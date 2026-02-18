東京モード学園とGARDEの産学連携企画「デジタルファッションアワード」Fortniteマップをモンドリアンが企画・開発

株式会社モンドリアン

▼総勢約100名の学生が挑んだ選抜型アワード。勝ち抜いた5作品をFortniteへ実装

デザイン画応募85作品の中から、初期・中間審査を経て選ばれた5作品を世界最大級のメタバース空間へ。学生作品を「体験可能」なデジタル資産へと昇華させました。

▼「CLO ⇒ UEFN」の技術連携による、アパレル・空間デザインのDXを実証

3Dファッションツール「CLO」のデータを、モンドリアンの技術でUEFNへ最適化。GARDEの空間デザインと融合し、次世代のブランディング手法を確立。

▼産学連携による「教育・企業・メタバース」の循環型クリエイター支援

学生の感性をプロの技術で世界へ届けるこの取り組みは、ICT教育やクリエイターエコノミーの文脈に合致した、産学連携の新たなモデルケースとなります。

株式会社モンドリアン（本社：東京都中央区、代表取締役：角田 拓志、以下「当社」）は、東京モード学園（所在地：東京都新宿区、以下「東京モード学園」）と株式会社GARDE（本社：東京都港区 代表取締役社長 室賢治、以下「GARDE」）が手掛ける産学連携プロジェクト『MODE DIGITAL FASHION AWARD』に技術パートナーとして参画いたしました。

本プロジェクトでは、東京モード学園の学生がデザインし、3D制作ツール「CLO」を用いてモデリングしたファッション作品を、オンラインゲーム「Fortnite（フォートナイト）」内に実装。延べ人数約100名の学生が関わった本アワードにおいて、選抜されたファイナリスト5作品がメタバース空間に巨大展示されます。

【アワード・マップ情報】

MODE DIGITAL FASHION AWARD

最終審査・イベント開催日： 2026年2月18日

マップコード： 9331-1793-1373

ゲームURL： https://play.fn.gg/island/9331-1793-1373

ゲームトレーラー：https://youtu.be/_5YEOJlt3cQ



審査プロセス：85作品から選び抜かれた最高峰のデザイン

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_5YEOJlt3cQ ]

本アワードは、実社会のビジネスシーンを想定した厳格な選抜プロセスを経て実施されました。

- 参加学科：ファッションデザイン学科 高度専門士コース、ファッションデザイン学科、高度パターンメイキング学科- 初期審査： デザイン画応募総数85作品の中から10作品を選出。- 中間審査： 10作品から、デジタルファッションとしての完成度を評価し5作品を選出。- Fortnite実装： 5作品をファイナリストとしてメタバース空間内に実装・展示。- 最終審査（2月18日）：最優秀作品（1作品）を発表。【審査員企業（順不同）】

アイア株式会社、エムシーアパレル株式会社、株式会社Leon、デジタルクロージング株式会社

株式会社メタクロシス、合同会社CLO Virtual Fashion Japan、株式会社モンドリアン

株式会社GARDE

学生の感性が躍動する没入型メタバース空間

特設マップ『MODE DIGITAL FASHION AWARD』では、勝ち抜いた5作品を巨大なモデルとして展示。プレイヤーは「グラインドレール」で会場を駆け巡りながら、3Dならではの細部まで作り込まれたデザインを鑑賞・体験できます。

マップ内には一般プレイヤーも参加できる投票エリアを設置。2月18日に開催されるイベントにて、業界を牽引する審査員企業8社とともに、次世代の才能を決定いたします。

プレイヤーはまず、導入となる簡単なアスレチックエリアを進み、ファッションアワード会場へと入場します。ファッションエリアには、学生たちがデザイン・モデリングした洋服を身にまとった巨大なモデルが立ち並び、会場内に設置されたグラインドレールに乗って移動しながら作品を鑑賞していきます。

マップの最終ステージには投票エリアが用意されており、プレイヤーは気に入ったデザインに投票することが可能です。

「鑑賞する」「空間を巡る」「評価する」という流れを、ゲームならではの動線で自然に楽しめる設計となっています。

挑む、新たなデジタルファッション教育

これまで、学生が制作した3Dファッションデータは、サンプル制作や制作工程の効率化といった用途に留まり、マーケティングや評価、収益化といった領域へ十分に活用されていないという課題がありました。また、学内課題として提出されるだけでは、作品が第三者の目に触れる機会が限られてしまうという側面もありました。

そこで本プロジェクトでは、学生がデザインした作品を巨大なスケールのメタバース空間に展示し、世界中のプレイヤーが投票・評価できる仕組みを構築。世界5億人以上のユーザーを有するFortnite上に実装することで、学生の作品をより多くの人に届け、創作物を「世界に通用するデジタル資産」へと昇華させることを目指しています。

さらに、学生が制作したモデルをプロフェッショナルが整え、メタバース空間へ実装する「教育⇒企業⇒メタバース」という循環型の取り組みは、文部科学省が推進するICT教育や、経済産業省が注目するWeb3・クリエイターエコノミーの文脈とも高い親和性を持っています。

物理的な展示会にとどまらない、圧倒的なスケール感と高揚感を伴う体験を通じて、学生に新しい評価の場と、実践的な学びの機会を提供します。

「クリエイターの可能性を最大化するハブ」

当社は、単なるゲーム制作会社ではなく、教育機関や学生といった「未来の才能」とメタバースプラットフォームをつなぎ、作品を社会や市場へと接続することで、体験・評価・活用へと広がる新たな価値を創出するパートナーです。

「高度な技術実装力による価値の具現化」

学生の繊細なデザインや表現を損なうことなく、UEFNを用いて高品質なメタバース空間へ実装できる技術力を強みとし、デザインや3Dデータを「体験できるコンテンツ」へと昇華します。制作に留まらず、評価・活用・発信までを見据えた実装を通じて、クリエイターの可能性を広げます。

本プロジェクトをモデルケースとし、今後もアパレル・ファッション業界における3Dモデル活用の可能性を拡張するとともに、ゲームやメタバースを活用した産学連携企画や新たな体験の創出に取り組んでまいります。ブランドプロモーションや教育プロジェクトへの応用を含め、分野を横断した価値創出を継続的に推進していきます。

MODE DIGITAL FASHION AWARD

ジャンル：ファッション／デザイン

プレイ人数：マルチプレイ（最大4人）

プレイ方法：Fortnite内の「島のコード」で以下を入力

マップコード：9331-1793-1373



専門学校 東京モード学園について

新宿駅前、徒歩2分。東京モード学園はファッション・デザイン・ビジネスからインテリア、グラフィック、美容業界まで、ひとり1人の個性を見つけ伸ばし、即戦力となるプロを育成する専門学校です。学生の希望する業界のプロへと導く業界直結のカリキュラムで、18年連続※希望者就職率100%を達成。「就職」と「美容師の国家資格」を保証する3大保証制度『完全就職保証制度』『国家資格 合格保証制度』『給与保証制度』は自信の証明です。※2007年度以降の実績です。

専門学校 東京モード学園：https://www.mode.ac.jp/tokyo



株式会社GARDE（ギャルド）について

ブランディング・デザイン会社として、ラグジュアリーを中心としたリテール、オフィス、レジデンス、ホテルや飲食、またこれら の複合施設等、様々な分野の空間をデザイン。グローバルネットワークを駆使し、コンサルティング、デザイン、コーディネー ションという 3つの柱とする各分野でクライアントのビジョンを具現化し、卓越したデザインと機能性が結び付く空間を創造す る。東京本社の他、ミラノ、パリ、香港、上海、シンガポール、クアラルンプール、ジャカルタ、ドバイ、ニューヨーク、ロサンゼ ルスと世界各地に拠点を持つ。

GARDE公式HP：https://www.garde-intl.com/



株式会社モンドリアンについて

株式会社モンドリアンは、マインクラフト、Fortnite、Robloxなどの巨大プラットフォームを活用し、法人・個人向けにゲーム・メタバースプロダクトを提供する新しいタイプのゲーム会社です。作って終わりではなく「創る・使う・続ける・繋げる」を軸に、新規事業開発や教育、地方創生、マーケティングなど幅広い分野で戦略的なソリューションを展開。現場主義のアプローチで、ユーザー、クリエイター、企業・行政・学校・メディアなど多様なステークホルダーを巻き込み、メタバースの可能性を最大化します。持続可能なエコノミー形成とクリエイター支援を推進し、メタバースのマスアダプションを切り拓きます。

株式会社モンドリアン WebサイトURL：https://mondrian.gg/

＊モンドリアンが独自に制作するゲームや主催するイベントは、Epic Games、Mojang、Robloxなどのゲームプラットフォーム提供企業からのスポンサー提供、支援、運営を受けておりません。

＊Mondrian's independently developed games and hosted events are not sponsored, supported, or operated by game platform providers such as Epic Games, Mojang, or Roblox.



＜会社概要＞

商号：株式会社モンドリアン

本社所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 11階

代表取締役：角田 拓志

設立：2023年1月16日

資本金： 5,000,000円

※株式会社モンドリアンは、株式会社オープンハウスグループ（東証プライム：3288）の一員です

