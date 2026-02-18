楽天・三木谷浩史氏も絶賛！超一流企業が実践する“イノベーションを生み出す鉄則”を明かした1冊『1兆ドル思考　世界一流の成功をもたらす9原則』

株式会社ダイヤモンド社

Google、Tesla、Netflix、Zoom――。既存の業界常識を覆し世界を一変させた“1兆ドル企業”成功の秘訣は、ベンチャーキャピタル直伝のイノベーションを生み出す思考法にあった！『1兆ドル思考 世界一流の成功をもたらす9原則』（イリヤ・ストレブラエフ：著、アレックス・ダン：著、矢島麻里子：訳 原題『THE VENTURE MINDSET: How to Make Smarter Bets and Achieve Extraordinary Growth』）が、本日2月18日に発売となります。

イリヤ・ストレブラエフ：著、アレックス・ダン：著、矢島麻里子：訳 『1兆ドル思考 世界一流の成功をもたらす9原則』 （ダイヤモンド社）

■「100回ノーと言う」「騎手に賭ける」…… シリコンバレー流の成功思考“ベンチャー・マインドセット”とは？

AI技術の急速な進化やグローバル競争の激化に伴い、あらゆる業界でイノベーションの創出が求められている昨今。多くのスタートアップが生まれる一方で、成長を遂げ、市場の覇権を握る企業はごく一部に限られているのが現実です。では、市場のトップに立つ企業とそうでない企業の違いはどこにあるのでしょうか。数多くの企業を見極め、投資・経営支援を行うベンチャーキャピタル（以下VC）の視点からその問いに答えるのが、本書『1兆ドル思考 世界一流の成功をもたらす9原則』です。

本書によると、ZoomやSlack、Netflixなど今をときめく超巨大企業の成功の裏には、その可能性をいち早く見抜き、独自の方法で経営支援を行ってきたVCの存在が欠かせなかったといいます。事実、超巨大企業を数多く輩出してきたアメリカでは、大手上場企業上位300社のうち、5分の1の立ち上げにVCが非公式に関与してきました。また、VCの支援を受けた大手企業の4分の3は、VCの支援がなければ存在していなかったか、現在の規模に達していなかったと試算されると分析されています。そんなVCが編み出した、イノベーションを促す独自のアプローチが“ベンチャー・マインドセット”です。本書では、そのユニークな思考法を体系的に解き明かします。

著者のイリヤ・ストレブラエフらはVCの世界を10年以上にわたり徹底リサーチ。「三振を気にせずホームランを狙う」「100回ノーと言う」「騎手に賭ける」など、世界一流の成功を生み出すための原則を実際の企業の事例とともに解説します。ベンチャー企業やスタートアップに勤める方はもちろん、企業の管理職やマネジメント層など、イノベーションを生み出す組織変革を求められているすべての人におすすめの一冊です。

■楽天 三木谷浩史氏、Google元会長 エリック・シュミット氏など多数の実業家が本書を絶賛！

楽天グループ代表取締役会長兼社長の三木谷浩史氏は「卓越した投資家や創業者たちのリスクや成長、長期的視点に関する考え方が見事にまとめられている」と本書を絶賛。その他にも、Google元会長兼CEOのエリック・シュミット氏、Zoom創設者兼CEOのエリック・S・ユアン氏、オラクル、アップル、アマゾンの元上級経営幹部のセバスチャン・ガニンガム氏など、名だたる実業家が本書を高く評価しています。

■本書の内容

序章 サースビーとは何か、その重要性とは

第1章 三振を気にせずホームランを狙う―― VCが失敗をいとわず、あなたもそうあるべき理由

第2章 四方の壁の外に出る―― 次の大物を逃さない方法

第3章 心の準備をする―― VCが問う、機会の評価方法を変える質問とは

第4章 100回「ノー」と言う―― 意外な方法で目利き力を養うべき理由

第5章 騎手に賭ける―― ベンチャーキャピタリストがチームの評価に時間をかける理由

第6章 意見の不一致を認め合う―― 反対意見を奨励し、全会一致を警戒すべき理由

第7章 倍賭けか降りるか―― もっとすばやく、もっと頻繁に降りるべき理由

第8章 パイを大きくする―― VCが明確にするインセンティブの課題とは

第9章 偉業の実現には時間がかかる―― イノベーションを潰す元凶は何か

■著者プロフィール：

イリヤ・ストレブラエフ（Ilya Strebulaev）

ベンチャーキャピタルに関する世界有数の学術専門家。スタンフォード大学経営大学院の「ベンチャーキャピタル・イニシアチブ」創設者であり、デービッド・S・ローベル寄付講座「プライベート・エクイティ」教授および金融学教授。その研究は主要な学術誌に広く掲載され、ウォール・ストリート・ジャーナル紙、ニューヨーク・タイムズ紙、ブルームバーグ、ハーバード・ビジネス・レビュー誌でも取り上げられている。世界各地でベンチャーキャピタルと企業イノベーションに関するワークショップや政財界リーダー向けエグゼクティブセッションを頻繁に主宰する。2023年にはリンクトインのトップボイスに選出された。

アレックス・ダン（Alex Dang）

マッキンゼー・アンド・カンパニー、アーンスト・アンド・ヤング（EY）、アマゾンなどの企業で20年余りの経験を有するベンチャービルダー兼デジタル戦略アドバイザー。マッキンゼーのパートナーとして、クライアントの新規デジタル事業の設計・構築、イノベーション能力の開発を支援した。アマゾンではプロダクトリーダーとして、eコマース、サプライチェーン、AIの各分野にわたり、数百万人の顧客を対象とする新規事業や新規ソリューションを多数立ち上げた。スタンフォード大学経営大学院修了。

■訳者プロフィール：

矢島麻里子（やじま・まりこ）

翻訳家。東京女子大学文理学部史学科卒業。訳書に『脳と身体を最適化せよ！「明晰な頭脳」「疲れない肉体」「不老長寿」を実現する科学的健康法』（ダイヤモンド社）、『考えすぎない練習』『最高の脳で働く方法』『さあ、本当の自分に戻り幸せになろう 人生をシンプルに正しい軌道に戻す9つの習慣』『ポジティブ・インパクト まわりにいい影響をあたえる人がうまくいく』（いずれもディスカヴァー・トゥエンティワン）などがある。

■『1兆ドル思考 世界一流の成功をもたらす9原則』

著者：イリヤ・ストレブラエフ、アレックス・ダン

訳者：矢島麻里子

定価：2,970円（税込）

発売日：2026年2月18日

発行：ダイヤモンド社

判型：四六版・PUR製・616ページ

https://www.amazon.co.jp/dp/4478121591