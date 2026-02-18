千葉県銚子市、銚子信用金庫、銚子商工信用組合、バイウィルが「ゼロカーボンシティ実現に向けた連携協定」を締結

株式会社バイウィル

「GXをやりたくなる世界」を目指し、環境価値を活用した経済循環を推進する株式会社バイウィル（本社：東京都中央区、代表取締役社長：下村 雄一郎、以下「バイウィル」）は、千葉県銚子市（市長：越川 信一、以下「銚子市」）、銚子信用金庫（本店：千葉県銚子市、理事長：森山 博志）および銚子商工信用組合（本店：千葉県銚子市、理事長：岡野 繁）と、「ゼロカーボンシティ実現に向けた連携協定」を締結しました。

4者は本協定をもとに、J-クレジット(*1)をはじめとする環境価値の創出・流通や、新たなビジネスモデルの創出に取り組みます。

（写真左から）バイウィル サステナビリティ事業本部長 齋藤雅英、銚子市長 越川信一氏、銚子信用金庫理事長 森山博志氏、 銚子商工信用組合専務理事 小橋芳明氏

*1：J-クレジットとは、省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの活用等、事業者による脱炭素活動により得られたCO2等の温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証したもの。発行されたクレジットは他の企業等に売却することができ、購入者はカーボン・オフセットに活用することができる。

【締結日】

2026年2月16日 （月）

締結日当日には、銚子市役所にて締結式を執り行いました。

【協定内容】

4者は、地域におけるカーボンニュートラルおよびサーキュラーエコノミーの実現に寄与することを目的として、以下の事項について協力します。

（１）J-クレジット等の環境価値に関する情報・サービス・ノウハウ等の提供

（２）環境価値を活用した新たなビジネスモデルの創出

（３）その他、本協定の目的に資すると4者が認める事項

【締結の背景】

銚子市は、2021年2月に「ゼロカーボンシティ銚子」を表明し、市民や民間事業者との官民協働によるオール銚子の体制で2050年までに二酸化炭素などの温室効果ガス排出量の実質ゼロを目指しています。実現に向けて、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーの導入を推進し、温室効果ガス削減に向けた省エネ設備の導入・転換を進めることとしています。

また、信金中央金庫とバイウィルは 2024 年 12 月 12 日に連携を開始し、全国の信用金庫を通じて、環境価値と経済価値の循環による脱炭素化の促進を目指してきました。今回、銚子信用金庫から銚子市へバイウィルが紹介されたことで、銚子市においては新たな取り組みとなるJ-クレジット創出・活用を進めるため、本連携協定に至りました。

*参考）

・銚子市：銚子市は「ゼロカーボンシティ」を表明しました （ https://www.city.choshi.chiba.jp/shisei/page020019.html ）

【今後の展望】

銚子市のゼロカーボンシティ実現を目指し、4者が連携して、J-クレジットの創出および流通を進めてまいります。J-クレジットの創出方法（方法論）については、太陽光発電設備およびLED設備の導入から着手することを検討しており、その後、その他の方法論による創出にも広げていく想定です。

バイウィルは、銚子市におけるJ-クレジット創出プロジェクトの登録・申請からモニタリング、創出したクレジットの販売までをシームレスに支援します。また、販売に関しては、銚子信用金庫、銚子商工信用組合とも協力し、「地産地消」によって銚子市をはじめとする地域の脱炭素化を促進します。

【4者概要】

＜銚子市 概要＞

■代表者：市長 越川 信一

■所在地：千葉県銚子市若宮町1-1

■公式HP： https://www.city.choshi.chiba.jp/

＜銚子信用金庫 概要＞

■名称：銚子信用金庫

■代表者：理事長 森山 博志

■本店：千葉県銚子市双葉町5番地の5

■事業内容：預金業務、融資業務などの金融業務全般

■公式HP： https://www.choshi-shinkin.co.jp/

＜銚子商工信用組合 概要＞

■名称：銚子商工信用組合

■代表者：理事長 岡野 繁

■本店：千葉県銚子市東芝町1-19

■事業内容：預金業務、融資業務などの金融業務全般

■公式HP： https://www.choshi-shoko.co.jp/

＜バイウィル 概要＞

■名称：株式会社バイウィル

■代表者：代表取締役社長 下村 雄一郎

■所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座7-3-5ヒューリック銀座7丁目ビル4階

■事業内容：

・環境価値創出支援事業（カーボンクレジット等の創出）

・環境価値売買事業（カーボンクレジット等の調達・仲介）

・脱炭素コンサルティング事業

・ブランドコンサルティング事業

■公式HP：https://www.bywill.co.jp/

