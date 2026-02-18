生成AI×ローコード対応WMS「INTER-STOCK」、棚卸差異率を90%改善する新機能をリリース

2026年2月18日株式会社オンザリンクス

製造業向けローコード対応倉庫管理システム（WMS）「INTER-STOCK（インターストック）」を提供する株式会社オンザリンクス（本社：広島県広島市中区、代表取締役：東 聖也）は、棚卸差異率を10%から1%へ削減する新機能「棚卸計画」の提供を開始いたしました。長年、製造現場の課題となってきた棚卸業務の精度と効率を飛躍的に向上させます。

■INTER-STOCKとは

INTER-STOCKは、業務パッケージシステムでありながらソースを完全公開し、ユーザー自身によるカスタマイズを可能にしています。ドラッグ&ドロップの直感的操作でシステムをカスタマイズできる製造業特化型のWMSです。従来のWMS(※1)では実現困難だった「現場主導のシステム改善」を可能にし、製造業の強みであるカイゼン文化をデジタル領域に拡張します。

※1 倉庫管理システムの略称。入出荷管理や在庫管理が主な機能。

■新機能追加の背景

製造業や物流業の現場では、棚卸業務が「なし崩し的」に行われているケースが少なくありません。

棚卸の対象範囲やタイミングに関する明確な運用ルールや計画がないまま実施されることで、在庫データの信頼性が低下し、過剰在庫や欠品などの問題を引き起こす要因となっていました。

こうした現場の課題を解決するため、INTER-STOCKでは棚卸の「計画」に着目した新機能を開発しました。

■新機能「棚卸計画」の概要

「棚卸計画」は、棚卸の対象条件を事前に詳細設定し、計画的に棚卸を実施・管理するための機能です。PC画面から棚卸条件を作成し、ハンディターミナルと連携して現場作業を遂行、その後PC画面で実棚比較・差異確認・確定までを一気通貫で行えます。

【設定可能な棚卸条件】

棚卸範囲

倉庫全体 / エリア指定 / 棚番指定 / 範囲指定なし（循環棚卸）から選択

対象荷主

荷主コードを指定し、特定荷主の在庫のみを棚卸対象に設定

荷動き絞り込み

荷動きのあった商品（アイテム）のみに対象を限定可能

棚卸方法

一括棚卸・循環棚卸に対応

複数計画の同時管理

複数の棚卸計画を並行して作成・実施可能

■主な特徴

棚卸名称や棚卸の範囲を事前に指定して、棚卸計画を自由に作成することが可能

1. 棚卸条件の柔軟な設定

棚卸範囲（倉庫全体・エリア・棚番）、対象荷主など条件を自由に組み合わせて棚卸計画を作成。過去の棚卸条件の複写機能により、定期棚卸の計画作成も効率化できます。

2. 棚卸計画ごとの結果管理・精度評価

棚卸計画単位で「件数差異率」と「数量差異率」の2つの指標を自動算出。件数差異は現場改善に、数量差異は財務会計に活用でき、棚卸のたびに在庫精度の推移を定量的に評価できます。

3. 実棚比較と差異確認のワークフロー

理論在庫と実棚数量の比較一覧画面で、差異のあるアイテムを即座に抽出。差異率2%以上・5%以上などの条件で絞り込み、在庫調整の確認・確定まで一画面で完結します。CSV出力にも対応し、外部システムとの連携も容易です。

4. ハンディターミナル連携による現場作業の効率化

PC画面で作成した棚卸計画に基づき、ハンディターミナルから棚卸指示を選択して作業を開始。バーコードスキャンによるアイテム・棚番の読み取り、カウントアップ機能、棚卸履歴の確認など、現場作業者の負担を軽減します。

5. 状態管理による棚卸業務の可視化

各棚卸計画は「開始前→棚卸中→終了→確定」のステータスで管理。複数の棚卸計画の進捗状況を一覧画面で把握でき、棚卸業務全体のマネジメントを支援します。

■導入効果

複数の棚卸計画を同時に管理できる一覧画面

従来：なし崩し的な棚卸の実施

新機能：対象・範囲・タイミングを明確化した計画的な棚卸の実現

従来：運用ルール・計画の不在

新機能：条件設定と複写機能により標準化された棚卸プロセスの構築

従来：在庫精度の評価が困難

新機能：計画ごとの差異率算出による在庫精度の定量的な評価・改善

■会社概要

社名：株式会社オンザリンクス

代表者：代表取締役 東 聖也

所在地：広島県広島市中区大手町2-8-2フージャース広島大手町ビル8F

設立：1999年

資本金：1,000万円

従業員数：22名

事業内容：物流をあたらしく変える物流DXソリューションの企画・開発・販売

製品URL:https://www.inter-stock.net/

会社URL：https://www.onzalinx.co.jp/

*本プレスリリースに掲載されている会社名、製品名は登録商標または商標です。