもOKです（※清潔感は必要です）。個性を大切にしながら、いきいきと働ける職場です。
《『授業見学付き お仕事説明会』実施概要》- 開催期間： 3月4日/11日/18日/25日（毎週水曜日）14:30～15:30
- 対象： 大学1年生～（現・高校3年生も歓迎！）
- 会場： 勝田塾（兵庫県神戸市垂水区瑞ケ丘7-14 2F）
- 参加費： 無料
- 給与：
1対1授業：時給1,420円～（コマ給：2,600円～）
1対2授業：時給1,500円～（コマ給：3,500円～）
※交通費支給・その他手当等あり
※詳細は公式サイトでご確認ください
- 応募・教室見学のお申し込み：
説明会は予約制です。公式サイトの採用フォーム、またはお電話にて「お仕事説明会の参加希望」とお伝えください。
採用専用フォームはこちら :
https://katsudajuku.co.jp/recruit/
◆ 代表 勝田 雅也のコメント
◆ 勝田塾 概要
「最初は誰だって初心者です。私自身、皆さんの不安な気持ちに寄り添い、一人前の『先生』になれるよう全力でサポートすることをお約束します。まずは塾の雰囲気を見に来るだけでOKです。新しい挑戦を始めるきっかけを、勝田塾で作ってみませんか？」
塾名： 個別授業の勝田塾
所在地： 兵庫県神戸市垂水区瑞ケ丘7-14 2F
対象： 小学校3年生 ～ 高校3年生
事業内容： オーダーメイドカリキュラムによる個別授業、自習管理、受験指導
公式サイト： https://katsudajuku.co.jp/
◆ 本件に関するお問い合わせ・無料相談のお申し込み
株式会社 勝田塾
TEL： 078-742-6924（受付時間：平日 14:00～22:00）
MAIL：info@katsudajuku.co.jp または公式サイトのお問い合わせフォームより承ります