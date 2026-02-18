マクビープラネット、「JPXスタートアップ急成長100指数」の構成銘柄に選定

株式会社Macbee Planet

「すべてのマーケティングを成果報酬に」を掲げる株式会社Macbee Planet（本社所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長:千葉 知裕、以下当社）が、株式会社JPX総研が算出・配信を行う「JPXスタートアップ急成長100指数」の構成銘柄へ選定されたことをお知らせいたします。

「JPXスタートアップ急成長100指数」について

JPXスタートアップ急成長100指数は、日本を代表する高成長スタートアップ100社で構成される株価指数です。東証グロース市場に上場する銘柄及び東証グロース市場からの市場変更後一定期間の銘柄を対象に、(1)売上高成長率と(2)時価総額成長率というスタートアップ企業の成長性を測定する二つの指標を用いて銘柄を選定します。

ETF等の連動商品への投資をはじめとした、高い成長性を示しているスタートアップ企業からなる本指数の活用を通じ、スタートアップ企業における成長を一層意識した経営の推進と、成長を実現するスタートアップ企業への投資拡大の好循環を目指します。

https://www.jpx.co.jp/markets/indices/jpx-startup100/index.html

当社の成長を支える強み

当社は創業以来、クライアント企業の長期的な売上・利益の最大化に向け、LTV（顧客生涯価値）を重視したマーケティング支援を行ってまいりました。成果報酬型を基本に、投資リスクを可能な限り抑えながら事業成長に伴走し、その結果、上場後も増収増益を継続するなど、連続的な成長を実現しています。この成長が、今回の「JPXスタートアップ急成長100指数」構成銘柄への選定につながったものと受け止めております。

市場環境に目を向けると、サードパーティCookieの利用制限などにより、従来型の獲得最適化は難度を増しています。 さらに、広告市場の競争激化も相まってCPAの上昇が課題となる中、短期の獲得効率だけでなく、LTVを起点に投資対効果を最適化するマーケティングの重要性が一層高まっています。 当社は今後も成果報酬マーケティングのリーディングカンパニーの一社として、テクノロジーと伴走支援を進化させ、クライアント企業の持続的成長、ひいては社会全体の生産性向上に貢献してまいります。

■すべてのマーケティングを成果報酬に 『Macbee Planet』

Macbee Planetは、認知・獲得・リテンションという各ファネルを成果報酬で提供するマーケティングカンパニーです。独自のトラッキング技術を有する当社は、「データ×テクノロジー×コンサルティング」の力でLTVを予測しROIを最適化する成果報酬型マーケティングにより、クライアントのリスクを最大限抑えた顧客獲得を実現いたします。

■会社概要

会社名 ：株式会社Macbee Planet

代表者 ：代表取締役社長 千葉 知裕

所在地 ：東京都渋谷区渋谷3-11-11

設立日 ：2015年8月25日

資本金 ：2,635百万円(2025年4月末現在)

事業内容： LTVマーケティング事業

『Macbee Planet』公式サイト：https://macbee-planet.com