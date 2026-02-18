OPTAGE for Business、企業のAI導入・DX化を都市型データセンターでサポート「第2回IT・情シスDXPO2026」に出展

株式会社オプテージ

株式会社オプテージ（大阪市中央区）は、2026年2月26日（木）～27日（金）にインテックス大阪で開催される「第2回IT・情シスDXPO2026」に出展し、AI推論用GPUサーバーの設置に適した都市型コネクティビティデータセンター「オプテージ曽根崎データセンター（OC1）」をご紹介いたします。

生成AIの普及に伴い、社内ヘルプデスクの自動化やナレッジ検索の高度化、セキュリティ監視の高度化など、企業におけるAI活用はさまざまな業務領域へと広がっており、AI推論用GPUサーバーの導入ニーズも高まっています。

当社のOC1は、最新の高効率空調システムの採用や最適なエアフロー設計により、高密度・高負荷な設備にも対応可能な都市型コネクティビティデータセンターです。また、関西圏における主要パブリッククラウドのアクセスポイントから3km圏内に位置する大阪市内中心部に立地し、キャリアフリーで高い外部接続性を備えています。

そのため、低レイテンシ（遅延）が求められるAI推論用GPUサーバーの設置にも適しているほか、クラウドサービスとのハイブリッド構成や拠点間接続を含めた、柔軟なインフラ環境の構築が可能です。

イベント会場では、OC1の特長や実際の導入事例など、専門スタッフがご案内させていただきます。

<出展概要>

◆イベント名：第2回IT・情シスDXPO2026

https://dxpo.jp/real/fox/osaka/system/

◆日 時：2026年2月26日（木）～27日（金）

◆会 場：インテックス大阪

◆出展内容：都市型コネクティビティデータセンター：オプテージ曽根崎データセンター（OC1）

オプテージは総合情報通信事業者として、データセンターやネットワークの提供に加え、企業のAI導入やDX化の支援を通じて、豊かな未来の実現を目指してまいります。

＊都合により出展内容を変更する場合があります。

＊会社名およびサービス名は、当社の登録商標または商標です。

＊記載されている内容、問い合わせ先およびその他の情報は、発表日時点のものです。

これらの情報は予告なしに変更される場合があります。

