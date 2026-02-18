リファレンスチェック「back check」「ASHIATO」、グループ会社化に伴いレポート相互連携をスタート

エン株式会社

back check株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：須藤 芳紀、エン株式会社100%出資）が提供する、オンライン完結型リファレンスチェックサービス『back check』（https://site.backcheck.jp/(https://site.backcheck.jp/)）および、『ASHIATO』（https://ashiatohr.com/(https://ashiatohr.com/)）では、サービス間のリファレンスレポート相互共有の取り組みを開始しました。本取り組みは、エングループ内におけるサービス連携の一環として実施するものです。

「リファレンスレポート相互連携」の概要について

従来、採用候補者が複数企業の選考を受ける際に選考企業が導入しているリファレンスチェックサービスが異なっていた場合、都度リファレンスレポートを取得する必要がありました。採用候補者の負担や手間が増加すること、それによる選考辞退が採用企業側でも問題となっていました。

今回の取り組みでは、『back check』および『ASHIATO』をご利用の採用企業様に対して、採用候補者がどちらかのサービスで過去取得済みのリファレンスレポートがあった場合は、サービス間を跨ぎ、過去取得済みのリファレンスレポートを提出が可能となります。

『back check』および『ASHIATO』サービス間で、リファレンスレポートを相互に連携することにより、従来の問題を解消し、採用企業および採用候補者にとってより満足度の高いサービスの提供を行なってまいります。

『back check』について

『back check』は、面接だけでは見極められない候補者の働く姿を可視化するオンライン完結型のリファレンス/コンプライアンスチェックサービスです。候補者と一緒に働いたことのある上司や同僚からの客観的な評価によってミスマッチを減らすリファレンスチェックと、経歴詐称やSNS上の不適切投稿の確認を実施し、問題の発生を未然に防ぐコンプライアンスチェックの運営・開発をしています。

『back check』URL：https://site.backcheck.jp/(https://site.backcheck.jp/)

お問い合わせはこちら：https://site.backcheck.jp/contact(https://site.backcheck.jp/contact)

『ASHIATO』について

『ASHIATO』は、候補者の現職や前職の上司・同僚によるレビューを集め、過去の活躍ぶりを可視化する「リファレンスレポート」サービス。採用上のネックだけでなく「活躍のためのヒント」まで可視化できるのが特徴。企業にフィットする人材の採用から活躍まで支援するオンライン完結型のサービスです。

『ASHIATO』URL：https://ashiatohr.com/(https://ashiatohr.com/)

お問い合わせはこちら：https://ashiatohr.com/inquiry(https://ashiatohr.com/inquiry)

back check株式会社について

社名：back check株式会社（エン株式会社100％出資）

設立：2025年9月12日

代表者：代表取締役社長 須藤芳紀

事業内容：オンライン完結型リファレンスチェック、

コンプライアンスチェックの開発・提供

URL：https://backcheck.co.jp/(https://backcheck.co.jp/)

