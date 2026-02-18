弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所、2025年の離婚・男女問題分野における年間相談数が1,100件を突破

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所（所在地：東京都千代田区、代表弁護士：中里妃沙子）は、2025年1月から12月までの1年間における離婚・男女問題分野の相談数が1,100件を突破したことをお知らせいたします。

本件数は、予約後のキャンセルを除き、実際に弁護士が対応した「実相談数」に基づくものです。

近年、離婚について考え始めた際に、誰に相談すればよいのか悩みながら、弁護士を探される方が増えています。特に、東京をはじめとする都市部では、法的な手続きだけでなく、不安な気持ちや今後の生活についても丁寧に話を聞いてくれる存在を求める声が多く聞かれます。離婚問題は、財産分与や養育費といったお金の問題に加え、精神的な負担や将来への影響も大きく、安心して相談できる環境が重要になっています。

当事務所は、離婚・男女問題分野において15年以上にわたり多くのご相談に向き合ってきた実績を活かし、特に離婚を検討する女性からのご相談にも数多く対応してまいりました。法的な合理性を大切にしながらも、離婚に伴う心の負担に配慮したサポートを行うことで、相談者が安心して次の一歩を踏み出せる環境づくりを大切にしています。

■2025年 離婚分野における相談実績について

対象期間：2025年1月1日～12月31日 離婚・男女問題分野の年間相談数：1,100件以上

※キャンセルを除いた実際の相談対応件数

当事務所では、協議離婚、離婚調停、離婚訴訟をはじめ、親権、養育費、財産分与、不貞慰謝料請求など、さまざまな離婚・男女問題に対応してまいりました。

■離婚相談が増加する社会的背景

家族のあり方や価値観が多様化する現代において、離婚は決して特別なものではなくなっています。一方で、法的手続きや将来への不安から、誰に相談すればよいのか分からず悩まれる方も少なくありません。

そのような中で、法的な合理性と心情面の双方に配慮したサポートを求める声が高まっており、当事務所への離婚相談件数の増加につながっています。

■離婚・男女問題に強い法律事務所として選ばれ続ける理由

1. 離婚・男女問題分野を中心とした15年以上の豊富な実績

当事務所は、離婚分野を中心に15年以上にわたり数多くのご相談をお受けしてきました。これまでに蓄積された相談実績は1万件以上にのぼり、多様な解決事例とノウハウを有しています。経験豊富な弁護士が多数在籍している点も大きな強みです。

2. 原則として弁護士複数体制での対応

案件の内容に応じて、複数の弁護士がチームを組んで対応する体制を採用しています。多角的な視点から検討することで、より質の高いリーガルサービスの提供を目指しています。

3. 「心」と「頭」の双方に寄り添うサポート

依頼者の不安や葛藤に寄り添いながら、感情面のケアと法的な合理性の両立を重視しています。単なる手続きの説明にとどまらず、安心して前に進んでいただくための支援を心がけています。

4. 常に高いゴールを設定した解決方針

金銭面においては、可能な限り依頼者にとって有利な結果を目指します。一方で、現実的なバランスも重視し、長期的な視点で納得感のある解決を追求しています。

5. 依頼者一人ひとりに最適な解決策を提案

経済的な条件だけでなく、今後の人生や生活を見据えた最適な解決策を模索し、依頼者ごとに異なるゴールを丁寧に設定します。

6. 将来の見通しを示す「道標」としての役割

手続きの流れだけでなく、今後どのような展開が想定されるのか、結論の見通しまで分かりやすく説明し、依頼者が安心して判断できるよう努めています。

■外部からの評価・メディア掲載実績

代表弁護士 中里 妃沙子▶代表弁護士・中里妃沙子に対する外部評価

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所の代表弁護士・中里妃沙子は、離婚・男女問題分野における長年の実務経験と専門的知見を背景に、第三者から高い評価を受けています。

●2021年「弁護士がガチで選んだ！日本の『最強弁護士』分野別ランキング」

家族問題分野 第2位

（弁護士ドットコム・週刊エコノミスト共同調査）

●2022年「弁護士が選ぶ弁護士ランキング」

家族問題分野 第3位

（弁護士ドットコム・週刊東洋経済共同調査）

●2025年「弁護士が選ぶ ベスト弁護士100」

離婚・男女問題部門 第2位

（弁護士ドットコム株式会社主催）

これらはいずれも、同業の弁護士による評価に基づくものであり、離婚・男女問題分野における実務能力が高く評価された結果です。

▶代表弁護士・中里妃沙子のメディア掲載・出演実績

中里妃沙子は、離婚や家族問題の専門家として、これまで多数のメディアに取材協力・出演実績があります。

●主な掲載・出演実績（一部抜粋）- 朝日新聞デジタル（事実婚に関するトラブル）- 日本経済新聞（離婚時の年金分割、弁護士への依頼方法 等）- AERA、プレジデント、女性自身、女性セブン- NHK「あさイチ」「ごごナマ」「ニュース シブ5時」- ABEMAプライム、MXテレビ ほか

複雑な離婚・男女問題について、一般の方にも分かりやすく解説する啓もう活動を継続しています。

■今後の展望

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所は、今後も離婚に関する悩みを抱える方一人ひとりの状況や思いに丁寧に耳を傾け、法的な解決だけにとどまらない支援を提供してまいります。離婚は、人生の大きな転機であるからこそ、相談者が自分らしい選択をし、安心して次の一歩を踏み出せることが何より重要だと考えています。

そのため当事務所では、これまで培ってきた離婚分野の実務経験や解決ノウハウを事務所全体で共有し、複数弁護士体制による質の高いリーガルサービスのさらなる充実を図っていくことで、安心して弁護士に相談できる環境づくりにも取り組んでまいります。

加えて、代表弁護士を中心とした情報発信や啓もう活動を通じて、離婚や家族問題に対する正しい理解を社会に広めることにも引き続き注力していきます。法的知識を分かりやすく伝えることで、離婚を一人で抱え込む方を減らし、必要な支援に早くつながれる社会の実現を目指します。

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所は、これからも離婚に強い法律事務所としての責任を自覚し、相談者に寄り添うだけでなく「心」と「頭」の双方に満足していただく姿勢を大切にしながら、長期的な安心につながる解決を提供し続けてまいります。

■【女性の初回相談60分無料】離婚に関するサービス内容・料金のご案内

丸の内ソレイユ法律事務所 離婚サイト

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所では、離婚に関するご相談を検討されている方に向けて、事務所の概要や取り扱っている離婚分野のサービス内容、弁護士費用など、離婚に関する情報をまとめた「離婚サイト」を運営しています。



離婚について弁護士への相談を考える際に、「どのようなサポートを受けられるのか」「費用はどの程度かかるのか」といった点を事前に確認していただける内容となっています。

相談前の情報収集として、事務所の取り組みや提供しているサービスを知るための一つの参考としてご活用ください。

女性の初回相談は60分無料です。お気軽にお問い合わせください。

※初回はご来所のみ相談を承ります。

▶ 弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 離婚サイト

https://www.rikon-soleil.jp(https://www.rikon-soleil.jp/)

▶ 弁護士費用はこちら

https://www.rikon-soleil.jp/fee/

■事務所概要

事務所名：弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所

所在地：東京都千代田区丸の内２-２-1 岸本ビルヂング4階

代表弁護士：中里 妃沙子

所属弁護士数：23名

コーポレートサイト：https://maru-soleil.jp(https://maru-soleil.jp/)