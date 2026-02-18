【ウェビナー開催】2026年版：FISC・金融庁ガイドライン徹底解説

Visional

株式会社アシュアード（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大森 厚志）が運営する、脆弱性管理クラウド「yamory（ヤモリー）」（https://yamory.io/ 以下「yamory」）は、2026年2月26日（木）に「2026年版：FISC・金融庁ガイドライン徹底解説ウェビナー」を開催することをお知らせいたします。

参加申し込みはこちら :https://yamory.io/seminar/2026-fisc-fsa-vulnerability-management

金融業界におけるサイバーセキュリティ対策は、かつての「境界防御」から、ゼロトラストを前提とした「継続的なリスク管理」へとパラダイムシフトを迎えています。2025年に公開されたFISC（金融情報システムセンター）のガイドライン第13版による指針や、金融庁の主要行等向けの総合的な監督指針(https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/city/index.html)においても、脆弱性情報の収集から分析・対応までの迅速化と、その実効性の証明が厳格に求められるようになりました。

しかし、多くの金融機関では「日々膨大に公表される脆弱性への対応に追われている」「Excel等を用いた手動管理が限界を迎え、監査に向けた証跡管理が不十分」「関係部署が多岐にわたり運用が煩雑になる」といった、実務面での大きな課題を抱えています。

本セミナーでは、最新のFISC・金融庁ガイドラインの重要ポイントを整理するとともに、金融機関が直面する脆弱性管理の「現実的な落とし穴」とその打開策を詳説します。また、脆弱性管理クラウド「yamory」が、どのようにガバナンスの強化と現場の負荷軽減を両立させるのか、具体的な実務フローを交えてご紹介します。

こんな方におすすめです

セミナー概要

- 金融機関（銀行・証券・保険・フィンテック等）のIT・セキュリティ部門の責任者・担当者様- システム監査、リスク管理、コンプライアンス部門の担当者様- 「指針はわかるが、実務が追いつかない」と感じている方- 脆弱性管理の規制対応を網羅的に効率化したい方

コンテンツ：

- FISC・金融庁ガイドラインの解説- yamoryで実現する脆弱性管理要件の対応方法

日時：2026年2月26日（木） 12:00～12:30

配信方法：Zoom（フォームよりご登録いただいたメールアドレス宛に、ご案内をお送りします）

参加費：無料

【脆弱性管理クラウド「yamory（ヤモリー）」について】

「yamory」は、ITシステムの脆弱性を自動で検知し、管理・対策ができるクラウドサービスです。クラウドからオンプレまでの脆弱性管理と、ソフトウェアのSBOM対応をオールインワンで実現します。世界中でサイバー攻撃とその被害が拡大し、セキュリティリスクが経営課題となる中、複雑化するITシステムの網羅的な脆弱性対策を効率化し、誰もが世界標準の対策ができるセキュリティの羅針盤を目指します。

URL：https://yamory.io/

X：https://twitter.com/yamory_sec

【株式会社アシュアードについて】

「信頼で、未知を拓く。」をミッションとし、企業のセキュリティ対策を支援するサービスを運営。産業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進するさまざまな事業を展開するVisionalグループにおいて、サイバーセキュリティ領域を担い、脆弱性管理クラウド「yamory（ヤモリー）」、クラウドサービスのセキュリティ信用評価「Assuredクラウド評価」、取引先企業のセキュリティ信用評価「Assured企業評価」を展開。インターネットですべてが繋がる社会において、信頼から新たな繋がりを作り、新しい可能性を社会に生み出していくことを目指す。

URL：https://assured.inc

【Visionalについて】

「新しい可能性を、次々と。」をグループミッションとし、HR Tech領域を中心に、産業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進するさまざまな事業を展開。「ビズリーチ」をはじめとした採用プラットフォームや、社内スカウトで人材流出を防ぐ「社内版ビズリーチ」、人財活用プラットフォーム「HRMOS」シリーズを中心に、企業の人的資本データプラットフォームの構築を目指す。また、M&A、物流Tech、サイバーセキュリティの領域においても、新規事業を次々に立ち上げている。

URL：https://www.visional.inc/