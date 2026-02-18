「エネルギーインフラ企業のＤＸ推進」と題して、東京ガス株式会社 清水 精太氏/九州電力送配電株式会社 森高 英樹氏によるセミナーを2026年3月27日(金)に開催!!
────────────【SSKセミナー】───────────
【東京ガス／九州電力送配電】
エネルギーインフラ企業のＤＸ推進に向けた取組と展望
～今求められる“デジタル変革”への対応～
─────────────────────────────
[セミナー詳細]
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26204
[講 師]
東京ガス株式会社 常務執行役員CDO・ソリューション共創本部長
清水 精太 氏
九州電力送配電株式会社 系統技術本部
デジタル変革推進室 室長
森高 英樹 氏
[日 時]
２０２６年３月２７日（金） 午後４時～５時５０分
[受講方法]
■会場受講
ＳＳＫ セミナールーム
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
■ライブ配信 (Zoomウェビナー)
■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）
[重点講義内容]
＜１＞東京ガスグループのDX推進と「AIネイティブ企業」への挑戦
清水 精太 氏【16：00～16：50】
東京ガスグループは「第三の創業」を掲げ、DXを経営変革の中核に据えた取り組みを進めています。本講演では、26-28中計を見据えたDXの全体像と、AIを前提に事業と業務を再構築する「AIネイティブ企業」への挑戦について解説します。CoEを核としたグループ横断の推進体制、バリューチェーン全体でのAI・生成AI活用、「稼ぎに繋がるAI」への転換、そしてそれを支えるデータメッシュ型基盤とガバナンスの考え方を、具体事例とともに紹介します。
１．東京ガスグループの変革の歩みと「第三の創業」
２．DX推進の全体像とグループ横断の推進体制
３．AIネイティブ企業への挑戦とAI・データ基盤の進化
４．質疑応答／名刺交換
＜２＞日本を代表する先進的インフラ企業を目指して
～九州電力送配電のDX（アジャイル×内製開発）への挑戦～
森高 英樹 氏【17：00～17：50】
九州電力送配電は労働人口減少や電力設備の高経年化などの事業環境変化のなかで、今後も電力を安定的・効率的にお届けするという使命を果たし続けるため、経営ビジョンとして「技術力とデジタル変革で、日本を代表する先進的なインフラ企業になる」を掲げ、その実現に向け「アジャイル×内製開発」を柱としたDXに取り組んでいます。今回は、当社での内製開発体制（デジタルファクトリー）の立ち上げなど、これまでの取り組み状況について紹介します。
１．送配電事業を取り巻く環境変化
２．当社がDXで目指す姿
３．アジャイル×内製開発
４．今後の取り組み
５．質疑応答／名刺交換
【お問い合わせ先】
新社会システム総合研究所
東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ
Email: info@ssk21.co.jp
TEL: 03-5532-8850
FAX: 03-5532-8851
URL: https://www.ssk21.co.jp
【新社会システム総合研究所(SSK)について】
新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。
SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。
また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。
SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。