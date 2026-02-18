SAGAWA NEWS LETTER＜2026年1月号＞

◆TOPIC! 送り状発行の手間を削減 物流システムとのAPI連携で業務を効率化

佐川急便株式会社

物流現場を取り巻く環境が自動化・高度化する中、EC市場や業務システムを提供するプラットフォーマーの「送り状発行業務の効率化」や「出荷作業の安定運用」へのニーズが高まっています。こうしたニーズにお応えするため、佐川急便では送り状発行APIサービスを展開しています。本サービスはプラットフォーマーが提供する「受注・出荷管理システム」と、当社の「送り状発行システム」をAPI連携させることで、受注データを基に送り状を自動発行できるサービスです。従来、プラットフォーム利用者が行っていた手動でのデータのダウンロード・インポートの作業を削減し、送り状発行から出荷までをスムーズにつなげます。

API連携によるメリットは業務効率化だけでなく作業品質向上にもあります。手作業でのミスや二重作業を防ぎ、繁忙期でも安定した運用が可能になります。本記事ではAPI連携をご利用いただいている企業の皆さまの声とともに、その詳細をご紹介します。

歯科医師と歯科技工士間の歯科材料などのやり取りで活用されるプラットフォーム「DELTAN ORDER」を展開

Deltan株式会社 山口様

これまでは、当社の「 DELTAN ORDER 」と送り状発行システムについては連携しておらず、現場では都度送り状発行の手間が発生していました。佐川急便のAPIを利用することで、ワンタッチで送り状をDELTAN ORDER上にて発行できるようになり、利用者の負担

解消につながっています。

クラウド倉庫管理システム（WMS）を用いて、物流・倉庫・店舗の在庫管理を一元化する基盤を展開

ロジザード株式会社 石田様

以前は、送り状発行用CSVをダウンロードし、送り状発行システムへインポートする作業が煩雑でした。また個人情報を含むCSVの保存リスクも課題でした。API活用により、ダウンロード／インポートの手作業が不要になり、業務効率化と、個人情報保存のリスクを

軽減できました。さらに送り状番号の手動取り込みがなくなり、登録漏れなどのエラーも防止できています。

EC事業者が複数の販売チャネルの受注・在庫・出荷などを一元的に管理できる基盤を展開

株式会社GoQSystem 黒田様

以前より、送り状発行の簡略化を求める声をユーザー様から頂いていました。導入後は、佐川急便をご利用中のユーザー様のうち、実に8割以上が本APIを活用し、作業負担軽減について高い評価を頂いております。出荷業務を効率的に運用できる点は、EC物流の自動化・DX推進において重要であり、欠かすことのできない基盤機能の一つだと位置付けております。

◆NEWS! 「高尾100年の森」が育む「水」を、衛星データやAI、センサーで可視化

佐川急便が東京都八王子市に保有する「高尾100年の森」では、これまでさまざまな森林保全活動に取り組んできました。このたび新たな試みとして、森林が持つ「水を育む力（水源涵養機能※）」に着目。テクノロジーを活用した自然資源の価値化に強みを持つ株式会社ステラーグリーン様と、地下水涵養研究の知見を持つサントリーグループのWater Scape株式会社様の3社と協力し、「高尾100年の森」が持つ水源涵養機能の可視化と衛星データ活用による森林モニタリングを開始しました。

本取り組みでは、衛星データやAIを活用した森林成長のモニタリングや、センサーによる水圧・大気圧の計測を実施。これにより、地下水や水循環を科学的データで可視化して分析します。この取り組みは、東京都の「吸収・除去系カーボンクレジット創出促進事業」に採択されました。今後も佐川急便では、「高尾100年の森」のさらなる付加価値向上に努めていきます。

※水源涵養機能…森が雨水を蓄え、ゆっくりと時間をかけて川へ流したり、地下水にしたりする仕組み

◆PICK UP!「SAGAWA手ぶらサービス」で観光客の利便性を向上 会員登録なしで専用プリンタから簡単に送り状を発行

観光客が立ち寄る場所で、手荷物預かりや当日配送、宅配便の発送などの物流サービスを提供している「SAGAWA手ぶらサービス」。現在、サービスを提供する拠点が、全国の観光地やホテル、ゴルフ場、空港などに着々と拡大中です。拠点では、スマホ一つで専用プリンタから送り状を発行する環境を整え、観光客の負担軽減、利便性向上に努めています。

