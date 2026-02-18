【福井県福井市】移住定住をサポートする地域おこし協力隊を募集！

福井市

福井市では、福井市への移住定住をサポートしていただける地域おこし協力隊を「ふくい移住アンバサダー」として募集します！

福井県福井市ってこんなところ

福井市は福井県北部に位置し、県庁所在地として県内最大の人口を有する都市です。

2024年3月には北陸新幹線が福井まで延伸開業し、観光・ビジネス・移住促進など、さまざまな分野で新たな動きが生まれています。

さらに、「住みよさランキング2025」において、福井市が全国総合1位を獲得。市民一人ひとりが幸福を実感できるまちづくりに、行政と地域が一体となって取り組んでいます。

地域おこし協力隊の募集に至った背景

これまで福井市では、移住に対する金銭的・心理的な不安をやわらげ、移住へのハードルを下げる取組として、各種情報発信に加え、移住支援金やおためし移住体験の実施、こども医療費無償化、待機児童ゼロの実現など、さまざまな支援策を講じてきました。

福井の住みよさ、子育てのしやすさなどから、多くの方に福井市を選んでいただき移住していただいていますが、全国の地方都市と同様に若年世代の東京をはじめとした大都市圏への流出は依然として大きく、人口は減少傾向にあります。

また、これまでの移住相談を行った中で、実際に地方へ移住するには“移住後の暮らしのイメージ”や“地域とのつながり”といった、制度だけでは解消しきれない心理的ハードルが残っているのではないかと考えられます。

そこで今回、「ふくい移住アンバサダー」を募集し、移住を考えている方や移住された方にさらに寄り添っていきたいと考えています。

「ふくい移住アンバサダー」とは？

インフルエンサーではなく、移住を考えている方や移住された方と近い立場として、福井に興味を持つ方と福井をつなげ、移住・定住のハードルをそっと取り除く存在です。

【役割】

日常の交流や 自分らしい地域とのかかわり方を通じて築いた 人と人の関係性を使い

移住希望者の移住・定住に向けた心理的ハードルを取り除く

今は福井をよく知らなくても大丈夫です。“まずは自分が福井を好きになること”から始められる方を歓迎します。

移住を考えている方や移住された方にとって、福井が「知らない土地」から「自分の可能性を試せる場所」「帰ってきたい場所」「住み続けたい場所」といった人生の新しい選択肢になっていく――

その過程をともにかたちにしていける方をお待ちしています。

任用形態、任用期間、報酬など

【活動内容】- 移住検討者、移住者への相談支援- 地域や関係団体との調整業務- SNSを活用した情報発信

▼任用形態

業務委託（委託業務に支障がない範囲で副業可）

※福井市との雇用関係はないため社会保険等は個人で対応となります。

▼任用期間

契約日から令和9年3月31日まで

※契約日は、令和8年7月1日より前の日とし、協議したうえで決定します。

※年度ごとの契約とし、最初の契約の日から最長3年まで更新できます。

▼報酬

月額250,000円（別途活動経費あり）

応募方法

福井市ホームぺージ(https://www.city.fukui.lg.jp/iju/info/info/p072576.html)の募集要項をご確認の上、メールにて必要書類をご提出ください。

問合せ先

福井市 総務部未来づくり推進局 移住定住交流課

☎ 0776-20-5514 (メール) iju@city.fukui.lg.jp