実店舗のDXを支援するソニーのNaviCX、屋内行動のBIツールを刷新

ソニー(株)ST&S PR事務局

分析可視化ツール画面の動線確認イメージNaviCXで取得・分析できるデータ例

ソニー株式会社（以下、ソニー）エンタープライズソリューション事業部は、独自のAI測位ソリューションで来店客や従業員の行動を可視化する屋内行動分析プラットフォーム「NaviCX（ナビックス）」のオプション機能である「分析可視化ツール」をアップデートしました。屋内行動の高度なデータ活用を手軽に支援するBI（ビジネスインテリジェンス）ツールとして、快適な店舗づくりや店舗運営の効率化に貢献します。

今回のアップデートでは、ユーザーインターフェースを大幅に刷新し、操作性と分析機能を強化しました。来店客の店内動線や売り場同士の関係を把握しやすいダッシュボードを拡充し、店内の状況をより円滑に把握できます。

専門知識がなくても扱える直感的な操作性により、本部スタッフはもちろん、現場担当者も店内状況をリアルタイムに確認できます。誰もが使いやすいツールとして、店内の課題抽出から販促施策の効果測定まで迅速かつ確実に進められ、データに基づく判断が容易になります。

分析可視化ツールについて詳しく見る :https://felica-biz.sony.co.jp/navicx/analytics/

NaviCXとは

NaviCXは、スマートフォンに内蔵されたセンサーとソニー独自のAIを活用した測位技術により、高精度な測位や「向き」の検出を実現。ソニー提供のSDK（※1）を自社のスマートフォンアプリに組み込み、測位対象者がアプリを起動するだけで、測位が可能となります。特別な機器や大規模なインフラは不要で、初期投資や運用コストを抑えられます。

※1.Software Development Kit=ソフトウエア開発キット

１．屋内での現在地と向きの表示

スマートフォンアプリ上に店内マップと自分の位置をリアルタイムに表示。目的の商品への到達がスムーズになります。従業員の商品補充などにも活用できます。

２．売り場連動型プッシュ通知で販促強化

お客さまの位置に応じて、クーポンやおすすめ情報をタイミングよく配信。アプリの起動率向上や“ついで買い”を促進します。



３．店内行動の可視化と分析

歩行や滞留データを蓄積・分析することで、売り場の回遊傾向や動線を把握。人員配置やレイアウト改善、新入社員教育など店舗運営の効率化にも幅広く活用できます。

NaviCXについて詳しく見る :https://www.sony.co.jp/Products/felica/navicx/

ソニーは、今後もNaviCXの提供を通じて、小売業界のDX推進と新たな顧客体験の創出を支援します。

展示会出展のお知らせ

以下の展示会で、NaviCXの活用事例紹介やデモを実施します。皆さまのご来場をお待ちしております。

●スーパーマーケットトレードショー2026

会期：2026年2月18日（水）～2月20日（金） 10:00～17:00（最終日のみ16:30終了）

会場：幕張メッセ 店舗開発・販促ゾーン ソニーブース小間番号【3-220】

主催：（一社）全国スーパーマーケット協会

公式サイト：https://www.smts.jp/jp/index.html

●リテールテックJAPAN 2026

会期：2026年3月3日（火）～3月6日（金） 10:00～17:00（最終日のみ16:30終了）

会場：東京ビッグサイト 東展示棟 ソニーブース小間番号【RT5503】

主催：日本経済新聞社

公式サイト：https://messe.nikkei.co.jp/rt/

ソニーブース出展案内：https://www.sony.jp/professional/event/20260303/



※NaviCXは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。