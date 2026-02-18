テレビ東京『WBS』放送の「意外な理由で取って良かった資格ランキング」を『日本の資格・検定』が監修

株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ

学びのメディア『日本の資格・検定』では、独自のアンケート調査や各種データをもとに、資格取得のトレンドやユーザーのリアルな声を分析し、“いま”の学びの姿を明らかにする情報発信を行っています。

長年にわたる資格・検定に関する知見やデータをご評価いただき、このたびテレビ東京の経済番組『ワールドビジネスサテライト（WBS）』にて、「意外な理由でとって良かった資格・検定ランキング TOP10」の監修を担当いたしました。また、番組内では当メディアの編集者が、ランキングから読み解く最新の資格トレンドとその時代背景について解説を行いました。

学びのメディア『日本の資格・検定』は、株式会社CBTソリューションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：野口功司）が運営する国内最大級の資格・検定情報サイトです。

▼『WBS』で解説した、AI時代に再注目される資格とその背景

学びのメディア『日本の資格・検定』を見る :https://jpsk.jp/『WBS』で紹介された「満足度の高い、意外な理由で再注目されている資格・検定ランキング TOP10」WBSで作成したランキングを『日本の資格・検定』が監修順位から見えてくる時代の変化：「電気工事士」再注目の理由

番組内では、編集者より今回のランキング結果に対する時代背景の解説を行いました。ランクインしている資格は“王道”と呼ばれるものが多い一方で、順位の変動や選ばれる理由には、明確な時代の変化が反映されています。

番組内では、7位にランクインした「電気工事士」に着目。「電気工事士」がランクインした理由を下記の3点に集約し、解説いたしました。

- 脱炭素社会と再エネ需要の拡大：東京都の太陽光パネル設置義務化やEV充電設備の普及に伴い、社会貢献を実感しながら安定して働ける点。- AIに代替されない「手に職」：現場で実作業を伴う電気工事は、（テクノロジーが進化しても）人間ならではの専門スキルとして、その価値が再注目。- DIYブームの定着：近年増えているDIY層が、より専門的な知識と技術を求めて資格取得に乗り出すケースが増加。独自の資格ランキングを見る :https://jpsk.jp/articles/tag/ranking-article.html

学びのメディア『日本の資格・検定』では、これまで単なる試験情報の羅列ではなく、「今、なぜその資格が必要とされているのか」という社会背景に基づいた付加価値の高い情報発信に努めてまいりました。今回の『WBS』での監修は、当メディアの長年の取り組みが一定の評価をいただいた結果であると受け止めております。

今後も、資格取得を目指す方々にとって有益な情報を提供するとともに、社会のトレンドを捉えた学びのインフラとして、様々なメディアや企業様との連携を深めてまいります。

『WBS』にて監修したアンケートの調査概要

調査期間：2025年10月15日～11月17日

調査機関：自社調査

調査対象：学びのメディア『日本の資格・検定』サイトユーザー

有効回答数：818名

調査方法：Webアンケート

▼学びのメディア『日本の資格・検定』とは

学びのメディア『日本の資格・検定』は日本最大級の資格・検定情報サイトです。約1,300にのぼる資格・検定の情報や、資格・検定にまつわるキャンペーンなど、資格・検定につながる様々なコンテンツをお届けしています。

資格・検定の情報だけでなく、学びやスキルアップに役立つオリジナルコンテンツも配信。皆さんの資格・検定との出合いから、学習・受験、合格を応援します。

学びのメディア『日本の資格・検定』：https://jpsk.jp

新着記事一覧：https://jpsk.jp/articles

▼会社概要

株式会社CBTソリューションズ

試験業界を牽引するITベンチャー企業として、試験の申込から受験料決済、受験、採点、合否判定処理等の全てをIT化するCBTサービスを提供。

全国47都道府県にテストセンターを展開し、CBT市場では、国内80%以上のシェアを誇ります。また、資格を世の中に正しく伝える学びのメディア『日本の資格・検定』の運営等、様々なサービスで業界を牽引しています。

代表者 ：代表取締役社長 野口功司 設立年月：2009年5月

所在地 ：東京都千代田区神田練塀町3 AKSビル6階

企業ホームページ： https://cbt-s.com

主要事業- 試験運営総合委託サービス(CBT・PBT・IBT)、受験サポートシステム構築サービス- 事務委託・印刷・データ処理・分析サービス- 直営テストセンター（歌舞伎座・横浜・岡山・神戸・仙台・札幌）の運営https://cbt-s.com/professional-tc- 学びのメディア『日本の資格・検定』の運営