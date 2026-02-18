ナウビレッジ、HubSpot 国内トップティアの「Diamond」パートナーに昇格

ナウビレッジ株式会社ナウビレッジ、HubSpot 国内トップティアの「Diamond」パートナーに昇格

リード獲得から売上創出までを一気通貫で支援するナウビレッジ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：今村 邦之、証券コード：355A、以下ナウビレッジ）は、HubSpot Japan株式会社が提供する「HubSpot Solutions Partnerプログラム」において、国内トップティアである「Diamond（ダイヤモンド）」パートナーに昇格したことをお知らせいたします。

Diamondパートナーは、販売実績や顧客への導入支援実績、顧客維持率などにおいて極めて高い基準を満たしたパートナーのみに付与される、国内でも数少ないトップティアの称号です。

■ 昇格の背景と実績

（写真左から）ナウビレッジ株式会社 取締役CMO 高山 博樹、ナウビレッジ株式会社 代表取締役 今村 邦之、HubSpot Japan株式会社 Head of Sales 日本事業 営業統括責任者 増岡 怜治、HubSpot Japan株式会社 Partner Development Manager 佐藤啓太

ナウビレッジはこれまで、単なるツールの導入支援にとどまらず、「事業成長（売上）」にコミットする姿勢で、マーケティング、セールス、カスタマーサクセス（CS）の全部門にわたるHubSpotの活用を支援してまいりました。

昨今、ビジネス環境の変化に伴い、部門間のデータ連携や業務効率化が急務となっています。当社は、HubSpotの高度な実装力に加え、上場企業としての信頼性と組織力、そして最新のAI技術を活用したオペレーション構築を強みとし、多くのクライアント様のDX推進と収益向上に貢献してまいりました。

これらの実績が高く評価され、PlatinumパートナーからDiamondパートナーへの昇格が決定いたしました。

■ ナウビレッジの強み：AI × HubSpot × Full Funnel

ナウビレッジは以下の3つの強みをさらに強化し、企業の収益最大化を支援します。

■ HubSpot Japan株式会社 Partner Development Manager 佐藤啓太 コメント

- マーケティングからCSまで一気通貫（Full Funnel）で支援「リードは増えたが売上が伸びない」という課題に対し、マーケティングだけでなくインサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサクセスまで横断したプロセス設計を行い、本質的な売上創出を実現します。- AI活用の実装と定着HubSpotに蓄積されたデータをAIと連携させることで、顧客対応の自動化、架電内容の解析、コンテンツ生成など、業務効率と質の向上を同時に実現する最先端のソリューションを提供します。- 上場企業としての信頼と実績確かな経営基盤とセキュリティ体制のもと、スタートアップからエンタープライズ企業まで、安心して任せていただけるプロジェクト遂行能力を有しています。

このたびナウビレッジ株式会社が、HubSpot Diamondパートナーに認定されましたことを、心より嬉しく思います。今回の認定は、同社がこれまで多くのお客様に対して真摯に向き合い、確かな成果を積み上げてこられた証にほかなりません。

ナウビレッジ社の卓越性は、HubSpot CRMのプラットフォームとしてのポテンシャルを最大限に引き出す、その深い知見にあります。お客様のビジネスを徹底的に理解した上で、ビジネス戦略をシステムへと具現化する同社のコンサルティングは、多くの企業の成長を力強く後押ししてきました。



また、常に進化を続けるHubSpotの最新AI機能をいち早く取り入れ、実務レベルでの活用へと昇華させるスピード感と高い技術力は、業界内でも際立っています。お客様に寄り添う一貫した高品質なサポートは、非常に高い顧客満足度を実現しており、それが同社への厚い信頼の源泉となっています。



今後も、高い専門性と豊富な支援経験を活かしてHubSpotのエコシステムを牽引しながら、より多くのお客様の「Grow Better」を共に実現してくださることを期待しております。

■ ナウビレッジ株式会社 取締役CMO 高山博樹 コメント

この度、Diamondパートナーへの昇格が叶いましたこと、ひとえに日頃より私たちを信頼してくださるクライアントの皆様、そしてHubSpot Japan様の多大なるご支援のおかげと心より感謝申し上げます。



私たちナウビレッジは、創業以来『ツールの導入そのものではなく、顧客の売上を創ること』にこだわり続けてまいりました。マーケティングからセールス、カスタマーサクセスまでを一気通貫で支援し、組織の壁を越えたデータ連携を実現することで、お客様の事業成長に直接貢献できることが私たちの最大の強みです。



ビジネス環境が急速に変化する中、企業が持続的に成長するためには、部門横断的なデータ活用と強固な収益基盤の構築が不可欠です。私たちはHubSpotの高度な専門知識に加え、上場企業としての組織力を活かし、お客様一社一社に最適なソリューションを提供し続ける責任があります。この昇格を新たなスタートラインと捉え、国内最高水準の技術とノウハウで、日本企業の競争力強化に貢献していく所存です。

■ 今後の展望

ナウビレッジは、DiamondパートナーとしてHubSpot社との連携をさらに深め、国内最高水準の技術力とノウハウを提供してまいります。特に「AI × CRM」の分野においては業界をリードする存在として、日本企業の労働生産性向上と競争力強化に貢献していく所存です。

HubSpot Japan株式会社について

HubSpotは、「使いやすさ、即効性、オールインワン（Easy, Fast, Unified）」を兼ね備えた製品とサービスで企業の成長を支援するカスタマープラットフォームを提供しています。HubSpotのカスタマープラットフォームには、クラウド型のCRM（顧客関係管理）とマーケティング、営業、カスタマーサービス、オペレーション、ウェブサイト管理などの製品が含まれており、顧客を惹きつけ、信頼関係を築き、顧客満足度を高めることで自社も成長していく「インバウンド」の思想の実践を支援します。企業の各成長フェーズのニーズに合わせて柔軟に拡張することが可能で、現在世界135カ国以上で約288,000社に導入されています。

HP：https://www.hubspot.jp/

ナウビレッジ株式会社について

ナウビレッジは、これまで累計400社を超える企業のマーケティング活動の支援を軸に、企業の売上向上にむけたマーケティング施策の戦略立案、制作・運用代行、内製化支援まで一気通貫のサービスを展開してきました。

また、HubSpotをはじめとしたCRM、MA、SFAツールの導入・活用支援にも力を入れ、企業の成長に伴走する支援体制をさらに強化しています。

【ナウビレッジのサービス】

・デジタルマーケティングコンサルティング

・Web広告運用代行

・SEO支援

・Webサイト、LP制作

・CRM、MA、SFA支援

- HubSpot導入支援

- HubSpot活用支援

- HubSpot機能開発

・内製化支援

【会社概要】

■会社名

ナウビレッジ株式会社

■代表者

代表取締役 今村 邦之

■本社

〒107-0052

東京都港区赤坂二丁目10番5号 赤坂日ノ樹ビル2F

■事業内容

デジタルマーケティング支援

■ホームページ

https://now-village.jp/

■HubSpot導入支援サービス

https://now-village.jp/service/hubspot-implementation

■HubSpot専門メディア「Marketing Spot」

https://now-village.jp/marketing-spot/

■Marketing Spot 公式X

https://x.com/Marketing__Spot

■YouTube「ナウビレッジ マーケティングチャンネル」

https://www.youtube.com/@now-village

【本件に関するお問い合わせ先】

ナウビレッジ株式会社 広報担当

https://now-village.jp/contact