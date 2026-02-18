ダイナミックマッププラットフォームの除雪支援システムの岩手県内での導入事例が「令和7年度 インフラDX大賞」にて優秀賞を受賞

ダイナミックマッププラットフォーム株式会社

ダイナミックマッププラットフォーム株式会社(https://www.dynamic-maps.co.jp/)(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長CEO: 吉村 修一、以下「当社」) は、グループ会社・ダイナミックマッププラットフォームAxyz(本社: 東京都渋谷区、代表取締役社長: 雨谷 広道)が提供する除雪支援システム「SRSS」の岩手県内での導入事例が、「令和7年度 インフラDX大賞」にて優秀賞を受賞しましたことをお知らせします。

(左)除雪支援システム「SRSS」製品イメージ (右)「SRSS」使用イメージ

「インフラDX大賞」は、インフラ分野においてデータとデジタル技術を活用し、建設生産プロセスの高度化・効率化、国民サービスの向上等につながる優れた実績をベストプラクティスとして横展開を図るため、国土交通省が実施しているものです。

除雪支援システム「SRSS」は、自動運転車にも使われる当社の高精度3次元地図データと高精度な位置情報を組み合わせ、除雪作業のガイダンスを行うものです。道路の形状や道路構造物の位置などの情報をはじめ、投雪禁止場所や要注意箇所などのノウハウを専用の地図に落とし込み、タブレット端末上で道路状況を可視化することで“除雪DX”を実現しています。

今回のインフラDX大賞では、岩手県八幡平市にて、県道の春先除雪にSRSSを県内で初導入した事例が優秀賞を受賞しました。従来、春先除雪のオペレーターには長い経験と技術が必要であったものの、SRSSの利用により経験の少ない若い世代でも安全に作業を行うことが可能となり、将来の担い手不足の改善が期待できるものとなった点などが評価されました。

(左から)藤根建設株式会社 取締役 藤根 辰矢 氏、国土交通大臣 金子 恭之 氏、株式会社高福組 代表取締役 社長 上野 康平 氏

より具体的な評価ポイントは以下の通りです。

- 従来は15～20年の除雪経験を持つ熟練者の経験と勘に頼っていた、雪の下に隠れた道路の「位置確認」作業が、デジタルデータに基づいた客観的な「見える化」された作業に転換- 安全性・施工性の飛躍的な向上、準備工などのコスト縮減、週休2日の達成による働き方改革、若手の戦力化による担い手不足改善への期待など、幅広い効果を確認- 本事例は建設業界全体のデジタル変革と持続可能性に貢献し、建設業界が直面する高齢化や担い手不足といった構造的な課題に対して、技術を活用した実践的な解決策となり得ると期待される

実際の発表資料は以下、「令和7年度 インフラDX大賞」の公式ページよりご覧ください。

- 公式ページ: https://www.mlit.go.jp/tec/i-construction/award/award2025.html- 発表資料: https://www.mlit.go.jp/tec/i-construction/pdf/2025award/04_hujinetakahukuyosichuutakahashitakakensotou.pdf

当社は高精度3次元データのプラットフォーマーとして、今後も除雪支援をはじめとするさまざまな業界分野においてイノベーションを創出し、社会課題に貢献します。

＜ダイナミックマッププラットフォームAxyz(アクシズ)株式会社について＞

設立: 2022年10月

本社: 東京都渋谷区

代表者: 雨谷 広道

事業内容: 高精度3次元データを活用した新規事業の創出

＜ダイナミックマッププラットフォーム株式会社について＞

当社は日本政府によるバックアップのもと、国内自動車メーカー10社等の出資により設立されました。日本をヘッドクオーターに、北米・欧州・中東・韓国に拠点を構え、現在26ヶ国で事業を展開。自動運転や先進運転支援システム(ADAS)をはじめ、シミュレータ環境構築、インフラ管理、除雪支援など、幅広い用途に向けて高精度3次元データを提供しています。

「Modeling the Earth」＝地球のデジタル化をビジョンに、高精度3次元データのプラットフォーマーとして、様々な産業分野におけるイノベーションを共創します。

設立: 2016年6月

本社: 東京都渋谷区

代表者: 吉村 修一

事業内容: 自動運転・ADASをはじめ多様な産業を対象とした高精度3次元データの提供

URL: https://www.dynamic-maps.co.jp/