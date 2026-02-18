【開催レポート】エシカルエキスポ2026 TOKYO閉幕！

＃ツナガルエシカル｜Z世代が創る日本最大級のエシカル祭典

一般社団法人ETHICAL EXPO JAPAN

エシカルエキスポは、学生や企業の社会課題解決に向けた取り組みと、その背景にある想いを届ける日本最大級のエシカル祭典です。一般的な展示会出展と異なり、普段はなかなか見えづらい、企業活動の想いや、どのような取り組みを行なっているのかを、展示やワークショップ、などのコンテンツを通して届けることで、共創のきっかけを創りました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7-H1R32fn9k ]

【エシカルエキスポ2026 TOKYO】

開催日： 2026年2月3日（火）～ 2月8日（日）

会 場：渋谷モディ1階 イベントスペース

主 催：一般社団法人ETHICAL EXPO JAPAN

１.プリマハム株式会社 × 学生団体N’s base 共創ブース

公式HP :https://ethical-expo.com/

プリマハム株式会社は、エシカルな商品ラインナップの開発を見据え、次世代の消費者層である10代～20代のリアルな声を収集することを目的に、エシカルエキスポへ出展。

単なる展示ではなく、「若者の本音を引き出す場」を設計するため、学生団体N’s baseと共創プロジェクトを実施。若者目線でのブース企画・設計を通じて、来場者との接点を最大化し、有効な意見収集につなげることができました。

本プロジェクトのポイント

１.学生視点によるブース設計

企業主導ではなく、学生の感性を取り入れることで「若者が立ち寄りたくなる導線設計」を実現。



２.学生視点によるプリマハムの価値観の再定義

-プリマハムが考える“エシカルな食”の定義を書き出す

-学生側が感じた違和感・共感点を共有

-学生が「プリマハムのエシカル」について議論

-若者が共感する切り口（安心・ストーリー・選択の自由など）に再整理



３.商品開発前段階での仮説検証

エシカル商品開発に向けた市場仮説を、実際の若年層との対話を通じて検証。

２.グンゼ株式会社 × 早稲田大学 環境ロドリゲス 共創ブース

グンゼ株式会社は、サステナビリティや資源循環への取り組みを、次世代層に正しく・魅力的に届けることを目的にエシカルエキスポへ出展。

「採用を見据えたエシカルに興味関心のある学生との接点創出」「環境配慮型素材・循環の取り組みの認知向上」の2点をテーマとし、環境ロドリゲスと共創プロジェクトを実施。若者の視点で企画構築し、グンゼ株式会社の社名の認知度向上を促進しました。

本プロジェクトのポイント

１. 学生視点によるブース設計

企業主導ではなく、学生の感性を取り入れることで「若者が立ち寄りたくなる導線設計」を実現。



２.「環境問題」に対して関心→興味がある心情変化を狙った設計

専門的なサステナビリティの取り組みを、クイズ・ゲーム形式で構築。

グンゼ株式会社の取り組みの良さ・魅力点を正しく伝えたいが、プラスチックのリサイクル問題に対し、専門的な知識がない学生が多数であることを想定し、一般的な環境問題からスタートしました。

２.企業ブース

３.ステージコンテンツ

東洋製罐グループ × 立教大学ボランティアサークルMüll日本明星花露水株式会社 × Ai to X.株式会社サンミュージック・プロダクションN h e s .ジェクス株式会社様株式会社uragami

若者が輝くステージコンテンツを通して、エシカルに楽しく触れる機会を創りました。

若者とエンターテインメントの力を通して、エシカルな取り組みを届けます。

４.学生団体ブース

来場者と芸人が一緒に挑戦する”エシカルクイズ”（キャスティング協力：サンミュージック・プロダクション）お笑いステージでは特別ゲスト”ゴー☆ジャス”も登場（キャスティング協力：サンミュージック・プロダクション）5人のアーティストがライブパフォーマンスを披露（キャスティング協力：株式会社Esfiida）学生が願いを叫ぶWISH BAND（企画協力：一般社団法人日本若者キャリア支援協会）若手モデルによるファッションショーを開催（企画協力：Ai to X.）衣装にはリメイク商品を使用し、エシカルのかっこよさを表現（衣装提供：株式会社OLD FLIP）

11の学生団体が、自身の活動の想いを届けるためにブース出展を行いました。それぞれのエシカルを体感できる体験ワークショップや、実際に学生が育てたかぼちゃの販売など、多種多様な出展があり、渋谷モディに熱気が溢れていました。

開催概要/詳細はこちら

多くの出演者様、学生団体様、出展企業様に共創いただきました。ご来場いただいた皆様、共創いただいた皆様ありがとうございました。

【エシカルエキスポとは】

スポンサー/パートナー一覧ステージタイムテーブルフロアマップ公式HP :https://ethical-expo.com/

エシカルエキスポは、若者と企業が共に創る日本最大級のエシカル祭典です。環境問題や社会課題に関心を持つ学生が主導し、企業・自治体・NPOなどのステークホルダーと連携しながら、新しい価値観やライフスタイルを体験・共有できる場を提供しています。

展示ブースに加え、学生と企業が約半年間かけて取り組む共創プロジェクトの発表も行われ、実践的な学びや企業理解の深化に繋がっています。持続可能な未来づくりに貢献する企業と、未来志向の若者が出会うことで、企業は次世代との新たな接点を築くことができ、自社の取り組みに対する理解促進や、採用広報、ブランド認知の向上などの活用が可能です。

【エシカルエキスポ2026 TOKYO】

開催日： 2026年2月3日（火）～ 2月8日（日）

会 場：渋谷モディ1階 イベントスペース

主 催：一般社団法人ETHICAL EXPO JAPAN

【主催者概要】

主催者

一般社団法人ETHICAL EXPO JAPAN（エシカル エキスポ ジャパン）

所在地

大阪府大阪市住之江区粉浜1-2-8

代表者

塗野 直透（代表理事）

代表プロフィール：

母子家庭で６歳まで施設暮らしを経験し、社会的に立場の弱い人達を救うことが、自分の使命であると考え始める。そのために大学入学時に、学生起業をすることを決意。18で、明治乳業の営業代理店で飛び込み営業の後、人材会社で営業部副主任として活動。2020年3月にカンボジアでの商品開発を経て、フェアトレード商品のプロモーション支援を開始し、フェアトレードの分野からもっと広い、エシカル消費を日本社会に広めるため、BtoBから世界を変えるために、株式会社ラントレを創設。その後消費者に直接エシカルの価値観を啓蒙できる環境を創るために、一般社団法人ETHICAL EXPO JAPANを設立。

従業員数

20名(実行委員含む)

設立

2022年8月30日

【エシカルエキスポとは】

「エシカルがカッコいい世界を創る」というミッションを掲げ、社会貢献や環境保全を中心に、社会活動家・社会起業家・学生団体・企業・クリエイターを繋げ、共創プロジェクトの中で想いと活動を社会へ広めるイベントです。2023年に一般社団法人ETHICAL EXPO JAPANを立ち上げ、第一回開催を大阪にて実施し、2024年には大阪、東京の2拠点開催をいたしました。