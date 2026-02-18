即日振込のAIファクタリングサービス「PAYTODAY」:累計買取申込金額３００億円を突破！！

Dual Life Partners株式会社

Dual Life Partners株式会社（本社：東京都港区南青山２丁目）が提供する”即日振込のAIファクタリングサービス(請求書買取)のPAYTODAY”は(URL: https://paytoday.jp )、2021年1月15日にサービスリリース後、累計買取申込金額が300億円を突破したことをお知らせいたします。

■累計申込金額が300億円を突破！

PAYTODAYは、サービス開始以降、多くの事業者様にご利用いただき、累計申込金額300億円を突破いたしました。今回300億円に到達した背景には、以下の4つの取り組みがあります。

１. 新規利用企業の裾野拡大

オンライン完結型の仕組みと分かりやすい利用設計により、これまでファクタリングを利用したことのない事業者にも門戸を広げてきました。最短即日での資金調達が可能なスピード感と、明確な手数料体系により、新規のお客様からの支持を着実に拡大しています。

２. 既存顧客との長期的な関係構築

PAYTODAYでは、既存のお客様に対して事業フェーズに応じた継続的な資金調達を支援しています。

単発利用ではなく、成長過程に伴走するパートナーとしての姿勢が、リピート利用の増加につながり、結果として申込金額の積み上げを後押ししてきました。

３. スタートアップ企業への積極的な支援

創業初期や成長過程にあるスタートアップ企業は、将来性があっても従来の金融審査では評価されにくい側面があります。

PAYTODAYでは、AI審査に加え事業内容や成長可能性を総合的に判断する方針を採用し、キャンペーンを実施しながら挑戦する企業への資金供給を積極的に行ってきました。“前向きな資金調達”を支援する姿勢が、多くのスタートアップから支持を集めています。

４. パートナー・紹介ネットワークの拡充

パートナー様との連携を強化し、紹介案件に対して迅速かつ丁寧に対応する体制を整備してきました。

紹介元との信頼関係を重視した運営が継続的な案件創出につながり、安定的な成長基盤の構築に寄与しています。

■事業ミッション＝“ブリッジファイナンスとしてのファクタリング”の定着

事業ミッションを「ブリッジファイナンスとしてのファクタリングを経営の選択肢の１つに」と掲げています。

ファクタリングサービスとは、請求書などの売掛債権を支払期日前に売却し、早期に現金化できる「借りない資金調達」の一つです。将来入金予定の資金を前倒しで受け取ることで、つなぎ資金（ブリッジファイナンス）的な役割を果たし、経営者にとっては資金繰りを安定させる重要な選択肢となります。

銀行から資金調達を行う際は、審査が通り実際に入金まで1カ月から3カ月の時間を要しますが、その期間を短縮するさまざまなファクタリングサービスの中でも「PAYTODAY」は即日、遅くとも翌日には調達が可能となる異例の速さを実現しており好評いただいています。このスピードを支えているのが、サービスに組み込んだAIシステムです。弊社は、OCR(手書きの文字や印刷された文字を文字データに変換する機能)をはじめとするオンライン審査システムを導入しています。

さらに、“前向きな資金調達を行う“という理念ゆえ、大きな受注をとるために前払いの資金が早急に必要になったベンチャー企業や、事業収入の判断基準となる確定申告をまだ行っていない1年目のフリーランスであっても、事業内容に将来性があると判断されれば、サービスを受けることができます。フリーランスやスタートアップ、中小企業の方々等、これまで資金調達という手段を持たなかった方々が『PAYTODAY』を資金調達の有効な手段としてご活用いただければ幸いです。

■キャンペーンを実施中

【スタートアップ／ベンチャー企業割引キャンペーン】

ご利用方法：https://paytoday.jp/ へアクセス▶新規登録時、紹介コード“startup”を紹介コード入力欄にご入力ください キャンペーン期間中：2025年11月10日（月）～2026年2月28日（土）まで（4ヶ月間限定） 利用回数：初回ご利用時 割引内容：初回手数料20％OFF

■RBF（レベニュー・ベースド・ファイナンス）by PAYTODAYについて

2024年には、新たな資金調達の手法として「RBF by PAYTODAY」（https://rbf.paytoday.jp ）をローンチ。

RBFとは、将来の売上（将来債権）を譲渡し、現金化する資金調達サービスです。現在の売上を基準に、「将来の継続性」を考慮して資金調達を受けることが可能です。

創業間もないスタートアップ企業等が銀行融資を受けることは困難です。また、新株を投資家に発行して資金調達する場合は、株式の希薄化や調達後に投資家からのリターンを求められるようになります。RBFは、融資と新株発行とは違った特徴を有しており、更なる成長に向けた資金を機動的に確保することを可能にします。

黒字・赤字に関わらず、継続的な売上がある事業者であれば利用可能なこの仕組みは、「未来の売上を今の資金に変える」というコンセプトに基づき、スタートアップや成長企業の新たな資金調達の選択肢として注目されています。

【参考】RBF（レベニュー・ベースド・ファイナンス）とは？

：https://paytoday.jp/contents/revenue-based-finance/

運営会社

商号 Dual Life Partners株式会社

設立日 2016年4月

代表取締役 矢野 真一

本社所在地 東京都港区南青山2-2-6 ラセーナ南青山7F

TEL 03-6721-0799

お問い合わせ support@paytoday.jp

メディア・報道関係者様、その他のお問合せも上記メールアドレスまでご連絡下さい。