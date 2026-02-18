【阪神梅田本店】ノーベル賞でも話題！青パパイア発酵食品『カリカセラピ』のPOP-UP出店決定！

写真拡大 (全7枚)

カリカセラピ株式会社


今年29周年を迎えたカリカセラピ株式会社（本社：福岡県福岡市／代表取締役社長：今尾充子）は、阪神梅田本店3階ウエルネスイベント１.で、2026年3月4日(水)～2026年3月10日(火)開催されるPOP-UPイベントにノーベル生理学・医学賞でも話題！青パパイア発酵食品『カリカセラピ』をはじめ、全国177店舗を展開するスーパーホテルで、アメニティとして大好評いただいている『リラエナ』を期間限定で販売することを発表いたしました。


テーマは近年注目を集めているキーワード「カラダを整える」


カリカセラピ株式会社は創業29年。


根強いロングセラーとなっているカリカセラピをはじめ、リラエナ、プレミアムカリカ、植物性カリカ石鹸、CARICAのど飴を販売する予定です。



すべて青パパイア発酵食品カリカセラピがたっぷり入ったカリカシリーズ。当日店頭に並びます（一部商品を除く）

■POP-UPイベント日程


2026年3月4日(水)～2026年3月10日(火) 10:00～20:00


※最終日の10日(火) は18:00まで


■場所


阪神梅田本店　3階ウエルネスイベント１.


住所：大阪府大阪市北区梅田１丁目１３－１３


■商品説明


１.カリカセラピとは？


フィリピンの灼熱の暑さを耐え抜いた生命力あふれる「野生の未熟果パパイア」を原料とした、発酵食品です。



野生の青パパイアを３年以上発酵・熟成することにより、100以上の豊かな有用成分が生み出されています。29年の実績で、お客様からは「深い満足な休息」と喜ばれています。



カリカセラピは、徹底した品質管理により安全性を守り、最先端の研究によって優れた働きも明らかりしております。昨年、ノーベル生理学・医学賞で研究の注目度の高まる「制御性T細胞（Treg）」は、当社でも2016年研究成果を発表しております。



赤ちゃんからシニアの方まで安心して幅広くお役立ていただける健康食品です。



＜販売価格＞


カリカセラピ40包入り ：12,960円（税込）


カリカセラピ100包入り：27,000円（税込）



29年の実績のある、青パパイア発酵食品「カリカセラピ」

２.リラエナ～Relax＆Energy～とは？


「一粒がもたらす新体験」


「明日への活力、3粒で始める健康投資」



29年の実績ある、青パパイア酵素食品「カリカセラピ」を植物性耐酸性カプセルに詰め込んだサプリメントです。酵素の王様「青パパイア」を丸ごと発酵させ、腸まで栄養を届ける「リラエナ」。



質の高い休息と、朝のシャッキリをサポートし、100以上の有用成分で『働く人の活力』と『健康』をサポートします。



また、全国177店舗を展開するスーパーホテルで、アメニティとして大好評いただいている『リラエナ』をぜひこの機会にご体感ください。



＜販売価格＞


リラエナ　90粒入り：7,560円（税込）



「一粒がもたらす新体験」「明日への活力、3粒で始める健康投資」の「リラエナ」

３.プレミアムカリカとは？


健康を「守る」のではなく　健康を「創る」時代へ



商品化まで１２年。


５年以上の歳月をかけて発酵・熟成して完成された「プレミアムカリカ」。



酵素をはじめ、エネルギー満ち溢れる野生の青パパイアの中でも厳選した、果肉・果皮・種すべて丸ごと使用し、希少価値が高い「青パパイアの葉」を黄金比率で混ぜ合わせたものが、「プレミアムカリカ」です。


カリカセラピを上回る、カラダ喜ぶ160以上の有用成分が含まれています。



ワンランク上の健康を目指す方へ、シリーズ最高品質の『プレミアムカリカ』をご賞味ください。



＜販売価格＞


プレミアムカリカ 100包入り：43,200円（税込）



健康を「守る」のではなく　健康を「創る」時代へ、ワンランク上の健康を目指す方へ、「プレミアムカリカ」

その他、下記ラインナップを当日販売予定です。



＜その他商品＞


植物性カリカ石鹸とは？


植物性油脂から作られた（合成界面活性剤、香料、保存料、酸化防止剤を使用していない）石ケン素地に、カリカセラピを配合！豊かな恵みたっぷりの泡が肌本来のチカラ・すこやか肌をサポート。


思わずうっとり、うるツヤすっぴんをあなたに。



＜販売価格＞


植物性カリカ石鹸　30g ：1,100円（税込）


植物性カリカ石鹸　100g ：2,970円（税込）



CARICAのど飴とは？


「甘藷（かんしょ）」由来の水飴と「奇跡の野菜ビート」由来の砂糖という体に優しい天然素材にこだわったあめに、カリカセラピをたっぷりと配合しています。コンパクトで持ち運びやすく、気軽に食べれる『CARICAのど飴』が美容と健康をサポート。
小さなお子様からご年配の方まで、いつでもどこでも、贅沢な１粒をご堪能ください。



＜販売価格＞


CARICAのど飴 10粒入り ：648円（税込）


■カリカセラピに含まれる成分(一例)


アスパラギン、アスパラギン酸、アルギニン、グルタミン、グリシン、チロシン、L-テアニン、オルチニン、カルニチン、ギャバ、シスチン、グルコサミン、N-アセチルグルコサミン、アセチルコリン、グリセロホスホコリン、すべての必須アミノ酸(イソロイシン、ロイシン、リジン、メチオニン、フェニルアラニン、スレオニン、トリプトファン、バリン、ヒスチジン)など



灼熱の太陽のもと、パワー溢れる野生の青パパイア

■カリカセラピ株式会社について

青パパイア発酵食品一筋のカリカセラピ株式会社は、主力商品である「カリカセラピ」をはじめ、植物性カリカ石鹸、入浴用カリカ浴、カリカのど飴、ペット用のわんにゃんカリカ、2024年3月に新発売したリラエナのラインナップがあります。


創業当初から長年にわたり製品そのものを対象にした研究を大学や研究機関などと共に進め、国内外の学会や論文で発表し、国際的な評価を受けています。


「品質は人の質、心の質」を社是として、商品を通じてお客様の健康のお役に立ち、広く社会貢献することを目指しています。


■会社概要

＜会社名＞


カリカセラピ株式会社


＜代表者＞


代表取締役社長　今尾 充子


＜本社所在地＞


福岡県福岡市中央区今泉1-10-21 天神マックビル602


＜事業内容＞


●カリカセラピSAIDO-PS501の製造。
●カリカセラピSAIDO-PS501効果解明の学術研究結果を学会、学会誌へ発表。
●品質の安定及び新製品の研究開発。
●カリカセラピSAIDO-PS501を世界への普及。
●植物性カリカ石鹸・カリカ浴・わんにゃんカリカの製造・販売。
●カリカのど飴の販売。


●リラエナの販売。


＜創業＞　　


1996年2月7日


＜資本金＞　


3,000万円


＜TEL＞


092-771-6661


＜FAX＞　


092-771-6671


＜URL＞


https://carica.saido-ps501.co.jp/



大自然の息吹を感じるフィリピンの野生の青パパイア。29年の実績を誇る、カリカセラピ株式会社