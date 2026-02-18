Mico 2026 Spring Feature Update 、最新機能と事例をご紹介。「成果まで最短でつなぐAI×クロスチャネル」をテーマにウェビナー開催決定！

株式会社Mico

株式会社Mico（本社：大阪市北区、代表取締役社長：山田 修）は、Micoプロダクトの最新機能とご活用事例をご紹介するウェビナー「成果まで最短でつなぐAI×クロスチャネル戦略ーLINE・電話・SMS活用の新戦略-」をウェビナーにて実施することをお知らせします。

ウェビナー実施の背景

お申し込み :https://mico-inc.com/seminar/mico-260305/

マーケティングや営業活動の顧客接点は、単一チャネルの「点」から、複数チャネルを横断する「線（マルチチャネル）」へと進化し、その設計・運用においてAI活用が不可欠な時代を迎えました。

しかし、特に顧客と営業担当者が対話を行う人材・金融・不動産・自動車業界などの現場では、依然としてチャネル間の分断による「届かない」「反応が得られない」といった機会損失が発生しており、成約まで繋げられない課題が顕在化しています。

こうした背景を受け、MicoではAIとクロスチャネルの掛け合わせにより成果を挙げた最新事例を公開いたします。新年度に向けた戦略策定や具体的な施策立案の一助としていただけるよう、本ウェビナーを開催いたします。

ウェビナー概要

本ウェビナーで得られる情報

こんな方におすすめ

登壇者情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/40834/table/156_1_a774507b7b40d8dbeb4fac32bede3ea2.jpg?v=202602181151 ]- 顧客接点がマルチチャネルへ移行する中で、反応率を高め、成果までつなげるためのAI中心の設計・運用フレーム- 反応・温度感に応じて、LINE／AIコール／SMS／RCSを最適に切り替える分岐設計と、追客の自動化ポイント- 人材／金融／不動産／自動車業界の最新事例から学ぶ、数値改善につながった具体アクション- 反応率（クリック／返信／通電など）が伸びず、商談化／購入／面談設定といった成果までつなげたい方- 複数チャネル（LINE／電話／SMS・RCS／メール等）の運用が属人化しており、AIで追客を標準化・自動化したい方- 取りこぼし（未接続・未反応）を減らすための、AI×マルチチャネルの最新事例・成功パターンを短時間で把握したい方- 人材／金融／不動産／自動車業界で顧客コミュニケーションに課題があり、改善のヒントや最新事例を押さえたい

株式会社Mico BizClo統括本部セールスチーム Manager 増野 将

大学卒業後、総合プロモーション会社に入社。営業部署に配属され、大手ナショナルクライアントから、広告代理店など幅広く担当。メディアバイイング以外のマーケティング・プロモーション領域全般の営業から企画、制作、納品をワンストップで提供。Micoでは、金融領域のクライアント様を担当し、BizClo担当営業として、複数の生命保険企業様への導入支援を担当。

株式会社Mico セールス統括本部 リーダー 能登屋 祥

一橋大学卒。大手商社に新卒入社。アジア・欧州顧客向けトレードに従事し、入社7年目からは中国/広州に駐在 セールスマネージャーとして営業戦略の立案、現地メンバーのマネジメントを行う 外資系コンサルティング会社に入社し、戦略コンサルティング事業に従事。大手新聞局のデジタルマーケティング戦略立案、チェーンドラッグストアの業務改善などのプロジェクトを実行 2021年にMicoに入社。不動産/自動車領域のクライアント様を中心にマーケティング・営業・LTV拡大施策をご支援。

株式会社Mico セールス統括本部 リーダー 林 真生

2013年に大手人材会社にセールスとして新卒入社。求人広告の営業でトップの成績を収めたほか、管理職としてマネジメントを経験。 その後、SEO対策を行うSaaSベンダー企業に転職し、2021年1月にMicoへ入社。現在はLINEマーケティングツール「Mico Engage AI」のセールスとして人材企業様を中心に担当し、リーダーとしてセールスを牽引。

株式会社Micoについて

株式会社Micoは企業と顧客の間に「Lifetime Trust（生涯の信頼）」を育むことをミッションに掲げ、顧客コミュニケーション体験を最適化します。データ基盤・マルチプロダクト・クロスチャネルにより、あらゆるタッチポイントからのコミュニケーションを統合し、顧客エンゲージメントを高めます。5,500ブランドを超える豊富な導入実績とナレッジで、ビジネス成長を力強く推進します。

会社名：株式会社Mico

所在地：大阪府大阪市北区大深町6番38号 グラングリーン大阪 北館 JAM BASE 5階 JAM-OFFICE 5-A・5-B

代表者：代表取締役社長 山田 修

設立：2017年10月30日

資本金：1億円 (累計調達額：63億円)

事業内容：LINEマーケティングツール「Mico Engage AI」、1to1 ビジネスチャット「BizClo」、会員証ミニアプリ「ミコミー」とAIコール「Mico Voice AI」の企画・開発・販売

